Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIENMÄRKTE (18.36 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

EuroStoxx50 2.809,07 -1,52% -24,99%

Stoxx50 2.801,33 -0,94% -17,68%

DAX 10.336,09 -1,69% -21,99%

FTSE 5.752,23 -1,28% -22,75%

CAC 4.393,32 -1,30% -26,51%

DJIA 23.514,78 -0,00% -17,60%

S&P-500 2.804,18 +0,23% -13,20%

Nasdaq-Comp. 8.533,92 +0,46% -4,89%

Nasdaq-100 8.685,02 +0,50% -0,55%

Nikkei-225 19.262,00 -0,86% -18,58%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 172,8% +44

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 16,77 16,50 +1,6% 0,27 -71,8%

Brent/ICE 21,60 21,33 +1,3% 0,27 -66,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.717,57 1.729,60 -0,7% -12,03 +13,2%

Silber (Spot) 15,12 15,24 -0,8% -0,12 -15,3%

Platin (Spot) 762,20 765,15 -0,4% -2,95 -21,0%

Kupfer-Future 2,33 2,31 +0,6% +0,02 -17,1%

Am Ölmarkt stabilisieren sich die Preise weiter - auf niedrigem Niveau allerdings. Einige Produzenten in den USA schließen vorübergehend ihre Fördereinrichtungen oder planen, dies zu tun. Andere Unternehmen der Branche wollen sich den Förderbegrenzungen anschließen, die die Gruppe Opec+ ab 1. Mai auf den Weg bringen will. Kuwait will laut Berichten möglicherweise schon vorher mit der Förderreduzierungen beginnen.

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Extrem schwache Wirtschaftsdaten sorgen für Zurückhaltung. Der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA ist im März eingebrochen - und dies deutlicher als befürchtet. In Deutschland ist mit dem Ifo-Geschäftsklimaindex der wichtigste Frühindikator auf Allzeittief gesunken. Ein Lichtblick ist die Revision der US-Verbraucherstimmung, die sich im April zwar deutlich verschlechtert hat, aber nicht ganz so schlimm wie zunächst befürchtet. Leicht stützend wirkt dagegen, dass der Kongress das nächste Hilfspaket auf den Weg gebracht hat. Händler tun sich angesichts der Nachrichtenlage allerdings schwer, die noch recht positive Entwicklung an der Wall Street zu erklären. Anleger konzentrierten sich auf die Hilfsprogramme, heißt es. Ein erneuter Dreh in die Verlustzone, wie bereist am Vortag gesehen, ist laut Händlern daher nicht ausgeschlossen. American Express fallen nach anfänglichen Gewinnen um 0,6 Prozent. Der Kreditkartenkonzern hat im ersten Quartal trotz stabiler Einnahmen einen massiven Gewinneinbruch verbucht. Intel sinken um 1,3 Prozent. Der Chip-Hersteller hat im ersten Quartal zwar einen Gewinn über Markterwartungen vorgelegt, jedoch den Ausblick auf das laufende Jahr zurückgezogen. Zudem gibt es Berichte, wonach Apple ab 2021 den Verkauf von Computern mit eigenen Prozessoren plant. Für die Apple-Aktie geht es um 1,4 Prozent aufwärts. Alphabet geben um 1,5 Prozent nach. Medienberichten zufolge beabsichtigt die Tochter Google das Marketingbudget in der zweiten Jahreshälfte um bis zu 50 Prozent zu kürzen. Die Coronavirus-Pandemie hat dem US-Mobilfunkanbieter Verizon Communications im ersten Quartal zu schaffen gemacht. Die Titel reduzieren sich um 0,9 Prozent.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Aurubis AG, Ergebnis 2Q

- DE/LPKF Laser & Electronics AG, Ergebnis 1Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

Keine Daten mehr angekündigt.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Die Ergebnisse des EU-Gipfels wurden skeptisch gesehen. Berenberg sprach von "sehr begrenzten Fortschritten". Für einen Stimmungsrücksetzer sorgten zudem Berichte, nach denen der Hoffnungsträger Remdesivir des US-Pharmakonzerns Gilead Sciences keine durchschlagenden Erfolge bei Coronavirus-Patienten gezeigt haben soll. Ein auf Rekordtief gefallener Ifo-Index animierte auch nicht zum Kauf von Aktien. Die Geschäftszahlen von Nestle wurden positiv gewertet. Das Unternehmen habe beim organischen Wachstum überzeugt, hieß es. Einen guten Start in das Jahr legte Uniper hin, die Aktie gewann 0,8 Prozent. Bei Vinci hat der März einen guten Jahresauftakt zunichte gemacht. Der Kurs gab um 0,3 Prozent nach. Saint Gobain hat im ersten Quartal 9,8 Prozent weniger umgesetzt. Zudem wurde die Dividende gestrichen. Der Kurs fiel um 4,9 Prozent. Air Liquide hat den Umsatz im ersten Quartal leicht gesteigert und einen Gewinn auf Vorjahreshöhe in Aussicht gestellt. Allerdings ist die Aktie zuletzt schon gut gelaufen. Der Kurs kam um 2,1 Prozent zurück. Sanofi gewannen nach Zahlenausweis 2,3 Prozent. Die Umsätze sind stärker gestiegen als erwartet. Für Valeo ging es um 7,8 Prozent nach oben. Valeo habe klar besser abgeschnitten als die Branche, hieß es. Deutsche Bank verloren 6,8 und Commerzbank 4,1 Prozent. S&P hatte die Bonitätseinstufung für die Commerzbank und den Ausblick für die Deutsche Bank gesenkt. Lufthansa sackten um 8 Prozent ab. Die Fluglinie kann nur mit Liquiditätshilfen die Coronakrise überstehen. Nach der Rally vom Vortag setzten bei Wirecard (minus 6,7 Prozent) Gewinnmitnahmen ein.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:25 Do, 17:35 % YTD

