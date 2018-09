Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Japan waren die Börsen wegen eines Ausgleichstags für den Feiertag zum Herbstanfang geschlossen. Auch in Südkorea und Schanghai wurde wegen Feiertagen nicht gehandelt.

DIENSTAG: In Hongkong findet am Tag nach dem chinesischen Mittherbstfest kein Börsenhandel statt. In Südkorea bleiben die Börsen wegen des koreanischen Erntedankfests geschlossen.

MITTWOCH: In Südkorea bleiben die Börsen wegen des koreanischen Erntedankfests geschlossen.

+++++ AKTIENMÄRKTE (18.14 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

EuroStoxx50 3.410,44 -0,59% -2,67%

Stoxx50 3.048,34 -0,62% -4,08%

DAX 12.350,82 -0,64% -4,39%

FTSE 7.458,41 -0,42% -2,57%

CAC 5.476,17 -0,33% +3,08%

DJIA 26.556,92 -0,70% +7,43%

S&P-500 2.915,99 -0,47% +9,07%

Nasdaq-Comp. 7.969,11 -0,22% +15,44%

Nasdaq-100 7.525,07 -0,08% +17,65%

Nikkei-225 0,00 0% +4,85%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 158,34 -72

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 72,37 70,78 +2,2% 1,59 +24,0%

Brent/ICE 81,20 78,80 +3,0% 2,40 +27,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.201,02 1.199,02 +0,2% +2,01 -7,8%

Silber (Spot) 14,34 14,29 +0,4% +0,05 -15,3%

Platin (Spot) 828,80 828,05 +0,1% +0,75 -10,8%

Kupfer-Future 2,83 2,84 -0,3% -0,01 -15,4%

Der Preis für Brent rückt um 3,1 Prozent auf 81,28 Dollar vor, die US-Sorte WTI steigt um 2,5 Prozent auf 72,56 Dollar. Die Opec-Mitglieder und Russland haben am Wochenende dem US-Wunsch nach einer höheren Ölförderung eine Absage erteilt. Damit besteht allerdings die Gefahr einer Angebotslücke, wenn wegen der US-Sanktionen iranisches Öl dem Markt nicht mehr zur Verfügung steht. Hinzu kommen noch die Probleme des Lieferlandes Venezuela. Unter den Ölwerten gewinnen Transocean 1,2 Prozent und Chesapeake Energy 4,5 Prozent.

Der Goldpreis legt 0,2 Prozent zu auf 1.201 Dollar je Feinunze. Der Preis profitiert von dem schwächelnden Dollar.

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Leichter - Nach der Rekordjagd in der Vorwoche wird die Luft nun dünner. Belastet wird der Dow von Aktien der Chemie- und Gesundheitsbranche. DowDupont, Johnson & Johnson, Procter & Gamble sowie Walgreens verlieren zwischen 1,3 und 1,9 Prozent. Grund für die Abgaben ist der wieder in den Fokus rückende Handelskonflikt Amerikas mit China, der in den vergangenen Handelstagen eher in den Hintergrund gedrängt worden war. Unter den Einzelwerten geben Comcast 6,7 Prozent ab. Der Konzern hat 21st Century Fox bei der Übernahme von Sky ausgestochen und bezahlt 38,8 Milliarden Dollar. Sirius XM übernimmt gegen Aktien im Wert von 3,5 Milliarden Dollar Pandora. Pandora rücken um 3,2 Prozent vor, Sirius verlieren 7,3 Prozent. Die Aktien von Michael Kors fallen um 9 Prozent. Nach Angaben aus informierten Kreisen kauft der US-Modekonzern, der eher für "erschwinglichen Luxus" steht, das für hochpreisige Extravaganz bekannte italienische Modehaus Versace für 2,35 Milliarden Dollar.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Etwas leichter - Der Handelskonflikt zwischen China und den USA verschärft sich weiter. "Die Absage der amerikanisch-chinesischen Handelsgespräche durch die chinesische Seite drückt etwas auf die Stimmung", sagte ein Marktteilnehmer. Am Montag treten zudem die wechselseitigen neuen Zölle in Kraft. Aber auch die Unsicherheit um den Brexit nimmt weiter zu. "Die Börsen dürften den Worst Case eines Brexit ohne Deal nicht länger ignorieren", so QC Partners. Für Randgold ging es an der Londoner Börse mit der geplanten Fusion mit Barrick Gold um 6 Prozent nach oben. Der Deal ist als reiner Aktientausch geplant und muss noch von den Aktionären durchgewunken werden. In einer Bieterschlacht um den europäischen Bezahlsender Sky (plus 8,6 Prozent) hat der US-Kabelkonzern Comcast das Medienimperium 21st Century Fox von Rupert Murdoch ausgestochen. Unter dem heißen Sommer litten auch die Reiseveranstalter: Die britische Thomas Cook Group sprach von einer "enttäuschenden" Geschäftsentwicklung im Spätsommer und senkte ihre Gewinnprognose. Die Anleger straften die Aktie ab, sie verlor 23,6 Prozent, im Fahrwasser verloren TUI 2,8 Prozent.

