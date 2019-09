Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Am Ölmarkt geht es mit den Preisen etwas nach unten. Hier drückt die Angst vor einem Überangebot aufgrund einer konjunkturbedingt schwächeren Nachfrage. Überdies ist Saudi-Arabien bemüht, die durch den jüngsten Drohnenangriff beschädigten Kapazitäten rasch wiederherzustellen.

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Nach dem Anstieg vom Vortag geht es mit den US-Aktienmärkten am Donnerstag nach unten. Belastet wird der Handel erneut von Vorwürfen gegen US-Präsident Donald Trump in der Ukraine-Affäre und der Debatte um eine mögliche Amtsenthebung. Konjunkturdaten haben keinen Einfluss auf den Markt. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stieg geringfügig stärker als erwartet, das Bruttoinlandsprodukt des zweiten Quartals traf in dritter Lesung die Konsensschätzung der Volkswirte. Unter den Einzelwerten leiden H.B. Fuller unter den enttäuschenden Drittquartalszahlen des Klebstoffherstellers. Die Aktie verliert 1,3 Prozent. Der Kurs des Bauunternehmens KB Home gibt nach enttäuschenden Quartalszahlen 1,2 Prozent nach. Nach einer Gewinnwarnung büßt die Aktie der Kreuzfahrtreederei Carnival 8,4 Prozent ein. Beyond Meat springen um 8,6 Prozent nach oben. McDonald's will - zunächst testweise im Südwesten der kanadischen Provinz Ontario - die fleischlosen Burger von Beyond Meat anbieten. McDonald's gewinnen 0,6 Prozent. Ride Aid machen einen Sprung aufwärts um 14,6 Prozent. Die Drogeriemarktkette hatte einen deutlich über den Markterwartungen liegenden bereinigten Gewinn für das zweite Quartal verbucht und den Umsatzausblick für 2020 bestätigt.

US-Anleihen erleben etwas Zulauf aufgrund der innenpolitischen Unsicherheiten. Zudem profitieren sie von Befürchtungen, dass es zum Quartalsende hin zu einer Geldknappheit in den USA kommen könnte. Auch die Angst vor einem schwächeren Wirtschaftswachstum als Folge des Handelsstreits treibt die Investoren an den Anleihemarkt. Die Zehnjahresrendite sinkt um 4,9 Basispunkte auf 1,69 Prozent.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Nach dem Rücksetzer am Vortag haben sich die europäischen Aktienmärkte am Donnerstag erholt. Marktteilnehmer warteten auf neue Impulse vom Handelsstreit, während zuversichtliche Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zu einer Einigung die Stimmung stützten. Derweil hat sich das Konsumklima in Deutschland etwas aufgehellt, wie die Forscher der GfK am Morgen mitteilten. Unterstützung für den Aktienmarkt kam auch vom schwächeren Euro. Hella (-0,9 Prozent) hatte bei der Vorlage von Zahlen zwar den Ausblick bestätigt, die Citigroup bleibt aber skeptisch wegen der Risiken für die Automobilproduktion auch im kommenden Jahr. Eine Gewinnwarnung drückte Salzgitter um 7,6 Prozent. Schwache Zahlen des US-Wettbewerbers H.B. Fuller belasteten Henkel (-1,5 Prozent). Bei Metro (+2 Prozent) wurden die Sparpläne leicht positiv gesehen. Die gesenkte Umsatzprognose des Tabakkonzerns Imperial Brands ließ die Aktie um fast 13 Prozent abstürzen. Die Fluglinie IAG (-4 Prozent) rechnet damit, dass der Gewinn das Niveau aus dem vergangenen Jahr nicht erreichen wird. Im Schlepptau fielen Lufthansa um 2,4 Prozent. ABN Amro sackten um gut 12 Prozent ab. Wie das Institut mitteilte, ermittelt die niederländische Staatsanwaltschaft wegen Geldwäscheverdachts gegen die Bank. Der Kurs von Pearson brach nach einer Gewinnwarnung um 14 Prozent ein. Auch die Kreuzfahrtreederei Carnival senkte ihre Prognose, für die Aktie ging es um 7,2 Prozent abwärts.

