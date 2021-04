Die Kreuzfahrtreederei Carnival Corp. hat das Minus im abgelaufenen Quartal angesichts des pandemiebedingten Stillstands ausgeweitet. In den Monaten Dezember bis Februar wurde ein Nettoverlust von 1,97 Milliarden US-Dollar eingefahren nach einem Minus von 781 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum.

Österreichische Organisation NOYB verklagt Google wegen Tracking-ID auf Handys

Die österreichische Organisation NOYB des Datenschutzaktivisten Max Schrems hat Klage in Frankreich gegen den Google-Konzern eingereicht. Dabei geht es um den Tracking-Code AAID, der auf Smartphones mit dem Betriebssystem Android installiert ist und zwar "illegal" ohne die Zustimmung der Nutzer, wie die Organisation erklärte. Eingereicht wurde die Klage bei Frankreichs Datenschutzbehörde CNIL.

Moderna weist Berichte über Ausfall von Impfstofflieferungen zurück

Der US-Pharmakonzern Moderna hat einen Medienbericht über den Ausfall von Impfstofflieferungen für April 2021 zurückgewiesen. "Moderna bekräftigt, sämtliche vierteljährlichen vertraglichen Liefervereinbarungen mit der Europäischen Kommission und den einzelnen Mitgliedsstaaten zu erfüllen", teilte ein Moderna-Sprecher per Email mit.

Tesla: Kameras in Autos außerhalb Nordamerika nicht aktiviert

Kameras in Tesla-Fahrzeugen sind nach Angaben des US-Elektroautoherstellers außerhalb von Nordamerika nicht aktiviert. Damit versucht Tesla ein weiteres Mal, Sicherheitsbedenken in China in Bezug auf seine Fahrzeuge zu zerstreuen.

Russland droht US-Videounternehmen Zoom mit Sperre

Russland hat am Mittwoch mit einer Sperre der Videokonferenz-Plattform Zoom gedroht, nachdem das US-Unternehmen eine Anwendung seiner Dienste Medienberichten zufolge in russischen Regierungsbehörden und Staatsunternehmen untersagt hat.

April 07, 2021 12:28 ET (16:28 GMT)