S&P bestätigt Allianz-Bonität mit 'AA'

Die Allianz behält in den Augen der Ratingagentur S&P Global ihre aktuelle Bonität. Das Rating werde mit 'AA' und stabilem Ausblick bestätigt, teilten die Bonitätswächter mit. Der jüngst angekündigte Erwerb der Aviva-Tochter in Polen für 2,5 Milliarden Euro ändere nichts an der guten Kapitalisierung des Konzerns.

Commerzbank bucht 470 Mio Euro Kosten für Restrukturierung im 1Q

Die Commerzbank hat den sozialverträglichen Abbau von 1.700 Vollzeitstellen bis Ende 2021 über ein Freiwilligenprogramm mit dem Gesamtbetriebsrat vereinbart. Es würden Rückstellungen von insgesamt rund 470 Millionen Euro im ersten Quartal gebucht, teilte das Frankfurter Geldhaus mit. Die Commerzbank sieht sich auf einem guten Weg zu den angestrebten Kostensenkungen im Rahmen der Strategie 2024.

Commerzbank hat vier neue Aufsichtsratsmitglieder gefunden - Zeitung

Die Commerzbank hat laut einem Zeitungbericht nach der Rücktrittswelle im Aufsichtsrat vier neue Mitglieder gefunden. Nach Informationen des Handelsblatts sollen bei der anstehenden Hauptversammlung Burkhard Keese, Frank Westhoff, Daniela Mattheus und Caroline Seifert neu in das Kontrollgremium gewählt werden. Ein Commerzbank-Sprecher wollte sich auf Nachfrage von Dow Jones nicht zu dem Bericht äußern.

F-Star Therapeutics: Merck KGaA übt Option für mehr Kooperation aus

Das Darmstädter Pharmaunternehmen Merck KGaA hat eine dritte Option ausgeübt, um die Kooperation mit der F-Star Therapeutics Inc auszuweiten. Im Rahmen der Zusammenarbeit werde jetzt ein drittes Programm der zum Merck-Konzern gehörenden Ares Trading SA gestartet, teilte F-Star mit. Die Zusammenarbeit war 2019 gestartet worden. F-Star erhält nun eine Zahlung von Merck in nicht genannter Höhe. Zudem fallen bei Erreichen von Meilensteinen später Zahlungen und auch eine mögliche Umsatzbeteiligung an.

Aurelius kauft SSE Contracting

Aurelius kauft die SSE Contracting Limited (SSEC) vom britischen Versorger SSE plc. Das Unternehmen werde dabei mit 27,5 Millionen Pfund Sterling bewertet, teilte Aurelius mit. Als eigenständiges Unternehmen gehört SSEC zu den größten Dienstleistungsanbietern in Großbritannien und Irland in den Bereichen M&E, Schienen- und Gleisbau, Straßenbeleuchtung und Hochspannungstechnik für die Installation und Wartung von Schlüsselinfrastruktureinrichtungen.

DVB Bank beschließt Verschmelzung mit DZ Bank

Der Vorstand der DVB Bank SE hat den Grundsatzbeschluss gefasst, im Jahr 2022 mit der Muttergesellschaft DZ Bank AG zu verschmelzen. Die DVB hat in den vergangenen Jahren einen deutlichen Fortschritt in der Umsetzung ihrer Amortisationsstrategie und bei Restrukturierungen erzielt und dabei ihr Portfolio um über 20 Milliarden Euro verringert, die Organisationsstruktur vereinfacht und die Kostenbasis gesenkt, wie die Bank mitteilte.

Lang & Schwarz steigert Gewinn im ersten Quartal

Lang & Schwarz hat im ersten Quartal 2021 ein Ergebnis aus der Handelstätigkeit von 52 Millionen Euro erzielt, mehr als dreimal soviel wie vor Jahresfrist. Damit verdoppelte sich das Ergebnis im Vergleich zum bisherigen Rekordquartal, dem Schlussquartal 2020, wie der Börsenmakler mitteilte.

Stilllegungsprämien für drei Kohlekraftwerke - Uniper mit Zuschlag

Nach der zweiten Ausschreibungsrunde zum Kohleausstieg werden drei weitere Kraftwerke in Deutschland stillgelegt. Die Bundesnetzagentur gab Geboten über insgesamt 1,514 Gigawatt Leistung den Zuschlag, darunter zwei große Steinkohlekraftwerke von Uniper in Wilhelmshaven und der Holding EPH des tschechischen Investors Daniel Kretinsky in der Nähe von Peine sowie ein kleines Kraftwerk der Mibrag in Sachsen-Anhalt. Ab dem 8. Dezember dürfen sie zur Stromerzeugung keine Kohle mehr verfeuern.

