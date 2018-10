Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (18:40 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD

EuroStoxx50 3.211,59 -0,97% -8,34%

Stoxx50 2.925,28 -0,51% -7,95%

DAX 11.589,21 -1,07% -10,28%

FTSE 7.026,99 -0,39% -8,24%

CAC 5.116,79 -0,55% -3,69%

DJIA 25.443,37 -1,02% +2,93%

S&P-500 2.780,02 -1,04% +3,98%

Nasdaq-Comp. 7.530,97 -1,46% +9,09%

Nasdaq-100 7.161,81 -1,61% +11,97%

Nikkei-225 22.658,16 -0,80% -0,47%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 159,78 +85

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 69,38 69,75 -0,5% -0,37 +18,8%

Brent/ICE 79,60 80,05 -0,6% -0,45 +25,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.228,09 1.221,30 +0,6% +6,79 -5,7%

Silber (Spot) 14,61 14,62 -0,0% -0,00 -13,7%

Platin (Spot) 829,35 833,50 -0,5% -4,15 -10,8%

Kupfer-Future 2,75 2,78 -1,0% -0,03 -17,9%

Die Ölpreise bauen ihre Verluste des Vortages weiter aus. Weiterhin belastet der deutlich stärker als erwartet ausgefallene Anstieg der US-Öllagerdaten gepaart mit sinkenden Konjunkturerwartungen. Die Analysten von JBC Energy merken an, dass es sich bereits um den vierten Anstieg in Folge gehandelt habe. In diesem Zeitraum hätten sich die Lägerbestände um rund 22 Millionen Barrel erhöht. Gold ist mit der sinkenden Risikobereitschaft als Fluchthafen gesucht - trotz steigender Zinserwartungen.

FINANZMARKT USA

Die Wall Street weitet am Donnerstag im Verlauf ihre Verluste deutlich aus. Zwar steht weiter die US-Berichtssaison im Fokus, doch mit dem Fed-Protokoll am Vorabend sind die Sorgen über schnell steigende Zinsen wieder zurückgekehrt. Dieses deutete darauf hin, dass die Währungshüter an ihrem Zinserhöhungstempo festhalten dürften. Händler sprechen von einem falkenhaft aufgenommenen Sitzungsprotokoll. Die Furcht vor steigenden Zinsen kommt zu einer Zeit, in der das globale Wachstum auf dem Prüfstand steht. Anziehende Zinsen und sinkende Wachstumserwartungen seien keine gute Kombination für Aktien, heißt es. Der weiter nicht gelöste Handelskonflikt zwischen den USA und China befeuert diese Sorgen noch. Zumindest in den USA zeigen sich noch keine Indikationen für ein nachlassendes Wachstum, die Frühindikatoren legen im erwarteten Rahmen zu. Auch die übrigen Daten widersprechen dieser Sicht nicht. Unter den Einzelaktien sind Alcoa mit einem Aufschlag von 7,8 Prozent gesucht. Der Aluminiumkonzern schlug im dritten Quartal die Markterwartungen und kündigte einen Aktienrückkauf an.Auch Steel Dynamics schnitt im dritten Quartal überraschend gut ab. Die Titel verbessern sich um 3,3 Prozent. Der US-Zigarettenhersteller Philip Morris hat im dritten Quartal trotz eines Absatzrückgangs Umsatz und Gewinn gesteigert und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Die Aktie steigt um 3,0 Prozent.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:05 US/American Express Co, Ergebnis 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

FINANZMÄRKTE EUROPA

An den Börsen in Europa ging es am Donnerstag weiter nach unten. Bislang kann die Berichtssaison in Europa und vor allem in Deutschland nicht überzeugen. Nachdem am Vortag Fresenius und Fresenius Medical Care (FMC) enttäuscht hatten, hat nun Heidelbergcement mit einer Gewinnwarnung für die nächste negative Überraschung gesorgt. Die Aktie sackte um 8,6 Prozent ab, nachdem der Baustoff-Hersteller seine Prognose für das operative Ergebnis gesenkt hat. Grund sind höhere Energiekosten. Für SAP ging es nach der Vorlage der Zahlen um 5,9 Prozent nach unten. Das deutsche Technologieschwergewicht hat mit seinen Ergebnissen für das dritte Quartal bei der operativen Marge die Erwartungen nicht erfüllen können. Der leichten Anhebung des Ausblicks wurde keine große Bedeutung beigemessen. Bei Linde rankten sich dagegen Spekulationen um Fortschritte bei der Fusion mit Praxair. Für die Aktie ging es um 2,7 Prozent nach oben. Für die Aktien der spanischen Banken ging es nach unten. So verloren Bankia 5,1 Prozent, Caixabank 4,5 Prozent, Sabadell 6,7 Prozent und Santander 2,9 Prozent. Nach Aussage eines Marktteilnehmers belastete ein Urteil des spanischen Verfassungsgerichts, dass die jeweiligen Banken, und nicht deren Kunden, bestimmte Steuern im Zusammenhang mit Immobilienkrediten zahlen müssen. Der Kurs von Carrefour reagierte sehr positiv auf die Bekanntgabe von Umsatzzahlen und stieg um 9,3 Prozent. Analysten sehen erste Anzeichen für eine positive Trendwende bei dem Einzelhändler und hoben hervor, dass Carrefour mit seinem Kostensenkungsprogramm auf Kurs ist. Unilever kamen um 0,8 Prozent zurück. Nach Einschätzung von Jefferies hat der Konzern die Erwartungen verfehlt. Bernstein beschreibt die Zahlen von Nestle als im Rahmen der Erwartungen liegend. Jedoch sei der Weggang des erfolgreichen Chefs für das Geschäft in der Region Asien-Ozeanien-Afrika eine Enttäuschung. Die nestle-Aktie gewann 0,7 Prozent. Der Pharmakonzern Novartis blickt nach Umsatzzuwächsen im dritten Quartal etwas optimistischer auf das Gesamtjahr. Der Kurs gewann 1,9 Prozent. Für Ericsson ging es um 6,2 Prozent nach oben. Nach Einschätzung von Liberum sind sowohl Umsatz, die Bruttomarge, der operative Gewinn sowie der Gewinn je Aktie über den Schätzungen ausgefallen. Die Branche profitiere von Investitionen in den neuen 5G-Kommunikationsstandard.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:32 Mi, 17:06 % YTD