+++++ DEVISEN +++++

Der Euro kann zwischenzeitliche Gewinne dagegen nicht ganz halten. Aktuell notiert er bei etwa 1,1770 Dollar. Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi hatten die Gemeinschaftswährung zeitweise über 1,18 Dollar gehievt. Draghi zeigte sich optimistisch zur Entwicklung der Inflation. Bereits vor den Aussagen profitierte der Euro vom deutschen Ifo-Index, der nicht so schwach ausfiel wie befürchtet.

Das britische Pfund steht gegenwärtig bei knapp 1,3130 Dollar nach 1,3066 am Freitagabend. Am Freitagmorgen wurden noch 1,3270 Dollar bezahlt. Die britische Währung leidet unter den unsicheren Perspektiven rund um den Brexit.

Für Bewegung in der türkischen Lira sorgte eine Meldung im späten Geschäft. Demnach hat US-Außenminister Mike Pompeo Reportern mitgeteilt, der amerikanische Pastor Andrew Brunson könnte in diesem Monat freikommen. Die Festhaltung des Amerikaners war der Anlass für US-Sanktionen gegen die Türkei gewesen Die Lira rückte gegen den Dollar rund 3,5 Prozent vor.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Nachdem die Börsianer zuletzt weitgehend gelassen Handelskonflikt zwischen den USA und China im Hintergrund schwelen ließen, ist der Konflikt wieder stärker in den Fokus gerückt. Wie am Wochenende aus informierten Kreisen bekannt wurde, hat China die für die nächsten Tage geplanten Handelsgespräche mit den USA abgesagt. Hinzu kam, dass ab Montag die von der US-Regierung zuletzt verhängten Sonderzölle auf chinesische Importe im Gesamtwert von 200 Milliarden Dollar in Kraft treten. An der Börse in Hongkong ging es mit dem Hang-Seng-Index um 1,6 Prozent nach unten nach zuvor vier Handelstagen in Folge im Plus. Das Technologie-Index-Schwergewicht Tencent verlor 1,9 Prozent, auch weil aus den USA für den Technologiesektor eher negative Vorgaben kamen. Immobilienwerte litten unter Sorgen vor weiter steigenden Zinsen, weil dies negativ auf die Nachfrage nach Immobilien wirkt. Aufgrund deutlich anziehender Ölpreise, waren in der gesamten Region Aktien aus dem Ölsektor gesucht. Unter den Ölwerten legten CNOOC in Hongkong um 0,7 Prozent zu. In Australien, wo es für den S&P/ASX 200 leicht um 0,1 Prozent nach unten ging, legte der Index der Energiewerte um 0,7 Prozent zu. Für Santos, Woodside und Oil Search ging es bis zu 1,7 Prozent nach oben. Nach einem enttäuschenden Quartalsausblick von Sims Metal rutschte der Kurs um 12 Prozent ab. Insgesamt verlor der Rohstoffsektor 0,6 Prozent. Rio Tinto fielen um 1,2 Prozent, für BHP Billiton ging es hingegen um 0,7 Prozent nach oben.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

Bafin schickt Deutsche Bank Aufpasser für Geldwäschekämpfung

Die Deutsche Bank muss nach dem Willen der deutschen Finanzaufsicht mehr im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung tun. Dabei wird ihr ein Sonderbeauftragter zur Seite gestellt. Die Behörde ordnete an, die Bank müsse "angemessene interne Sicherungsmaßnahmen" ergreifen und "allgemeine Sorgfaltspflichten" einhalten". Es sei das erste Mal, dass eine solche aufsichtliche Maßnahme bei einer Bank im Bereich der Geldwäscheprävention angeordnet werde, teilte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) mit.

Siemens einigt sich mit Betriebsrat auf Stellenabbau

Der geplante Stellenabbau in der Kraftwerkssparte und im Antriebsgeschäft von Siemens fällt geringer aus als zunächst angekündigt. Die Konzernführung einigte sich nach langen Verhandlungen mit dem Gesamtbetriebsrat auf den Abbau von 2.900 Stellen in Deutschland, das sind 500 weniger als vorgesehen. Das geht aus einer Mitteilung von Siemens hervor. Grund für den geringeren Abbau sind der Fortbestand des Werkes in Görlitz und der Erhalt der Fertigung im Dynamowerk in Berlin, auf die sich Siemens nach massiven Protesten eingelassen hatte.

Sauerkraut-Produzent Hengstenberg erwartet hohe Ernteausfälle bei Kohl

Die starke Hitze des Sommers setzt auch vielen Kohl-Bauern zu. Der Sauerkraut- und Rotkohl-Produzent Hengstenberg aus dem baden-württembergischen Esslingen rechnet mit Ernteausfällen von über 35 Prozent in diesem Jahr, wie er mitteilte. Die "prekäre Situation" betreffe nicht nur die Anbaugebiete von Hengstenberg, sondern auch andere Gebiete in Deutschland und Europa.

Astrazeneca erhält EU-Zulassung für Imfinzi

Der britische Pharmakonzern Astrazeneca hat in der Europäischen Union die Zulassung für sein Krebsmittel Imfinzi erhalten. Das Medikament dürfe zur Bekämpfung bestimmter Formen des Lungenkrebses eingesetzt werden, teilten die Briten mit. Zuvor hatte bereits im Juli der dafür zuständige Ausschuss die Zulassung des Mittels empfohlen.

Michael Kors will Versace für rund 2 Mrd Euro übernehmen - Kreise

