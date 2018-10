Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MITTWOCH: In Hongkong bleiben die Börsen wegen des Feiertages Chung-Yeung-Fest geschlossen.

+++++ AKTIENMÄRKTE (18:25 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

EuroStoxx50 3.257,34 +1,46% -7,04%

Stoxx50 2.944,98 +1,10% -7,33%

DAX 11.776,55 +1,40% -8,83%

FTSE 7.059,40 +0,43% -8,57%

CAC 5.173,05 +1,53% -2,63%

DJIA 25.591,27 +1,35% +3,53%

S&P-500 2.789,86 +1,42% +4,35%

Nasdaq-Comp. 7.572,14 +1,90% +9,69%

Nasdaq-100 7.205,33 +1,93% +12,65%

Nikkei-225 22.549,24 +1,25% -0,95%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 158,77 +20

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,86 71,78 +0,1% 0,08 +23,1%

Brent/ICE 81,16 80,78 +0,5% 0,38 +27,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.228,61 1.227,18 +0,1% +1,43 -5,7%

Silber (Spot) 14,71 14,70 +0,1% +0,01 -13,1%

Platin (Spot) 842,85 842,50 +0,0% +0,35 -9,3%

Kupfer-Future 2,78 2,79 -0,3% -0,01 -17,1%

Die Ölpreise stagnieren. Die erwartete Reduzierung der iranischen Fördermenge vor dem Hintergrund der Anfang November in Kraft tretenden US-Sanktionen dürfte durch eine ansteigende Förderung anderer Länder ausgeglichen werden, so ein Teilnehmer. Die iranischen Exporte seien im Vorfeld der Sanktionen deutlich schneller gefallen als erwartet, was den Preis für Brent über die Marke von 80 Dollar gehievt habe. Der Goldpreis kann seine jüngsten Gewinne noch leicht ausbauen.

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Positive Konjunktur- und Unternehmenszahlen bescheren der Wall Street am Dienstag einen kleinen Höhenflug. Die Industrie in den USA hat ihre Produktion im September den vierten Monat in Folge gesteigert und dabei die Marktvorhersagen leicht übertroffen. Vor allem aber mehrheitlich überzeugende Quartalszahlen sorgen für eine positive Stimmung unter den Investoren. Die Belastungsfaktoren der vergangenen Wochen und Monate treten angesichts der positiven Schlagzeilen zumindest bis auf Weiteres in den Hintergrund. Für den Dow könnte es der höchste Tagesgewinn seit Mitte August werden. Sowohl Morgan Stanley als auch Goldman Sachs haben mit ihren Quartalsergebnissen die Erwartungen des Marktes übertroffen. Morgan Stanley profitierte, ebenso wie Goldman Sachs und die übrigen Mitbewerber, dabei von höheren Einnahmen und den niedrigen Steuersätzen in den USA. Goldman Sachs lag mit dem Ergebnis je Aktie ebenfalls klar über der Analystenschätzung. Die Aktien der beiden Institute legen deutlich zu. Der Pharma- und Konsumgüter-Hersteller Johnson & Johnson hat im dritten Quartal mit seinem Umsatz und Gewinn die Analystenprognosen übertroffen. Für das Gesamtjahr 2018 wird der Konzern zudem optimistischer und erhöht den Ausblick. Die Aktie steigt um 1,8 Prozent. Der Krankenversicherer Unitedhealth Group hat in der dritten Periode dank steigender Versichertenzahlen mehr verdient und eingenommen als erwartet und seine Gewinnerwartung für das Gesamtjahr hochgeschraubt. Die Aktie verbessert sich um 3,8 Prozent. Die Walmart-Aktie steigt ebenfalls, obwohl der US-Handelskonzern seine Gewinnprognosen für das laufende Geschäftsjahr gesenkt hat. Er verwies zur Begründung auf die Übernahme des Mehrheitsanteils bei Flipkart. Walmart hatte das indische E-commerce-Unternehmen im Mai für 16 Milliarden US-Dollar übernommen. Für das darauffolgende Jahr gab Walmart hingegen eine positive Wachstumsprognose.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 3Q

