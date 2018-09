Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ AKTIENMÄRKTE (18.24 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

EuroStoxx50 3.311,66 +0,07% -5,49%

Stoxx50 2.981,32 -0,08% -6,18%

DAX 11.970,27 -0,13% -7,33%

FTSE 7.273,54 -0,08% -5,37%

CAC 5.283,79 +0,27% -0,54%

DJIA 25.997,18 +0,54% +5,17%

S&P-500 2.890,60 +0,47% +8,12%

Nasdaq-Comp. 7.976,13 +0,66% +15,54%

Nasdaq-100 7.508,19 +0,81% +17,38%

Nikkei-225 22.664,69 +1,30% -0,44%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 159,39 -35

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 69,27 67,54 +2,6% 1,73 +18,0%

Brent/ICE 78,83 77,42 +1,9% 1,46 +20,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.196,00 1.195,88 +0,0% +0,12 -8,2%

Silber (Spot) 14,12 14,17 -0,4% -0,06 -16,7%

Platin (Spot) 792,30 787,50 +0,6% +4,80 -14,8%

Kupfer-Future 2,60 2,61 -0,4% -0,01 -22,2%

Für die Ölpreise geht es nach oben. Händler verweisen zur Begründung auf die jüngsten Entwicklungen in Libyen, wo es am Montag offenbar zu einem Terroranschlag auf den Hauptsitz der staatlichen Ölgesellschaft (NOC) gekommen war. Dazu kämen die immer deutlicher zu Tage tretenden Auswirkungen der Iran-Sanktionen. Zudem besteht die Sorge, dass die "Florence" auch die Erdölbranche in den USA treffen könnte. Der Spread zwischen der US-Sorte WTI und der globalen Marke Brent läuft dabei immer weiter auseinander. Der Goldpreis zeigt sich bereits den dritten Handelstag in Folge mit Abschlägen, kann sich von den Tagesteifs allerdings erholen. Der anhaltend starke Dollar und die Aussicht auf steigende Zinsen in den USA drücken weiterhin auf das Sentiment.

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Die Anleger an der Wall Street fassen wieder etwas Mut, auch wenn weiterhin die Handelsstreitigkeiten als Damoklesschwert über dem Aktienmarkt schweben. Jederzeit kann es hier zu einer weiteren Verschärfung kommen. So könnte US-Präsident Donald Trump weitere Importzölle auf chinesische Importe verhängen. Dagegen gibt es zwischen der EU und den USA immerhin Gespräche zur Beilegung des Handelskonflikts, die US-Handelsbeauftragter Robert Lighthizer und EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström als "konstruktiv" und "vorwärtsgerichtet" charakterisierten. Einen Durchbruch gibt es aber nicht. Gleichwohl drehen die US-Indizes ins Plus. "Europa ist eine sehr exportorientierte Wirtschaft und der Handel ist für Europa wahrscheinlich wichtiger als für die USA", versucht Chefaktienstratege Eddie Perkin von Eaton Vance die moderaten Aufschläge an der Wall Street zu erklären. Investoren weiter gespannt auf die Entwicklung von Wirbelsturm "Florence", der auf die Kategorie 4 hochgestuft worden ist. Er soll voraussichtlich am Donnerstag die Südostküste der USA erreichen. Die US-Hauptstadt Washington hat den Notstand ausgerufen. Auf Unternehmensseite steht vor allem der Halbleitersektor im Blick. Der japanische Chiphersteller Renesas Electronics übernimmt für 6,7 Milliarden Dollar Integrated Device Technology (IDT). Analysten bewerten die Übernahme generell positiv. Der Gesamtpreis entspricht 49 Dollar je Aktie. Die Aktie von Integrated Device Technology schießt um 11 Prozent auf 46,69 Dollar nach oben. Die Papiere des Elektroautobauers Tesla geben nach einer Abstufung und einem negativen Analysten-Kommentar, in dem von einem "erratischen Verhalten" von CEO Elon Musk die Rede ist, um 3,8 Prozent nach.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

Es stehen keine wichtigen Termine zur Veröffentlichung an.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Der Handel an Europas Börsen war auch am Dienstag von Zurückhaltung geprägt. Die Sorge vor einer weiteren Verschärfung des Handelsstreits zwischen China und den USA trieb die Investoren weiter um. Auch ein besserer ZEW-Index half der Stimmung nicht. Aktien des finnischen Sportartikelherstellers Amer Sports Oyj gewannen 18,8 Prozent auf 34,20 Euro. Anlass war ein Übernahmegebot durch ein asiatisches Konsortium, das laut Amer rund 40 Euro je Aktie bieten will. Adidas (minus 0,5 Prozent) droht damit ein Konkurrent in Asien zu erwachsen. Puma (plus 2,9 Prozent) profitierten dagegen von den Spekulationen. Rückversicherer standen unter Druck. Insbesondere mit der sich verschärfenden Nachrichtenlage um Hurrikan "Florence" über der Südostküste der USA stiegen die Sorgen. Swiss Re fielen um 1,3 Prozent, Munich Re gaben um 1,4 Prozent nach. Die irische Billigfluglinie Ryanair (minus 1,2 Prozent) kommt im Tarifstreit über die Entlohnung und die Arbeitsbedingungen für die in Deutschland angestellten Flugbegleiter und Piloten nicht zur Ruhe. Am Mittwoch wollen sowohl die Piloten als auch die Flugbegleiter streiken. Für die Aktie der Commerzbank ging es um 2,4 Prozent nach oben. Laut einem "Spiegel"-Artikel könnten sich Commerzbank, Deutsche Bank und Finanzminister Olaf Scholz grundsätzlich einen Zusammenschluss der beiden Banken vorstellen. Im Prinzip sei eine Fusion wegen der hohen Synergieeffekte sinnvoll, hieß es im Handel, in der Praxis seien die Hürden hoch. Deutsche Bank gewannen 0,5 Prozent.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7.45 Uhr Mo, 17:10 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1588 -0,07% 1,1608 1,1607 -3,6%

