Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DIENSTAG: In Ungarn blieben die Börsen wegen des Feiertages zum Gedenken an den Volksaufstand gegen die kommunistische Diktatur von 1956 geschlossen.

+++++ AKTIENMÄRKTE (18.28 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

EuroStoxx50 3.140,94 -1,54% -10,36%

Stoxx50 2.893,00 -1,27% -8,96%

DAX 11.274,28 -2,17% -12,72%

FTSE 6.955,21 -1,24% -8,39%

CAC 4.967,69 -1,69% -6,49%

DJIA 24.976,32 -1,35% +1,04%

S&P-500 2.716,12 -1,44% +1,59%

Nasdaq-Comp. 7.363,49 -1,41% +6,66%

Nasdaq-100 7.037,00 -1,46% +10,01%

Nikkei-225 22.010,78 -2,67% -3,31%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 159,81% +53

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 66,04 69,36 -4,8% -3,32 +13,7%

Brent/ICE 76,18 79,83 -4,6% -3,65 +20,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.232,48 1.222,13 +0,8% +10,35 -5,4%

Silber (Spot) 14,75 14,56 +1,3% +0,18 -12,9%

Platin (Spot) 830,45 822,00 +1,0% +8,45 -10,7%

Kupfer-Future 2,75 2,79 -1,2% -0,03 -17,8%

Am Gold- und Rentenmarkt zeigt sich die Risikoscheu überdeutlich. Die Feinunze des Edelmetalls verteuert sich um 0,9 Prozent auf 1.234 Dollar - gestützt von deutlich fallenden Marktzinsen. Denn die US-Renten ziehen ebenfalls deutlich an, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sinkt um 6,5 Basispunkte auf 3,13 Prozent.

Auch die Ölpreise fallen - belastet von steigenden Konjunktur- und Wachstumssorgen. Allerdings drücken auch Aussagen aus Saudi-Arabien auf die Preise. Der saudische Energieminister Khalid al-Falih hat angekündigt, die Förderung des Königreichs auf 11 von bislang 10,7 Millionen Fass auszudehnen. WTI verbilligt sich um 3,4 Prozent auf 66,97 Dollar, Brent ist für 77,09 Dollar zu haben - ein Preisrückgang von 3,4 Prozent.

+++++ FINANZMARKT USA +++++

An der Wall Street macht sich die Befürchtung breit, dass der Wirtschaftsaufschwung seinen Höhepunkt überschritten haben könnte. Selbst eigentlich passable Quartalsausweise werden zum Anlass genommen, die entsprechenden Aktien regelrecht abzuverkaufen. Die ausgelaufene Aktienrally in China steigert die Risikoscheu zusätzlich. Anleger schenken den beruhigenden Worten von Regierung und Notenbank in China keinen Glauben mehr. Die altbekannten Sorgen um die globale Konjunkturentwicklung, der schwelende Handelskonflikt zwischen den USA und China, der Haushaltsstreit um Italien und die Spannungen mit Saudi-Arabien treten wieder stärker ins Bewusstsein der Anleger. Die Meldung, wonach US-Kriegsschiffe bei der Fahrt in der Taiwan-Straße chinesischen Kriegsschiffen gefährlich nahe gekommen seien, lasse nicht auf eine baldige Einigung im Handelskonflikt schließen, heißt es. Caterpillar brechen um 7,4 Prozent ein. Der Kurssturz sei übertrieben, heißt es. Investoren hatten offenbar bei den Quartalszahlen etwas mehr erwartet. 3M geben 6,7 Prozent ab. Das Unternehmen wird pessimistischer für das Gesamtjahr. McDonald's ziehen um 5,7 Prozent an. Das Unternehmen übertraf die Erwartungen bei bereinigtem Gewinn und Wachstum. Verizon hat vor allem dank des Wachstums im Mobilfunkgeschäft seinen Umsatz gesteigert. Das Nettoergebnis legte um mehr als ein Drittel zu. Der Kurs steigt um 4 Prozent. Harley-Davidson sinken um 3,6 Prozent. Die Motorradschmiede schnitt im dritten Quartal gut ab, verschreckt aber mit einem Rückruf von 238.300 Motorrädern.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

17:45 FR/Vinci SA, Umsatz 3Q

22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 3Q

Im Laufe des Tages:

- FR/Kering SA, Umsatz 3Q (nach Börsenschluss)

- FR/Safran SA, Ergebnis 3Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

GFT Technologies SE, Ergebnis 9 Monate

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

Keine Daten mehr angekündigt.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Das Tagestief des DAX markierte den tiefsten Stand seit knapp zwei Jahren. Händler verwiesen auf den Streit um den italienischen Haushalt, den Handelsstreit zwischen den USA und China, die damit verbundene Sorge einer weltweiten Wachstumsverlangsamung sowie die in Europa bislang nur mäßig verlaufende Berichtssaison. Aus technischer Sicht hat sich die Seitwärtsbewegung der vergangenen Tage nun nach unten aufgelöst, entsprechend groß sei der Druck gewesen, so ein Marktteilnehmer. Schwer auf DAX und Euro-Stoxx-50 drückte der 9,5-prozentige Kurseinbruch bei Bayer. Ein US-Berufungsgericht hatte zwar die Glyphosat-Schadenersatzzahlungen erheblich reduziert. Allerdings hatte sich das Unternehmen Hoffnungen gemacht, dass das Gericht die Strafzahlung komplett zurückweisen werde. Linde stiegen knapp. Die zum Umtausch eingereichten ktien werden voraussichtlich am Wochendende in die neue Linde Plc getauscht. Die Folge ist ein höheres Gewicht der Aktie in verschiedenen Indizes und deshalb Nachfrage index-orientierter Anleger. AMS brachen nach Zahlenausweis um 26 Prozent ein. Die Ergebnisse und der Umsatz waren zwar über den Schätzungen ausgefallen Anleger störten sich aber an der Margenentwicklung. Atos sackten um 22 Prozent ab. Der IT-Dienstleister rechnet nur noch mit einem geringen Umsatzwachstum. Das Unternehmen sprach von einer Verschlechterung des Marktumfelds. Siltronic fielen nach einer Abstufung durch die Credit Suisse um 8,2 Prozent, Wirecard verloren 8,1 und Infineon 3,4 Prozent. Schindler büßten 8,6 Prozent ein. Laut Jefferies hat der operative Gewinn die Konsensschätzungen um 3 Prozent verfehlt.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:22 Mo, 17.31 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1482 +0,15% 1,1448 1,1468 -4,4%

