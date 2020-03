indizes in diesem Artikel KOSPI 1.591,2

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

FREITAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages Frühlingsanfang geschlossen.

+++++ AKTIENMÄRKTE (18:35 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

EuroStoxx50 2.454,08 +2,86% -34,47%

Stoxx50 2.465,07 +3,44% -27,56%

DAX 8.610,43 +2,00% -35,01%

FTSE 5.151,61 +1,40% -32,64%

CAC 3.855,50 +2,68% -35,51%

DJIA 20.067,36 +0,85% -29,68%

S&P-500 2.416,76 +0,78% -25,20%

Nasdaq-Comp. 7.194,72 +2,93% -19,81%

Nasdaq-100 7.371,59 +2,74% -15,59%

Nikkei-225 16.552,83 -1,04% -30,03%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 168,96 -23

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 24,89 20,37 +22,2% 4,52 -58,8%

Brent/ICE 28,37 24,88 +14,0% 3,49 -56,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.476,52 1.486,35 -0,7% -9,83 -2,7%

Silber (Spot) 12,11 12,07 +0,4% +0,04 -32,2%

Platin (Spot) 594,10 625,90 -5,1% -31,80 -38,4%

Kupfer-Future 2,19 2,15 +1,5% +0,03 -22,0%

Am Ölmarkt kommt es nach dem Absturz vom Mittwoch zu einer massiven Gegenbewegung, die sämtliche Verluste wieder wettmacht.

Gold, das vor zwei Wochen noch bei knapp über 1.700 Dollar ein Mehrjahreshoch markierte, wird weiter eher gemieden, unter anderem weil das zinslos gehaltene Edelmetall relativ zu Anleihen zuletzt an Attraktivität verloren hat. Daneben verteuert der Dollaranstieg das in Dollar gehandelte Edelmetall für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum.

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Nach dem neuerlichen Kursdebakel am Mittwoch zeigt sich am Donnerstag im Verlauf an der Wall Street eine Erholungsbewegung. In den USA hat der Kongress ein 100 Milliarden Dollar schweres Hilfspaket verabschiedet. Weitere Maßnahmen sind in Planung. Neueste Konjunkturdaten zeigen derweil erste Spuren der Pandemie-Folgen für die Wirtschaft. Unter anderem ist der Philadelphia-Fed-Index im März überraschend drastisch eingebrochen auf minus 12,7 Punkte.

Am Anleihemarkt kommt es nach dem starken Anstieg der Renditen vor dem Hintergrund der Berichte über ein 1 Billion Dollar schweres Maßnahmepaket der US-Regierung zu einer Gegenbewegung. Die Zehnjahresrendite fällt um 8 Basispunkte auf 1,10 Prozent.

Im Dow geht die Talfahrt der Boeing-Aktie angesichts der mannigfaltigen Probleme des Flugzeugbauers weiter. Das Papier verliert rund 2,5 Prozent. Die Ford-Aktie fällt um gut 5 Prozent. Hier belasten Befürchtungen, der Autokonzern könnte seine Quartalsdividende streichen. Daneben hat JP Morgan die Kursziele für Ford, General Motors und Tesla gesenkt, um den Folgen der Produktionsausfälle während der Pandemie Rechnung zu tragen. General Motors zeigen sich nach einem sehr schwachen Start mittlerweile aber 6,7 Prozent im Plus, während sich Tesla nach den jüngsten Kurseinbußen kräftig um 16 Prozent erholen. Keurig Dr Pepper legen um rund 10 Prozent zu. Der Getränkekonzern berichtete bei der Vorlage von Zahlen von einer größeren Nachfrage aufgrund der Coronavirus-Krise und hat seinen Ausblick bekräftigt.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Neue fiskal- und geldpolitische Maßnahmen verhalfen den europäischen Börsen zu einer kleinen Erholung. Maßgeblichen Anteil daran hatte die EZB, die ein Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) ankündigte. Mit den Ankündigungen der EZB geraten die Renditen der europäischen Staatsanleihen kräftig unter Druck. Vor allem die zuvor gemiedenen Titel aus der Peripherie sind nun wieder gefragt.

Adidas erholten sich um 6,1 Prozent. Das Unternehmen zeigte sich trotz der Coronakrise zuversichtlich mit Blick auf die Wachstumsaussichten. Heidelbergcement fielen hingegen um 5,9 Prozent. Der Konzern hob zwar die Dividende an, wagt aber keine Prognose für 2020 mehr. Im Immobiliensektor legte Patrizia (-0,5 Prozent) gute Zahlen vor, erhöhte die Dividende und kündigte einen Aktienrückkauf an. Vonovia (+6,8 Prozent) bestätigte, ausreichend Barmittel zu besitzen, und bekräftigte den Ausblick auf 2020. Deutsche Euroshop verloren 4,1 Prozent. Das Unternehmen hat die Dividende ausgesetzt. Aktien des niederländischen Versicherers Aegon sprangen um 9,8 Prozent nach oben. Aufgrund der Coronavirus-Krise sei es zu keinen größeren Schadensforderungen gekommen, teilte Aegon mit. Uneinheitlich zeigten sich die Aktien französischer Banken. Dort hat die Finanzaufsicht den Geldinstituten genehmigt, angesichts der Coronakrise ihre Kapitalpuffer komplett für Liquiditätszwecke zu nutzen. Credit Agricole sanken um 0,4 Prozent, BNP Paribas gewannen 3 Prozent und Societe Generale gaben um 2,5 Prozent nach.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 9:44 Uhr Fr, 17:38 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0698 -2,13% 1,1208 1,1062 -4,6%

