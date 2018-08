Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIENMÄRKTE (18.05 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

EuroStoxx50 3.504,37 +0,60% +0,01%

Stoxx50 3.152,44 +0,62% -0,80%

DAX 12.648,19 +0,40% -2,09%

FTSE 7.718,48 +0,71% -0,37%

CAC 5.521,31 +0,81% +3,93%

DJIA 25.660,99 +0,62% +3,81%

S&P-500 2.860,65 +0,36% +7,00%

Nasdaq-Comp. 7.880,70 +0,27% +14,16%

Nasdaq-100 7.456,10 +0,23% +16,57%

Nikkei-225 22.662,74 +0,69% -0,45%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 162,07 -18

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 69,28 69,01 +0,4% 0,27 +17,3%

Brent/ICE 74,41 73,75 +0,9% 0,66 +15,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.212,41 1.207,64 +0,4% +4,77 -6,9%

Silber (Spot) 15,39 15,30 +0,6% +0,09 -9,1%

Platin (Spot) 830,75 822,00 +1,1% +8,75 -10,6%

Kupfer-Future 2,76 2,72 0% 0 -18,4%

Der schwächere Dollar stützt die Ölpreise, die überdies von den US-Sanktionen gegen Iran profitieren, die am Dienstag in Kraft treten. Aufgrund der Sanktionen, die in den kommenden drei Monaten noch erweitert werden sollen, dürften die iranischen Ölexporte um über 1 Million Barrel pro Tag sinken, schätzen Experten. Derzeit exportiert Iran täglich etwa 2,5 Millionen Barrel Öl. Auch der Goldpreis profitiert vom schwächeren Dollar.

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Freundlich - Der positive Verlauf der US-Berichtssaison stützt auch am Dienstag die Kurse an der Wall Street. Dagegen wird der weiterhin schwelende Handelsstreit zwischen den USA und China von den Investoren weitgehend in den Hintergrund gedrängt. Der Höhepunkt der Bilanzsaison in den USA ist schon überschritten. Nach Börsenschluss wird Disney als eines der letzten großen Unternehmen Quartalszahlen vorlegen. Die Aktie legt im Vorfeld um 0,5 Prozent zu. Schon am Montag nach Börsenschluss hat der Online-Marktplatz Etsy über den Verlauf des zweiten Quartals berichtet. Nachdem das Unternehmen einen starken Umsatzzuwachs verbucht hat, traut es sich auf Jahressicht mehr zu. Die Aktie springt um 10,4 Prozent nach oben. Dagegen geht es für die Aktie von Dean Foods um 10,5 Prozent abwärts. Der größte Molkereikonzern der USA hat eine Gewinnwarnung ausgegeben und dies mit der Inflation sowie den wachsenden Marktanteilen der Eigenmarken begründet. Die Facebook-Aktie kann anfängliche Gewinne nicht behaupten und verliert 0,3 Prozent. Die Aktien des sozialen Netzwerks hatten am Montag um über 4 Prozent zugelegt, obwohl ein Medienbericht auf einen neuen Datenskandal hindeutete: Demnach hat Facebook Banken um Informationen über Konten und Banktransaktionen seiner Nutzer gebeten. Angeblich will das Unternehmen mit Hilfe dieser Daten seinen Nutzern einen besseren Service anbieten. Facebook dementierte derartige Absichten.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 3Q

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Fester - Stützend wirkten die deutschen Produktionsdaten für Juni, die nicht so schlecht wie befürchtet ausfielen. Zudem gab es keine neuen schlechten Nachrichten zum Handelsstreit. Impulse für Einzelwerte lieferte die laufende Berichtssaison. Gute Quartalszahlen der Automobilzulieferer Schaeffler (+8,3 Prozent) wie auch Elringklinger (+4,8 Prozent) verbesserten das Sentiment für den Sektor, für den Subindex der europäischen Automobilwerte ging es um 0,9 Prozent nach oben. Bei den Banken überzeugte Unicredit (+2,9 Prozent) mit einem über den Erwartungen liegenden Nettogewinn und deutlich geringeren notleidenden Krediten. Bei der Commerzbank (-1,5 Prozent) bemängelten Beobachter die Qualität der Zahlen und verwiesen auf den drohenden Abstieg aus dem DAX. Die Zahlen der Deutschen Post (+3,8 Prozent) hatten nicht in allen Punkten überzeugt, wichtiger sei aber die Botschaft, dass die Probleme im Paket- und Postgeschäft (PeP) mit einem gezielten Plan angegangen würden. Die Zahlen von Beiersdorf (-0,7 Prozent) übertrafen die Erwartungen leicht, allerdings erhöhte das Unternehmen nur die Prognose für den Umsatz. Dies könne Diskussionen über Margendruck aufkommen lassen, so ein Händler. Pandora stürzten in Kopenhagen um 24,4 Prozent ab, nachdem der Schmuckeinzelhändler den Umsatz- und Margenausblick gesenkt hatte. Moeller-Maersk legten nach der Gewinnwarnung des Reedereikonzerns um 6,4 Prozent zu. Die Prognosesenkung sei erwartet worden, hieß es dazu.