EUR/JPY 128,82 -0,40% 128,71 129,37 -4,8%

EUR/CHF 1,1420 -0,01% 1,1412 1,1433 -2,5%

EUR/GBP 0,8837 -0,07% 0,8842 0,8834 -0,6%

USD/JPY 112,20 -0,55% 112,44 112,82 -0,4%

GBP/USD 1,2993 +0,23% 1,2948 1,2982 -3,8%

Bitcoin

BTC/USD 6.460,12 -0,4% 6.474,10 6.493,36 -52,7%

Auch am Devisenmarkt werden vermeintlich sichere Häfen bevorzugt. Gesucht ist daher der japanische Yen. Der ICE-Dollarindex bewegt sich dagegen kaum. Auch der Wechselkurs Euro zu Dollar zeigt wenig Bewegung. Die Nachricht, dass die EU-Kommission den Haushaltsentwurf Italiens abgelehnt hat, dürfte niemanden mehr überrascht haben, heißt es.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Die Kursrally an Chinas Börsen, ausgelöst von Beruhigungspillen Pekings zur Stützung der Konjunktur, wurde gestoppt. In den Vordergrund traten wieder die altbekannten Sorgen. Die jüngst von Peking signalisierten Unterstützungsmaßnahmen für die Wirtschaft stützten nicht mehr. In Südkorea fiel der Kospi auf den niedrigsten Schlusskurs sei März 2017. Besonders der Pharmasektor litt unter Abgaben. Samsung Biologics und Celltrion Pharma gaben 6,6 bzw. 5,2 Prozent ab. Das Schwergewicht Samsung Electronics hielte sich zwar besser mit einem Kinus von 1,1 Prozent, markierte damit aber dennoch ein 18-Monatstief. Der Taiex in Taiwan sank auf ein neues 18-Monatstief. Die Aktien der Apple-Zulieferer Taiwan Semiconductor und Largan gaben um 3 bzw. 4,9 Prozent nach. In Tokio fiel der Nikkei auf ein Zweimonatstief. Neben dem allgemeinen negativen Sentiment wurde der Index auch vom festeren Yen belastet. Der Yen profitierte von seinem Ruf als sicherer Hafen angesichts der diversen globalen Risiken. In Sydney schloss der S&P/ASX 200 vergleichsweise moderat im Minus. Er hatte aber auch bereits am Vortag anders als die übrigen Börsen schon Verluste aufgewiesen, belastet davon, dass die konservative Regierung ihre Mehrheit im Parlament verloren hatte. Hinzu kam nun, dass der Index zum Verbrauchervertrauen deutlich gesunken war. Nach Vorlage von Produktionszahlen büßte der Energiesektor 3,2 Prozent ein. Oil Search fielen nach Vorlage der Produktionszahlen um 4,3 Prozent auf den tiefsten Stand seit viereinhalb Monaten. Zudem belastete der zuletzt gesunkene Ölpreis den Sektor. In Hongkong ging es für BAIC nach Vorlage von Geschäftszahlen um 7,8 Prozent nach unten. Belastet wurde der Konzern von einem schlechter laufenden Geschäft des Gemeinschaftsunternehmens Beijing Benz. China Mobile gaben um 4,2 Prozent nach, ebenfalls nach Vorlage von Drittquartalszahlen. In Tokio brachen Lixil um 15,8 Prozent ein, nachdem der Verkauf eines Tochterunternehmens an einen chinesischen Käufer von US-Behörden untersagt worden war.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

Aktientausch bei Linde wird am Wochenende stattfinden - Kreise

Die zum Umtausch eingereichten Linde-Aktien werden voraussichtlich am Wochendende in die neue Linde Plc getauscht. Das hat Dow Jones Newswires aus gut informierten Kreisen erfahren. Damit wird die Fusion zwischen Linde und Praxair aktienrechtlich vollzogen.

3M senkt nach enttäuschendem Quartal Jahresprognose - Aktie fällt

Der US-Mischkonzern 3M wird nach dem dritten Quartal pessimistischer für das Gesamtjahr. Das Technologieunternehmen senkte sowohl seinen Umsatz- als auch seinen Ergebnisausblick für 2018. Im dritten Quartal schnitt 3M schwächer ab als erwartet. Die Aktie fällt im vorbörslichen Handel um 5 Prozent. 3M rechnet 2018 nur noch mit einem bereinigten Ergebnis je Aktie von 9,90 bis 10,00 US-Dollar.

Biogen profitiert im dritten Quartal von Spinraza