EUR/USD 1,0791 +0,12% 1,0760 1,0823 -3,8%

EUR/JPY 115,95 -0,01% 115,80 116,52 -4,9%

EUR/CHF 1,0529 +0,10% 1,0518 1,0523 -3,0%

EUR/GBP 0,8749 +0,26% 0,8726 0,8747 +3,4%

USD/JPY 107,46 -0,11% 107,62 107,67 -1,2%

GBP/USD 1,2333 -0,14% 1,2331 1,2373 -6,9%

USD/CNH (Offshore) 7,0958 +0,02% 7,0953 7,0810 +1,9%

Bitcoin

BTC/USD 7.511,01 -0,69% 7.512,26 7.546,76 +4,2%

Nach dem desaströsen Ifo-Index war der Euro auf das niedrigste Niveau seit einem Monat gefallen. Der nach dem EU-Gipfel erkennbare Wille zur Einigung auf massive Wirtschaftsstimuli stütze den Euro, heißt es.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Die Aktienmärkte haben mehrheitlich Verluste verbucht. Einzig Sydney verzeichnete Gewinne, gestützt von einer andauernden Gegenbewegung bei Aktien aus dem Öl- und Rohstoffsektor. Belastet wurde die Stimmung unter anderem von sehr schwachen Konjunkturdaten vom Vortag aus Europa und den USA, die die negativen Auswirkungen der Pandemie verdeutlichten. Eine neuerliche Zinssenkung in China stützte nicht. Chinas Notenbank hat im Kampf gegen die Folgen der Corona-Pandemie einen weiteren Zinssatz gesenkt. Zudem führte die Notenbank über eine mittelfristige Fazilität dem Bankensystem umgerechnet 10,4 Milliarden Euro zu. In Tokio verloren Canon 1,3 Prozent, nachdem der Nettogewinn im ersten Quartal um 30 Prozent eingebrochen war. Chugai Pharmaceutical vermeldete hingegen einen Gewinnanstieg um 47 Prozent. Die Aktie legte um 2,5 Prozent zu. Tokyo Gas büßten 5,3 Prozent ein, nachdem das Unternehmen Verluste aufgrund von Wertminderungen verzeichnet hatte. In Seoul fielen Kia Motors um 3,8 Prozent nach schwächer als erwartet ausgefallenen Erstquartalszahlen. Hyundai Engineering & Construction tauchten um 5 Prozent ab, nachdem der Nettogewinn im Anfangsquartal eingebrochen war. Posco stiegen hingegen um 0,9 Prozent. Der Stahlhersteller hatte die Erwartungen für das erste Quartal übertroffen. In Sydney ging es im Rohstffsektor für Oil Search um 4,4 Prozent nach oben, Woodside und Santos verbesserten sich um 1,8 und 1,9 Prozent. Für die Rohstoffriesen Rio Tinto und BHP ging es um 1,5 und 2,7 Prozent nach oben. In Hongkong gewannen CNOOC 1,3 Prozent hinzu und Petrochina stiegen um 0,4 Prozent.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

Salzgitter erwartet 2020 dreistelligen Millionen-Verlust

Der Salzgitter-Konzern hat im ersten Quartal wie vom Kapitalmarkt erwartet einen kleinen Verlust geschrieben, rechnet für das Gesamtjahr aber mit deutlich höheren Fehlbeträgen. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie spüre das Unternehmen erst seit Mitte März, so dass sich die Ergebnisse der ersten drei Monate hiervon noch weitgehend unbeeinträchtigt zeigten, wie der Stahlkonzern mitteilte. Die kommenden Quartale seien jedoch von den globalen Beschränkungen wirtschaftlicher Aktivitäten geprägt.

Deutsche Wohnen platziert Anleihen über 1 Milliarde Euro

Der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen hat erfolgreich den Anleihemarkt angezapft. Wie das MDAX-Unternehmen mitteilte, hat es Unternehmensanleihen im Volumen von 1 Milliarde Euro platziert.

Rational sagt Hauptversammlung ab

Der Küchenausstatter Rational hat angesichts der Pandemie und den Anordnungen Bayerns die für den 6. Mai 2020 einberufene Hauptversammlung abgesagt. Über einen neuen Termin will das Unternehmen zeitnah entscheiden, wie die Rational AG mitteilte.

S&T will vorerst keine Dividende für 2019 zahlen

Die S&T AG will wegen der Corona-Pandemie auf die angekündigte Dividende für 2019 von 19 Cent je Aktie verzichten. Die Ausschüttung soll bei einer positiven Geschäftsentwicklung 2020 aber als Zusatzdividende ein Jahr später erfolgen, teilte das österreichische IT-Systemhaus mit.

Pandemie verzögert Rückkehr von Boeings 737 Max weiter - Kreise

Der Zeitplan für eine Rückkehr des Problemfliegers 737 Max von Boeing in den Flugdienst könnte durch die Corona-Krise erneut aus der Bahn geworfen werden. Durch die Pandemie könnte sich die Rezertifizierung bis frühestens in den Spätsommer oder den frühen Herbst verzögern, sagte mit den Vorgängen vertraute Personen. Das dürfte auch die Finanzen des Konzerns weiter belasten.

