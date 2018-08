Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

+++++ AKTIENMÄRKTE (18.27 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

EuroStoxx50 3.409,68 -0,48% -2,69%

Stoxx50 3.088,25 -0,38% -2,82%

DAX 12.358,74 -0,53% -4,33%

FTSE 7.642,45 -0,32% -0,05%

CAC 5.412,32 -0,04% +1,88%

DJIA 25.194,25 -0,47% +1,92%

S&P-500 2.824,92 -0,30% +5,66%

Nasdaq-Comp. 7.827,68 -0,15% +13,39%

Nasdaq-100 7.410,43 +0,03% +15,85%

Nikkei-225 21.857,43 -1,98% -3,99%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 163,45 +13

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 65,82 67,63 -2,7% -1,81 +11,4%

Brent/ICE 71,39 72,81 -2,0% -1,42 +11,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.195,37 1.211,65 -1,3% -16,28 -8,3%

Silber (Spot) 15,05 15,32 -1,8% -0,27 -11,2%

Platin (Spot) 802,30 828,10 -3,1% -25,80 -13,7%

Kupfer-Future 2,74 2,74 -0,1% -0,00 -17,9%

Der Goldpreis kann nicht von der sich weiter verschärfenden Türkei-Krise profitieren und fällt erstmals seit März 2017 wieder unter die Marke von 1.200 Dollar je Feinunze. Als "sicherer Hafen" ist dagegen der Dollar gesucht. Der weiter anziehende Greenback drückt erneut auf das Gold-Sentiment. Der Dollar-Index ist auf ein neues Jahreshoch gestiegen. Die Erholung der Ölpreise ist schon wieder vorbei, die Preise für WTI und Brent geben zu Wochenbeginn mit dem starken Dollar leicht nach.

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Die Wall Street beginnt am Montag gegen Mittag (Ortszeit) zu schwächeln. Nach einem leichten Plus zum Start hat der Dow-Jones-Index ins Minus gedreht. Die sich weiter verschärfende Türkei-Krise sorgt für Vorsicht und Zurückhaltung, so dass die zaghaften Erholungsansätze aus dem frühen Geschäft wieder weitgehend verpufft sind. Zwar fallen die Abschläge bislang noch moderat aus, doch die Teilnehmer bleiben skeptisch. Denn eine Entschärfung des Konflikts ist nicht in Sicht - die Investoren befürchten eher eine Ausweitung der Krise. Die Tesla-Aktie hat nach frühen Gewinnen ins Minus gedreht. Sie kann damit nicht mehr von den Plänen zu einem Börsenrückzug proftieren, obwohl der Elektroautobauer dabei offenbar auf Saudi-Arabien zählen kann. Der US-Bekleidungskonzern VF kündigte an, sein Jeans-Geschäft, zu dem die Marken Wrangler und Lee gehören, in ein separates, börsennotiertes Unternehmen mit einem Jahresumsatz von rund 2,5 Milliarden US-Dollar abzuspalten. Die Aktie fällt deutlich zurpück.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Die Börsen in Europa haben einen schlechten Start in die Handelswoche erwischt. Aus Sorge um die Entwicklung in der Türkei fuhren die Anleger ihr Risiko weiter zurück. Nachdem der Dollar in der Nacht von Sonntag auf Montag in Asien ein neues Rekordhoch bei 7,1253 Lira markiert hatte, kam es zu einer leichten Stabilisierung. Die Auswirkungen der dortigen Finanzkrise auf die europäischen Banken sind momentan jedoch kaum abschätzbar. Hauptthema am deutschen Aktienmarkt war Bayer. Ein US-Gericht den zu Bayer gehörenden Agrarkonzern Monsanto zu einer Zahlung von 289,2 Millionen Dollar oder 253 Millionen Euro verurteilt, da zwei seiner starken Unkrautvernichter Krebs verursacht haben sollen. An der Börse wurde darüber spekuliert, wie hoch die gesamten Strafzahlungen an die Kläger ausfallen könnten. Die Aktie von Bayer brach um 10,3 Prozent ein. Ansonsten wurden Branchen verkauft, die in größeren Geschäftsbeziehungen zur Türkei oder mit türkischen Unternehmen stehen. Der europäische Banken-Index führte mit einem Minus von 1,2 Prozent die Verliererliste an. Belastend wirkte weiter das Exposure der Banken in Richtung Türkei. BBVA verloren 3,2 Prozent und Unicredit gaben um 2,6 Prozent nach. Aber auch der Sektor der Reiseunternehmen stand unter Druck und verlor 0,6 Prozent. So gaben Tui um 2,6 Prozent nach, Thomas Cook verloren 2,9 Prozent. Air France-KLM sackten mit neuen Streikdrohungen um 4,1 Prozent ab. Der Chef der Piloten-Gewerkschaft SNPL, Philippe Evain, hat gegenüber der Zeitung "Le Parisien" erklärt, dass es bei der Airline durchaus weitere Streiks geben könnte.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7.45 Uhr Fr, 17.27 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1392 +0,07% 1,1383 1,1417 -5,2%

