LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -3

JP Morgan steigt in den britischen Bankenmarkt für Privatkunden ein. Wie die US-Großbank mitteilte, gründet sie in den nächsten Monaten eine Digitalbank für Endverbraucher unter der Marke "Chase", die ihre Dienste über das Smartphone anbietet. Der Hauptsitz wird in London sein mit einem Kontaktcenter im schottischen Edinburgh.

Moderna verhandelt mit US-Regierung über mehr Covid-19-Impfdosen

Moderna verhandelt mit der US-Regierung über die Lieferung von 100 Millionen zusätzlichen Dosen seines Impfstoffs gegen Covid-19. Das US-Pharmaunternehmen bestätigte damit Äußerungen von Regierungsvertretern über solche Gespräche.´Im Falle einer verbindlichen Bestellung würde sich das Liefervolumen an die US-Administration auf 300 Millionen Dosen erhöhen. Die zusätzlichen 100 Millionen Dosen sollen im dritten Quartal ausgeliefert werden, erklärte Moderna.

Nasdaq steigert 4Q-Umsatz und -Gewinn - Optionshandel beflügelt

Nasdaq hat im vierten Quartal Umsatz und Gewinn gesteigert und dabei von der steigenden Nachfrage der Investoren nach Optionshandel profitiert. Wie der US-Börsenbetreiber mitteilte, stieg der Nettogewinn im Schlussquartal auf 224 Millionen US-Dollar von 202 Millionen Dollar bzw. 1,34 Dollar je Aktie, nach 1,21 Dollar.

January 27, 2021 12:54 ET (17:54 GMT)