22:03 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 3Q

22:05 US/Netflix Inc, Ergebnis 3Q

22:15 US/United Continental Holdings Inc, Ergebnis 3Q

23:30 AU/BHP Billiton Group plc, Produktionsbericht 1Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Die Erholung an Europas Börsen setzte sich am Dienstag fort. Im Handel war von Shorteindeckungen die Rede, vereinzelt seien auch bei ausgewählten Titeln auch Schnäppchenjäger unterwegs gewesen. Daneben verwies QC Partners auf den bisher ordentlichen Verlauf der US-Berichtssaison. Negative Überraschungen seien bislang im Wesentlichen ausgeblieben - das verbessere die Stimmung. Sowohl Goldman Sachs als auch Morgan Stanley haben am Dienstag mit ihren Zahlen die Erwartungen übertroffen. Ein schwacher ZEW-Index wurde weitgehend ignoriert. Tesco standen mit Abgaben von 3,4 Prozent gegen den Trend stark unter Druck. Grund waren die jüngsten Kantar-Zahlen: Laut diesen ist der Marktanteil des Einzelhändlers in Großbritannien leicht gesunken. Auch der Marktanteil von Sainsbury (minus 1 Prozent) ging zurück. Die etablierten Einzelhändler leiden unter dem Druck der Discounter sowie der zunehmenden Bedeutung des Online-Handels. Für Ocado ging es um 5,5 Prozent nach oben - der Online-Retailer konnte seinen Marktanteil leicht ausbauen. Volvo fielen um 4,4 Prozent, nachdem der Lkw-Hersteller eingeräumt hatte, dass er einen Fehler bei einer Motorkomponente gefunden hat, die die Emissionen kontrolliert. Die Aktie von Tomtom sackte um 16,4 Prozent ab. Zwar hat das Unternehmen den Ausblick nach oben genommen, zugleich allerdings berichtet, dass ein Vertrag mit Volvo beendet wurde. Dies wird an der Börse negativ gewertet. Die VW-Aktie gewann 2,1 Prozent. Der Konzern muss in Deutschland wegen des Dieselskandals eine weitere Millionenstrafe zahlen. Die Analysten von Evercore stuften die Strafe aber als überschaubar ein. Positiv sei, dass das Prozessrisiko damit etwas gesunken sei. Techwerte erholten sich: So gewannen Infineon 4,5 Prozent und waren Tagesgewinner im DAX, für SAP-Aktien ging es immerhin um 3 Prozent nach oben. Europaweit gewannen Techwerte 3,3 Prozent. Elmos machten einen Satz von 16,7 Prozent. Wegen der starken Entwicklung im dritten Quartal hat Elmos Semiconductor die Prognose für die EBIT-Marge im laufenden Jahr kräftig auf 17 bis 19 Prozent erhöht. Bislang waren 13 bis 17 Prozent veranschlagt. Nach Senkung der Prognosen ging es für Talanx um 5,1 Prozent nach unten.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8.14 Uhr Mo, 17.11 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1588 +0,05% 1,1569 1,1590 -3,6%

EUR/JPY 129,93 +0,36% 129,65 129,55 -4,0%

EUR/CHF 1,1475 +0,37% 1,1447 1,1443 -2,0%

EUR/GBP 0,8778 -0,28% 0,8799 0,8815 -1,3%

USD/JPY 112,14 +0,32% 112,06 111,78 -0,5%

GBP/USD 1,3200 +0,35% 1,3148 1,3149 -2,3%

Bitcoin

BTC/USD 6.581,91 +0,6% 6.675,11 6.632,09 -51,8%

Am Devisenmarkt neigt der US-Dollar zur Schwäche, der ICE-Dollarindex büßt 0,1 Prozent ein. Der Euro geht mit 1,1594 Dollar und damit leicht über dem Niveau des Vorabends um. Nach Meinung der Commerzbank sieht es derzeit weder für den Euro noch für den Dollar überzeugend aus. Den Euro sehen die Analysten durch die Querelen um den italienischen Staatshaushalt gebremst. Aber auch für den Dollar gebe es Gegenwind: Der Markt zweifele wieder an einer etwas aggressiveren Fed, nachdem die jüngsten Preisdaten enttäuscht hätten, US-Präsident Trump eine immer schärfere Rhetorik gegenüber der Fed- Geldpolitik an den Tag gelegt habe und die Furcht vor einer Eskalation des Handelskriegs und seinen realwirtschaftlichen Konsequenzen zunehme. Zudem verweisen Händler auf das deutlich gestiegene Haushaltsdefizit der USA.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Nach den durchweg roten Zahlen am Vortag haben sich die ostasiatischen Aktienmärkte am Dienstag uneinheitlich gezeigt. Während sich die Börsen in Tokio, Sydney und Taiwan behaupten konnten, rutschten die anderen Börsen nach anfänglichen Gewinnen wieder in den roten Bereich ab. Etwas gestützt wurden die Märkte vom Ölpreis, der am Montag gestiegen war und am Dienstag zunächst weiter zulegte. Die Sorgen über die weitere Entwicklung der Weltwirtschaft waren jedoch weiter präsent. Von der Wall Street kamen zudem negative Vorgaben, insbesondere von der technologielastigen Nasdaq. Tagessieger war die Börse in Tokio. Gestützt wurde der Nikkei-Index dabei von Rohstoffwerten. Zudem zeigte sich der Yen gegenüber dem Dollar schwächer. Für die Aktie von Softbank ging es nach dem Abverkauf am Vortag um 3,6 Prozent nach oben. Die Aktie hatte am Montag vor dem Hintergrund der Affäre um Khashoggi unter Druck gestanden. Saudi-Arabien ist einer der wichtigsten Investoren des 100 Milliarden Dollar schweren Vision-Fonds der Softbank. An der Börse in Sydney wurde der S&P/ASX-200 von den Kursgewinnen der Rohstoffwerte gestützt. Der Sektor gewann 1,4 Prozent hinzu. BHP Billiton und Rio Tinto legten um bis zu 1,7 Prozent zu. Rio Tinto hatte im dritten Quartal weniger Eisenerz gefördert als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum, seine Jahresprognose aber bekräftigt. BHP wird am späten Dienstagabend (MESZ) ihren Produktionsbericht vorlegen.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

BASF bietet Brüssel Zugeständnisse bei Nylon-Deal mit Solvay an

BASF bietet der EU-Kommission Zugeständnisse an, um deren Bedenken bei der geplanten Übernahme des Geschäfts mit Nylon-Vorprodukten von dem belgischen Konkurrenten Solvay auszuräumen.

Daimler und BMW machen EU für Car-Sharing-JV Zugeständnisse