Derweil stieg die Rendite zehnjähriger türkischer Staatsanleihen erstmals über 20 Prozent. Die Türkei leidet unter einer Vertrauenskrise. Präsident Erdogan hat klargestellt, dass er kein Freund höherer Zinsen ist. Die Anleger zweifeln an der Unabhängigkeit der türkischen Zentralbank.

+++++ DEVISEN +++++

Der Dollar gab nach seinem jüngsten Anstieg auf breiter Front etwas nach. Der Euro näherte sich wieder Kursen um 1,16 Dollar, nachdem er im Tagestief 1,1550 Dollar gekostet hatte. Die türkische Lira geriet dagegen erneut unter Druck. Sie leidet unter anderem unter Zweifeln an der Unabhängigkeit der türkischen Zentralbank und die Ankündigung von US-Sanktionen gegen die Türkei.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Die ostasiatischen Aktienmärkte zeigten sich am Dienstag fast durchweg im Plus. Eine späte Rally in Schanghai zog auch viele andere Börsen der Region mit nach oben. Händler sprachen von Volatiltät bedingt durch den Handelsstreit zwischen China und den USA, die Erholung der chinesischen Börsen sei nach den Verlusten der vergangenen Tage aber überfällig gewesen. In Hongkong führten Casinobetreiber wie Galaxy Entertainment oder Sands China den Markt an. Hang Seng Bank (+3,6 Prozent) profitierten von überraschend guten Geschäftszahlen des Instituts. Die zuletzt hart getroffenen Aktien der Hongkonger Immobilienentwickler zeigen sich erholt, getrieben vor allem von den optimistischen Aussagen von Evergrande, deren Kurs knapp 10 Prozent stieg. In Tokio stiegen Softbank nach den am Montag nachbörslich vorgelegten Geschäftszahlen um 6,5 Prozent. Gegen den Trend abwärts ging es mit dem taiwanischen Markt, obwohl sich Schwergewicht Taiwan Semiconductor von den Verlusten am Montag erholte. Am Wochenende hatte ein Computervirus einige Fertigungsstätten des Chip-Unternehmens lahmgelegt. Dagegen ging es mit den Aktien des Linsenproduzenten Largan um 2,2 Prozent nach unten. Ebenfalls im Minus notierte der australische Markt. Hier schockierte der Finanzdienstleister Eclipx mit einer Halbierung seiner Jahresgewinnprognose. Die Aktie stürzte darauf um 43 Prozent ab.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

Französische Familie löst Flughafen-Räumung aus

Am Flughafen Frankfurt ist der Betrieb nach der zeitweisen Räumung am Terminal 1 wieder angelaufen. "Ausgelöst wurde die Räumung durch ein individuelles Fehlverhalten einer Luftsicherheitsassistentin der Fraport AG", teilte der Flughafenbetreiber mit. Nach Angaben der Bundespolizei im Kurznachrichtendienst Twitter war eine vierköpfige französische Familie trotz eines Sprechstofftests am Vormittag in den Sicherheitsbereich entlassen worden.

CTS Eventim übernimmt skandinavische Tochter Venuepoint vollständig

Der Ticketing- und Live-Entertainment-Anbieter CTS Eventim übernimmt seine skandinavische Tochter Venuepoint vollständig. CTS Eventim erwirbt alle Anteile des bisherigen Mitgesellschafters Nordisk Film an dem paritätischen Gemeinschaftsunternehmen, wie der MDAX-Konzern mitteilte. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht genannt.

Icahn kritisiert Express-Scripts-Übernahme durch Cigna

Der aktivistische Investor Carl Icahn ist mit seiner Kampagne gegen die Pläne des Krankenversicherers Cigna zur Übernahme von Express Scripts an die Öffentlichkeit gegangen. Icahn schrieb einen offenen Brief, in dem er die Cigna-Aktionäre aufforderte, gegen den Deal zu stimmen, den er als "60-Milliarden-Dollar-Dummheit" zu einem "lächerlichen Preis" bezeichnete. Cigna wolle viel zu viel für Express Scripts auf den Tisch legen, und es drohten an mehreren Fronten existenzielle Risiken.

Reederei Moeller-Maersk senkt Gewinnprognose

Der Reedereikonzern A.P. Moeller-Maersk kann wegen des schwachen Ausblicks für die Frachtraten und der hohen Treibstoffpreise die eigene Gewinnprognose nicht mehr halten. Das EBITDA werde 2018 nur 3,5 bis 4,2 Milliarden US-Dollar erreichen, teilten die Dänen mit. Bislang hatten sie bei dieser Kennziffer einen Gewinn von 4 bis 5 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt.

Streiks bei Ryanair in Deutschland werden wahrscheinlicher