Danone will 1.850 Stellen streichen

Der französische Lebensmittelkonzern Danone will 1.850 Stellen weltweit streichen. Rund 460 Jobs sollen im Heimatland Frankreich wegfallen, wie Danone mitteilte. Der Mitte März auf Druck von Aktionären geschasste Konzernchef Emmanuel Faber hatte im November die Streichung von "bis zu 2.000 Stellen" angekündigt. Der Verwaltungsrat blieb nun nur knapp darunter. Danone hat rund 100.000 Beschäftigte weltweit.

DJI, Intel und Cisco kehren der Mobilfunkmesse MWC den Rücken

Der Mobile World Congress (MWC) in Barcelona, die weltweit wichtigste Mobilfunkmesse, muss wegen der Covid-19-Pandemie auf immer mehr wichtige Unternehmen verzichten. Neben dem US-Chiphersteller Intel und dem amerikanischen Netzwerkspezialisten Cisco habe sich auch der Drohnen-Weltmarktführer DJI aus China entschlossen, Ende Juni nicht nach Spanien zu reisen, berichtet die Zeitung Welt. Damit dürften sich immer mehr Unternehmen fragen, ob eine physische Präsenz vor Ort überhaupt noch lohnend ist, schreibt die Zeitung.

Freispruch für ehemaligen Chef von Ikea-Werk in Frankreich

Zweieinhalb Jahre nach dem unglücklichen Tod eines Beschäftigten in einem Ikea-Werk in Frankreich hat ein Berufungsgericht den ehemaligen Chef und das Unternehmen selbst vom Vorwurf des Totschlags freigesprochen. Nikolaus Sch. und Ikea Industry France hätten weder fehlerhaft noch unvorsichtig gehandelt, urteilte das Gericht in Vesoul im Osten des Landes. Der Beschäftigte war im August 2018 auf dem Fabrikgelände überfahren worden.

Fitch gibt Microsoft wieder Top-Bonitätsnote

Der Softwarekonzern Microsoft hat von der Ratingagentur Fitch wieder die bestmögliche Bonitätsnote erhalten. Fitch stufte das Rating auf 'AAA' von 'AA+' herauf, wie die Agentur mitteilte. Der Ausblick ist stabil. Microsoft sei im Cloud-Geschäft gut positioniert, und dies werde die schwächeren Geschäfte mit Software für PC ausgleichen, begründete Fitch die Entscheidung.

Pfizer/Biontech-Corona-Impfstoff schützt mindestens sechs Monate

Der Covid-19-Impfstoff von Biontech und Pfizer schützt zwischen 7 Tagen und bis zu sechs Monate nach der zweiten Impfung mit einer Wirksamkeit von 91,3 Prozent vor einer Erkrankung. Dies geht aus einer Analyse weiterer Daten der Zulassungsstudie nach 927 bestätigten, symptomatischen Covid-19-Fällen hervor, wie die beiden Pharmaunternehmen mitteilten. Der Impfstoff zeigte zudem in Südafrika, wo derzeit die Virusmutante B.1.351 vorherrscht, eine 100-prozentige Schutzwirkung vor einer Covid-19-Erkrankung, die ansteckender ist.

Pfizer hält EU zu viel Bürokratie bei Impfkampagnen vor

Pfizer muss der belgischen Regierung jede Verpackung mit Corona-Impfstoff melden, die der Pharmakonzern exportieren will. Die neuen Regeln und die Regulierung der EU würden die Verteilung der Vakzine zeitlich verzögern, beschwert sich der Konzern, der seinen Impfstoff gemeinsam mit dem deutschen Unternehmen Biontech vertreibt.

Suez verhandelt mit Cleanaway über Verkauf des Australien-Geschäfts

Die Suez SA befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen über den Verkauf des australischen Recycling-Geschäfts. Kaufinteressent sei die Cleanaway Waste Management Ltd, teilte der französische Entsorger mit. Auf vorläufiger Basis sei eine Bewertung der Sparte von 2,25 Milliarden australischen Dollar vereinbart worden, umgerechnet 1,6 Milliarden Euro. Der zum Verkauf stehende Bereich habe einen Jahresumsatz von 1,4 Milliarden Dollar.

Taiwans Computerriese TSMC will 100 Milliarden Dollar in Chip-Produktion stecken

Angesichts der weltweit riesigen Nachfrage nach Computerchips hat der taiwanische Konzern TSMC den Ausbau der Produktion angekündigt. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company werde in den kommenden drei Jahren 100 Milliarden Dollar (85,2 Milliarden Euro) investieren, teilte der Konzern mit. US-Konkurrent Intel hatte erst vergangene Woche mitgeteilt, zwei neue Werke in Arizona für 20 Milliarden Dollar zu bauen.