Der Dollar profitiert von der Amtsenthebungsdebatte in den USA. Der Euro fiel am Donnerstag zeitweise auf 1,09227 Dollar, den bisher tiefsten Stand in diesem Jahr. Auch die Brexit-bedingte politische Krise in der EU, die sich weiter nähernde Rezession in der EU und die in den Industriestaaten gedrückten Anleiherenditen seien allesamt Gründe für Investoren, im Dollarhafen Sicherheit zu suchen, sagte Hussein Sayed, Chefstratege bei FXTM.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Mehrheitlich kaum von der Stelle haben sich am Donnerstag die Aktienmärkten in Ostasien und Australien bewegt. Die Unterzeichnung eines Handelsabkommens zwischen den USA und Japan hievte die Börse in Tokio leicht ins Plus. Zwar bleiben Autos von der nun getroffenen Vereinbarung zunächst ausgenommen, der japanische Ministerpräsident Abe sagte jedoch, dass eine vorherige Vereinbarung weiter gelte, wonach keine zusätzlichen Zölle auf Autos erhoben würden. Die japanischen Autowerte zeigten sich daher mit leichten Kursaufschlägen. Nissan Motor gewannen 0,9 Prozent, Toyota Motor rückten um 1,1 Prozent vor, Honda stiegen um 1,3 Prozent und Subaru um 2,2 Prozent. In Schanghai belasteten derweil Gewinnmitnahmen vor der feiertagsbedingten Handelspause vom 1. bis zum 7. Oktober. In Hongkong stützten vor allem Aufschläge bei den Technologiewerten mit der Hoffnung auf eine weitere Annäherung im Handelsstreit zwischen den USA und China. Sunny Optical verbesserten sich um 0,8 Prozent und AAC Technologies um 0,5 Prozent. Dazu kamen positive Vorgaben von der Wall Street. Bei den Einzelwerten verloren in Seoul die Aktien von LG Display 1,1 Prozent auf 14.000 Won. Die Analysten von Hanwha Investment & Securities hatten ihr Kursziel um 15 Prozent auf 17.000 Won gesenkt und die Einstufung "Hold" bestätigt.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

BASF erwirbt Hersteller natürlicher Riech- und Geschmacksstoffe

BASF will am wachsenden Geschäft mit natürlichen Riech- und Geschmackstoffen teilhaben und übernimmt dazu das niederländische Unternehmen Isobionics für einen ungenannten Preis. Die vor elf Jahren gegründete Firma produziert mit biotechnologischen Verfahren eine ganze Reihe von natürlichen Inhaltsstoffen, vorrangig Zitrusölkomponenten, etwa Nootkaton und Valencen, wie aus einer Mitteilung des Chemiekonzerns hervorgeht.

Salzgitter rechnet 2019 mit Vorsteuerverlust

Der Stahlkonzern Salzgitter rechnet 2019 wegen eines laufenden Kartellrechtsverfahrens mit einem Jahresverlust. Die im Jahresabschluss 2018 gebildete Risikovorsorge werde zum 30. September 2019 um etwa 140 Millionen Euro aufgestockt, teilte das Unternehmen mit. Infolgedessen sowie wegen Restrukturierungskosten in noch zu bestimmender Höhe erwartet die Salzgitter AG nun im Gesamtjahr einen Verlust vor Steuern im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich.

SPD-Wirtschaftsforum fordert Brüsseler Zustimmung zu Condor-Kredit

Das Wirtschaftsforum der SPD dringt auf eine schnelle positive Entscheidung der EU-Kommission über den staatlichen Überbrückungskredit für die Fluggesellschaft Condor. "Wir fordern die Kommission in Brüssel auf, in konstruktiven Gesprächen mit der deutschen Seite möglichst schnell zu einer Entscheidung zu kommen und einem Überbrückungskredit für Condor zuzustimmen", sagte der Präsident des Wirtschaftsforums, der frühere TUI-Chef Michael Frenzel.

TLG übt Call-Option für 3,0 Prozent der Aroundtown-Aktien aus

Die TLG Immobilien AG hat eine Call-Option zum Erwerb von 3,0 Prozent der Aktien der Aroundtown SA ausgeübt. Die beiden Wettbewerber wollen sich zusammenschließen. Verkäufer der Anteile ist der Aroundtown-Großaktionär Avisco. Nach dieser Ausübung hält TLG noch eine Call-Option über knapp 2,0 Prozent an Aroundtown, wie TLG mitteilte.

El-Erian und Hedgefonds-Expertin Fitzpatrick in Barclays-Board