EUR/JPY 117,82 -0,23% 119,13 118,99 -3,4%

EUR/CHF 1,0536 -0,35% 1,0549 1,0565 -3,0%

EUR/GBP 0,9189 -2,15% 0,9064 0,8944 +8,6%

USD/JPY 110,16 +1,98% 106,32 107,55 +1,3%

GBP/USD 1,1645 +0,07% 1,2366 1,2366 -12,1%

USD/CNH (Offshore) 7,1480 +1,10% 7,0100 7,0302 +2,6%

Bitcoin

BTC/USD 6.254,76 +16,95% 4.855,76 5.365,01 -13,3%

Der Dollar wird weiter als sicherer Hafen gesucht und profitiert von den gestiegenen Anleiherenditen. Der Euro rutscht unter die Marke von 1,07 Dollar, nachdem er zu Wochenbeginn noch über 1,12 Dollar gekostet hatte. Der Dollar-Index, der den Wert des Dollar gegenüber sechs wichtigen Währungen misst, steigt weiter, diesmal um 0,7 Prozent nach jeweils 1,5 Prozent an den beiden Vortagen.

Das britische Pfund legt zu, nachdem die Bank of England (BoE) ihr Anleihekaufprogramm ausgeweitet und den Reposatz gesenkt hat. Das Pfund steigt auf 1,1665 Dollar, nachdem es im Tagestief bei rund 1,1500 gelegen hatte. Rezessionsängste als Folge der Coronakrise hatten die britische Währung zum Dollar am Mittwoch von Tageshochs über 1,21 auf 1,1449 Dollar einbrechen lassen - den tiefsten Stand seit 35 Jahren.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Mit erneut tiefroten Vorzeichen haben die asiatischen Aktienmärkte am Donnerstag den Handel beendet. Eine sich immer deutlicher abzeichnende weltweite Rezession vor dem Hintergrund der nahezu ungebremsten Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie belastete weiterhin. Neue Unterstützungsmaßnahmen der Notenbanken, so das Anleihekaufprogramm der EZB und eine weitere Zinssenkung der Reserve Bank of Australia, vermochten die Gemüter nicht zu beruhigen. Die Börse in Schanghai hielt sich mit einem Minus von 1 Prozent vergleichsweise gut, nachdem erstmals seit Veröffentlichung der offiziellen Statistiken in China zum Coronavirus darin kein neuer Fall von Ansteckung innerhalb des Landes registriert worden. Panikverkäufe schickten dagegen den Kospi in Seoul um 8,4 Prozent nach unten. Vor allem Fluggesellschaften, Chemie-, Raffinerie- und Technologieaktien seien verkauft worden. So brachen Asiana Airlines um 30 Prozent ein und für Index-Schwergewicht Samsung Electronics ging es um 5,8 Prozent nach unten. In Sydney fiel der Leitindex trotz der RBA-Zinssenkung um 3,4 Prozent. Die drastisch gesunkenen Ölpreise rissen den Energiesektor um 7 Prozent mit nach unten. Bankenwerte fielen um ebenfalls 7 Prozent; das Niedrigzinsumfeld erschwert den Geldhäusern unter anderem das Kreditgeschäft. Die Qantas-Aktie fiel um 15 Prozent und markierte den größten Tagesverlust seit Juni 2012. Die Fluggesellschaft hat wegen des Reiseverbots alle internationalen Flüge gestrichen und zudem 20.000 Beschäftigte beurlaubt. In Tokio brach das Schwergewicht Softbank um weitere 17 Prozent ein.Die Coronavirus-Pandemie sorgte weiter für Bedenken in Bezug auf den Wert der Beteiligungen des Unternehmens, hieß es.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

Adidas verschiebt Hauptversammlung wegen Corona-Virus

Adidas verschiebt die Hauptversammlung wegen der behördlichen Anordnungen zur Eindämmung des Coronavirus "auf unbestimmte Zeit". Die Hauptversammlung war ursprünglich für den 14. Mai vorgesehen. Sie werde innerhalb des gesetzlich vorgeschriebenen Zeitrahmens stattfinden, der genaue Termin werde zu gegebener Zeit bekannt gegeben, so Adidas.

Beiersdorf startet Serienproduktion von Desinfektionsmitteln

Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf startet mit der Serienproduktion von medizinischen Desinfektionsmitteln. In einem ersten Schritt werden 500 Tonnen der dringend benötigten Mittel für zentrale öffentliche Einrichtungen und Einsatzkräfte zur Verfügung gestellt, teilte der Konzern mit. Die Handdesinfektionsmittel werden in den Werken in Hamburg, Waldheim (Sachsen) sowie dem spanischen Tres Cantos in der Nähe von Madrid hergestellt.

Bilfinger SE sagt Hauptversammlung ab

Die Bilfinger SE sagt angesichts der Ausbreitung des Coronavirus und der daraus folgenden behördlichen Verordnungen ihre für den 23. April 2020 in Mannheim einberufene Hauptversammlung ab. Das Unternehmen strebt an, die Hauptversammlung innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist von sechs Monaten nach Beginn des Geschäftsjahres 2020 durchzuführen, wie der Industriedienstleister mitteilte.

