TecDAX 2.552,9

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIENMÄRKTE (18.20 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

EuroStoxx50 3.154,93 +0,64% -9,96%

Stoxx50 2.897,06 +0,72% -8,84%

DAX 11.335,48 +1,20% -12,25%

FTSE 7.026,32 +1,25% -9,73%

CAC 4.989,35 +0,44% -6,08%

DJIA 24.793,57 +0,43% +0,30%

S&P-500 2.677,06 +0,69% +0,13%

Nasdaq-Comp. 7.162,65 -0,06% +3,76%

Nasdaq-100 6.822,17 -0,44% +6,66%

Nikkei-225 21.149,80 -0,16% -7,09%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 160,3 -34

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 67,25 67,59 -0,5% -0,34 +15,8%

Brent/ICE 77,53 77,62 -0,1% -0,09 +22,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.226,30 1.233,40 -0,6% -7,10 -5,9%

Silber (Spot) 14,46 14,71 -1,7% -0,25 -14,6%

Platin (Spot) 833,45 834,10 -0,1% -0,65 -10,3%

Kupfer-Future 2,74 2,74 -0,1% -0,00 -18,2%

Am Ölmarkt überwiegt am Montag die Sorge, dass die Nachfrage im Zuge eines schwächeren Wirtschaftswachstums zurückgehen könnte. Die demnächst in Kraft tretenden US-Sanktionen gegen Iran, die lange Zeit die Preise gestützt hatten, sind inzwischen eingepreist. Überdies haben Saudi-Arabien und Russland in den zurückliegenden Wochen ihre Fördermengen schrittweise erhöht, um den Wegfall des iranischen Öls zu kompensieren.

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Bis zum Montagmittag New Yorker Zeit geben die Kurse an der Wall Street einen Großteil ihrer Gewinne ab oder liegen sogar schon im Minus. Beobachter verweisen auf die unverändert fortbestehenden Unsicherheitsfaktoren: den ungelösten Handelsstreit und wachsende Zweifel an der Nachhaltigkeit des Wirtschaftsaufschwungs. Auch gibt es Befürchtungen, dass die US-Notenbank die geldpolitischen Zügel zu früh und zu sehr straffen könne. An US-Konjunkturdaten wurden nur die persönlichen Einkommen und Ausgaben veröffentlicht. Sie lagen im Rahmen der Erwartungen, was Befürchtungen lindert, dass der für die US-Wirtschaft so wichtige private Konsum nachlassen könnte. Am Aktienmarkt steht eine Übernahme im Fokus: IBM bietet 34 Milliarden Dollar für den Cloud-Software-Anbieter Red Hat. Die Nachricht treibt den Kurs von Red Hat um 46 Prozent nach oben. IBM fallen 1,4 Prozent. Blue Apron schießen um 18,6 Prozent nach oben, nachdem der Kochboxenversender eine Zusammenarbeit mit der E-Commerce-Sparte von Walmart, Jet.com, bekanntgegeben hat. Ford Motor profitieren derweil von der Hochstufung auf "Buy" von "Hold" durch Goldman Sachs und legen um 4,7 Prozent zu. Darüber hinaus wird im Handel darüber spekuliert, dass China die Einfuhrzölle für Autos halbieren könnte, dies führt zu einer Erholungsbewegung auch bei den anderen US-Werten. So gewinnen GM 3,2 Prozent und Delphi 5 Prozent. Apple verbessern sich um 0,8 Prozent, nachdem Jefferies die Beobachtung der Aktie mit "Buy" aufgenommen hat. Zudem rechnen JP Morgan und UBS mit einem deutlich gestiegenen durchschnittlichen iPhone-Verkaufspreis im abgelaufenen vierten Geschäftsquartal.

Staatsanleihen sind derweil nicht gefragt. Die Rendite zehnjähriger US-Titel steigt um 3 Basispunkte auf 3,11 Prozent.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 3Q, Frankfurt

21:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 3Q, Venlo

21:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 3Q

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Sehr fest - Für den Anstieg gab es mehrere Gründe: Zum einen hatte die Ratingagentur S&P bei ihrer Überprüfung der italienischen Bonität nur den Ausblick auf "Negativ" gesenkt, das Rating "BBB" aber belassen. Zudem hatte die Landtagswahl in Hessen nicht negativ überrascht. Sie ließ aber die politischen Spekulationen über das nahende Ende von Angela Merkel als CDU-Vorsitzende ins Kraut schießen. Der Automobilsektor profitierte mit einem Plus von rund 3 Prozent von Spekulationen, dass China die Einfuhrzölle auf Autos halbieren könnte. BMW sprangen um 1,8 Prozent, VW um 4 Prozent, Conti um 5,5 Prozent und Daimler um 2,1 Prozent nach oben. Die Entspannung bei den italienischen Anleihen trieb derweil die Bankenwerte. Der Stoxx-Index der Bankaktien stieg um rund 2 Prozent. Unicredit zogen um 4,3 Prozent an und Intesa Sanpaolo um 3 Prozent. Zusätzlich gestützt wurde die Stimmung in der Branche von den überzeugenden Quartalszahlen der HSBC, deren Aktie um 4,8 Prozent zulegte. Gegen die Tendenz im Sektor verloren Bankia in Madrid 2,9 Prozent. Die Zahlen der spanischen Bank hatten enttäuscht. Ein möglicher Durchbruch bei der Behandlung der Alzheimer-Krankheit trieb den Aktienkurs des spanischen Pharmaunternehmens Grifols in Madrid um 8,8 Prozent nach oben. Auch die Geschäftszahlen von Gea (+1,8 Prozent) kamen gut an. Im TecDAX gewannen Cancom nach ebenfalls guten Quartalszahlen 7,3 Prozent. Surteco brachen dagegen um 9,5 Prozent ein. Der Hersteller von Folien zur Möbelbeschichtung hatte am Freitagabend erneut eine Gewinn- und Umsatzwarnung ausgesprochen.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7:46 Uhr Fr, 17.34 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1378 -0,22% 1,1396 1,1384 -5,3%