EUR/JPY 126,08 +0,22% 125,49 126,31 -6,8%

EUR/CHF 1,1323 +0,09% 1,1305 1,1349 -3,3%

EUR/GBP 0,8936 +0,14% 0,8926 0,8931 +0,5%

USD/JPY 110,66 +0,14% 110,25 110,64 -1,8%

GBP/USD 1,2750 -0,06% 1,2754 1,2784 -5,6%

Bitcoin

BTC/USD 6.338,10 -0,8% 6.364,29 6.471,72 -53,6%

Die türkische Lira kann sich nach einem Rekordtief am Morgen leicht stabilisieren. Der Dollar notiert knapp unter der Marke von 7 Lira seitwärts. Insgesamt kann der Greenback seine jüngsten Gewinne behaupten. Er profitiert weiter von der gestiegenen Risikoaversion der Investoren im Zuge der Türkei-Krise. Der Euro notiert um die Marke von 1,14 Dollar seitwärts.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Die Türkei-Krise hat am Montag - nach den europäischen Aktienmärkten und der Wall Street zum Wochenschluss - nun auch die asiatischen Börsen erreicht. Dort ging es durch die Bank gen Süden. Denn Besserung in der Türkei-Krise war trotz politischer Bemühungen im Land selbst nicht in Sicht. Zwar stabilisierte sich die Lira, nachdem die türkische Notenbank den Banken des Landes unter anderem Dollarliquidität zur Verfügung gestellt hatte. Zuvor war die türkische Währung allerdings auf neue Allzeittiefs gestürzt. Der türkische Finanzminister Berat Albayrak hatte am Freitag vergeblich versucht, die Märkte zu beruhigen, indem er unter anderem die Unabhängigkeit der Zentralbank betont hatte. Zugleich senkte er die Wachstumsprognose. Doch die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Sanktionen gegen das Land wegen der Inhaftierung eines US-Pastors lasteten weiterhin schwer auf der Lira. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hatte am Wochenende neue politische Drohungen Richtung USA ausgerufen. Im Handel wurde auf das hohe Leistungsbilanzdefizit der Türkei verwiesen. Um dieses zu finanzieren, brauche es Vertrauen unter Investoren. Dieses schwinde aber von Tag zu Tag mehr. In Tokio wurden die Aktienkurse zusätzlich vom steigenden Yen belastet. Die anziehenden Yen-Kurse drückten auf die Notierungen von Exportwerten: Toyota Motor fielen um 2,1 Prozent zurück, Canon um 2,4 Prozent. Verkauft wurden auch Bankenwerte wegen des Engagements bei türkischen Vermögenswerten, der Subindex büßte stärker als der Gesamtmarkt ein.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

KSB leidet unter ungünstigen Wechselkursen und Handelsstreit

Der Pumpen- und Armaturenhersteller KSB kann wegen ungünstiger Wechselkurse seine Jahresprognose nicht mehr halten. Der Umsatz werde 2018 nur noch "moderat" steigen, teilte das Unternehmen aus Frankenthal mit. Im Mai hatte der Konzern auf der Hauptversammlung noch ein "spürbares Wachstum" in Aussicht gestellt.

Netflix-CFO David Wells tritt zurück

Der Streamingdienst Netflix ist auf der Suche nach einem neuen Finanzvorstand. Wie das Unternehmen mitteilte, will sich CFO David Wells zurückziehen, sobald ein Nachfolger gefunden ist.

Tesla-Chef Musk spricht mit Saudis über Börsenrückzug

Bei einem Börsenrückzug des Elektroautobauers Tesla kann CEO Elon Musk offenbar auf Saudi-Arabien zählen. Seiner Ankündigung vergangene Woche via Twitter, Tesla von der Börse nehmen zu wollen, ging ein Treffen mit dem saudischen Staatsfonds voraus. Außerdem ist Musk überzeugt, dass ein Börsenrückzug größtenteils mit Eigenkapital statt Schulden finanziert werden könnte.

US-Konzern VF lagert Traditionsmarken Wrangler und Lee aus

Die bekannten Jeansmarken Wrangler und Lee werden selbstständig. Der US-Bekleidungskonzern VF kündigte an, sein Jeansgeschäft in ein separates, börsennotiertes Unternehmen mit einem Jahresumsatz von rund 2,5 Milliarden US-Dollar abzuspalten.

Foxconn mit überraschendem Gewinnrückgang im zweiten Quartal

Der Auftragsfertiger Foxconn hat im zweiten Quartal entgegen den Erwartungen weniger verdient. Der wichtigste Kunde Apple hatte kürzlich noch von einer robusten Nachfrage nach iPhones gesprochen. Der Foxconn-Nettogewinn sank im Quartal um 2,2 Prozent auf 17,5 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet knapp 500 Millionen Euro. Von S&P Capital IQ befragte Analysten hatten dem Konzern aus Taiwan im Konsens 20,2 Milliarden zugetraut. Der Umsatz stieg um 17 Prozent auf 1,08 Billionen Taiwan-Dollar.