EUR/USD 1,1474 -0,23% 1,1485 1,1528 -4,5%

EUR/JPY 128,69 -0,71% 129,19 129,22 -4,9%

EUR/CHF 1,1416 -0,26% 1,1434 1,1446 -2,5%

EUR/GBP 0,8791 +0,16% 0,8780 0,8779 -1,1%

USD/JPY 112,16 -0,46% 112,48 112,09 -0,4%

GBP/USD 1,3052 -0,39% 1,3081 1,3133 -3,4%

Bitcoin

BTC/USD 6.545,47 +0,1% 6.543,64 6.547,68 -52,1%

Am Devisenmarkt läuft der Wechselkurs von Dollar zu Euro volatil seitwärts. Mit den ausbleibenden Fortschritten bei den Brexit-Verhandlungen gerät das Pfund etwas unter Druck.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die ostasiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag mehrheitlich Abgaben verzeichnet. Weiter lasteten Konjunktursorgen und der Handelskonflikt zwischen den USA und China auf den Märkten. Hinzu kam die Sorge über steigende Zinsen. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen war auf 3,21 Prozent gestiegen. Zuvor lag sie noch bei 3,16 Prozent. Steigende Marktzinsen schmälern tendenziell die Attraktivität von Aktien und erhöhen die Kosten der Unternehmensfinanzierung. Von der Wall Street kamen nur verhaltene Vorgaben. Die Ölpreise hatten in Reaktion auf die US-Lagerbestandsdaten am Mittwoch nachgegeben. Die gesunkenen Preise belasteten Ölwerte in der gesamten Region. Gedämpft wurde die Stimmung in Tokio auch von den vorgelegten Handelsbilanzzahlen. Vor dem Hintergrund des schwelenden Handelskonfliktes zwischen China den und USA hatten die japanischen Exporte im September - entgegen den Ökonomen-Erwartungen - das erste Mal seit zwei Jahren nachgegeben. Dies drückte auf die Kurse der japanischen Exportunternehmen. Zudem gab der Dollar zum Yen im Handelsverlauf nach. Der Schanghai-Composite und der Index in Shenzhen fielen auf Vierjahrestiefs. Unter Abgabedruck standen auch hier Ölwerte, aber auch Aktien von Immobilienunternehmen. Letztere litten unter dem schwachen Yuan, denn viele Branchenunternehmen sind in Dollar verschuldet und dürften zunehmend Schwierigkeiten haben, ihre Kredite zurückzuzahlen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

H&R kann steigende Rohstoffpreise nicht weitergeben

Das Spezialchemieunternehmen H&R hat auch im dritten Quartal den steigenden Ölpreis zu spüren bekommen. Während der Umsatz um 10,1 Prozent auf 283,3 Millionen Euro stieg, ging das operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) nach vorläufigen Zahlen um ein Drittel auf 18,5 Millionen Euro zurück. Anpassungen bei den Produktpreisen hätten sich erneut schwierig gestaltet, erklärte das Unternehmen aus dem Emsland, das sich vor allem auf chemisch-pharmazeutische Grundstoffe spezialisiert hat.

Fresenius schließt Vereinbarung mit Abbvie zu Medikament Humira

Der Fresenius-Konzern hat seine Patentstreitigkeiten mit dem US-Pharmaunternehmen Abbvie um den Entzündungshemmer Humira beigelegt. Die Tochter Fresenius Kabi habe eine weltweite Vergleichs- und Lizenzvereinbarung mit Abbvie geschlossen, teilte der Bad Homburger DAX-Konzern mit. Fresenius Kabi könne seinen Biosimilar-Kandidaten mit der Bezeichnung "MSB110221" zu Abbvies Humira ab 30. September 2023 in den USA vermarkten, sofern die Behörden ihre Genehmigung erteilen.

Sixt wird nach drittem Quartal optimistischer für Gesamtjahr