EUR/JPY 128,02 +0,37% 127,53 127,13 -5,4%

EUR/CHF 1,1402 +0,26% 1,1375 1,1363 -2,6%

EUR/GBP 0,8891 +0,07% 0,8878 0,8876 +0,0%

USD/JPY 112,52 +0,59% 111,91 111,69 -0,1%

GBP/USD 1,2797 -0,29% 1,2839 1,2827 -5,3%

Bitcoin

BTC/USD 6.348,92 -1,7% 6.484,36 6.470,74 -53,5%

Am Devisenmarkt war der Euro zeitweise bis auf 1,1360 Dollar abgesackt. Auslöser war die Nachricht, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nicht wieder für den Parteivorsitz kandidieren wolle, nachdem die CDU bei der Wahl zum hessischen Landtag herbe Verluste einstecken musste. Im späten europäischen Handel erholt sich die Gemeinschaftswährung auf rund 1,14 Dollar, auch gestützt von den gesunkenen italienischen Anleiherenditen.

Der Verzicht auf den Parteivorsitz sei ein "dramatischer" Hinweis auf den Autoritätsverlust Merkels und könnte Fragen über die Fortdauer ihrer Kanzlerschaft aufwerfen, sagt Jameel Ahmad, Leiter der Abteilung Globale Devisenstrategie und Marktresearch bei FXTM. Joshua Mahony, Marktanalyst bei ING, sieht zwar in der Entscheidung Merkels nicht zwingend negative Folgen für Europa oder Deutschland, räumt aber ein, dass dadurch eine gewisse Unsicherheit entstehe, die das Vertrauen in den Euro im vierten Quartal dieses Jahres dämpfen könnte.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Auch zu Beginn der neuen Woche haben die Aktienmärkte in Asien mehrheitlich mit Abgaben geschlossen. Beobachter verwiesen auf die negativen Vorgaben der US-Börsen. Eine der wenigen Ausnahme bildete die Börse in Sydney. Hier stützten die Gewinne bei den Banken- und Rohstoffwerten das Sentiment. An den übergeordneten Belastungsfaktoren hat sich nach Aussage von Teilnehmern wenig geändert. Vor allem der ungelöste Handelsstreit zwischen den USA und China trieb den Anlegern Sorgenfalten auf die Stirn. Eine kurzfristige Lösung zeichnet sich hier nicht ab. Dazu kommen die Sorgen um eine mögliche Abkühlung der globalen Konjunktur. In Hongkong ging es für die Aktien von HSBC um 5,0 Prozent nach oben. Ein starkes Wachstum im Privat- und Unternehmenskundengeschäft sowie in der Vermögensverwaltung hatte der Bank einen Gewinnsprung um knapp ein Drittel beschert. Damit lag das Ergebnis deutlich über den Erwartungen der Analysten. In Schanghai brachen die Papiere des Getränkekonzerns Kweichow Moutai um das Tageslimit von 10 Prozent ein. Das Unternehmen hatte enttäuschende Ergebnisse für das dritte Quartal bekannt gegeben. Auch für die Aktien anderer Konzerne aus dem Sektor, wie Xinjiang Yilite Industry, ging es um das Tageslimit nach unten. Die Papiere von China Pacific Insurance fielen um 6,7 Prozent. Das Unternehmen hatte eine Verlangsamung des Gewinnanstiegs im dritten Quartal vermeldet. In Tokio legten die Titel von Honda Motor gegen den negativen Trend um 0,3 Prozent zu. Das Unternehmen wird am Dienstag seine Quartalszahlen veröffentlichen.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

Conti übernimmt Antennenhersteller Kathrein Automotive

Continental verstärkt sich mit einer Übernahme im zunehmend wichtiger werdenden Geschäft mit der Vernetzung. Der DAX-Konzern übernimmt eigenen Angaben zufolge die Kathrein Automotive GmbH, die weltweit mehr als 1.000 Mitarbeiter beschäftigt. Einen Kaufpreis nannte das Hannoveraner Unternehmen nicht. Kathrein Automotive soll mit der gesamten Belegschaft voraussichtlich im ersten Quartal 2019 Teil der Continental AG werden.

Apple vor Präsentation neuer iPad- und Mac-Versionen

Das vierte Mal in zehn Jahren hält Apple zwei Veranstaltungen kurz nacheinander ab, um vor Beginn des Weihnachtsgeschäfts neue Versionen seiner Geräte vorzustellen. Der Technologiekonzern, der im September neue iPhone- und Smartwatch-Versionen präsentiert hat, hat für Dienstag zu einem Event in New York geladen. Es wird erwartet, dass der Konzern neue Mitglieder in seinen iPad- und Mac-Produktfamilien zeigen wird.

Booking Holdings investiert 200 Millionen Dollar in Grab