EUR/JPY 129,30 +0,31% 129,39 128,95 -4,4%

EUR/CHF 1,1284 -0,24% 1,1314 1,1291 -3,6%

EUR/GBP 0,8903 -0,03% 0,8898 0,8914 +0,1%

USD/JPY 111,58 +0,43% 111,46 111,11 -1,0%

GBP/USD 1,3014 -0,11% 1,3047 1,3021 -3,7%

Bitcoin

BTC/USD 6.292,23 -0,7% 6.363,32 6.338,85 -53,9%

Der Euro zeigt sich wenig verändert knapp unter der Marke von 1,16 Dollar. Zwischenzeitlich kletterte die Gemeinschaftswährung bis auf 1,1644 Dollar, konnte dieses Niveau aber nicht behaupten. Der besser als erwartet ausgefallene ZEW-Index in Deutschland hat dagegen kaum Einfluss. Das britische Pfund gibt einen großen Teil der Vortagesgewinne wieder ab. Hoffnungen auf eine baldige Einigung auf die Modalitäten des Brexits hatten das Pfund am Montag bis auf 1,3050 Dollar nach oben getrieben.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Die Börsen in Ostasien und Australien haben am Dienstag nach insgesamt richtungslosen US-Vorgaben ein uneinheitliches Bild gezeigt, nachdem anfangs die Tendenz noch meist negativ war. In Tokio kletterte der Nikkei-225 mit Unterstützung eines zum Dollar schwächeren Yen, angeführt von binnenkonjunktursensitiven Branchen. Grund seien nachlassende Sorgen über die Auswirkungen des Taifuns und des Erdbebens in der vergangenen Woche, hieß es. Zudem verwiesen Marktbeobachter auf das am Vortag deutlich nach oben revidierte Wirtschaftswachstum Japans im zweiten Quartal des Jahres. Für Bewegung sorgte die Nachricht, wonach der japanische Chiphersteller Renesas Electronics sich mit einen milliardenschweren Zukauf in den USA verstärkt. Renesas kauft Integrated Device Technology (IDT) aus Kalifornien für 6,7 Milliarden US-Dollar. Renesas legten um 4,4 Prozent zu. An den chinesischen Börsen blieb die Stimmung auch nach den jüngsten teils deutlichen Verlusten weiter gedrückt. Hier hielten weiter die Sorgen über eine Verschärfung des Handelsstreits die Kurse im Zaum. Der HSI in Hongkong fiel erstmals seit Februar 2016 in sogenanntens Bärenterritorium zurück, definiert als Rückgang des Kursniveaus von über 20 Prozent im Vergleich zum jüngsten Indexhoch.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

Commerzbank und Deutsche Bank sind offen für Fusion - Magazin

Der Aktie der Commerzbank hat am Dienstag um gut 4 Prozent angezogen, nachdem ein Magazinbericht Spekulationen über eine Fusion mit der Deutschen Bank Auftrieb gegeben hat. Wie Der Spiegel berichtet, kann sich nicht nur die Bundesregierung mittlerweile eine Fusion der beiden Großbanken vorstellen, auch die Führungszirkel der beiden Finanzinstitute um Deutsche-Bank-Boss Christian Sewing und Commerzbank-Chef Martin Zielke seien dafür durchaus offen.

Lufthansa befördert im August 10 Prozent mehr Passagiere

Die Deutsche Lufthansa hat im August 13,8 Millionen Passagiere befördert, das waren 10 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. In den ersten acht Monaten des Jahres begrüßten die Airlines des Konzerns insgesamt rund 94,8 Millionen Fluggäste an Board, das entsprach einem Plus von 11,2 Prozent.

Merck KGaA erzielt Erfolg mit Bavencio in Nierenkrebsstudie

Die Darmstädter Merck KGaA hat mit ihrem Krebsmedikament Bavencio einen klinischen Studienerfolg erzielt. Das gemeinsam mit dem US-Konzern Pfizer entwickelte Bavencio (Wirkstoff Avelumab) in Kombination mit dem Tyrosinkinase-Inhibitor Inlyta zeigte eine statistisch signifikante Verbesserung des progressionsfreien Überlebens bei bisher unbehandelten Nierenkrebspatienten, wie der DAX-Konzern mitteilte.

RWE und Umweltschützer ohne Annäherung bei Streit um Hambacher Forst

Ein Gespräch zwischen dem Stromkonzern RWE und Umweltschützern über die geplante Rodung des Hambacher Forstes ist am Montag ohne Ergebnis geblieben. Das erklärten die drei Umweltschutzverbände Greenpeace, Deutscher Naturschutz Ring (DNR) und der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND).

Erhebliche Sicherheitsmängel an deutschen Atomkraftwerken - Bericht

