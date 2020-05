Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: An den Börsen in Japan und China fand wegen Feiertagen kein Handel statt.

DIENSTAG: An den Börsen in Japan, China und Südkorea findet wegen Feiertagen kein Handel statt.

MITTWOCH: In Japan ruht der Börsenhandel feiertagsbedingt.

+++++ AKTIENMÄRKTE (18.45 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

EuroStoxx50 2.816,48 -3,81% -24,80%

Stoxx50 2.767,00 -2,27% -18,69%

DAX 10.466,80 -3,64% -21,00%

FTSE 5.753,78 -0,16% -23,59%

CAC 4.378,23 -4,24% -26,76%

DJIA 23.534,64 -0,80% -17,53%

S&P-500 2.819,51 -0,40% -12,73%

Nasdaq-Comp. 8.626,09 +0,25% -3,86%

Nasdaq-100 8.747,23 +0,33% +0,16%

Nikkei-225 Feiertag

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 174,09% -6

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 20,29 19,78 +2,6% 0,51 -65,9%

Brent/ICE 26,89 26,44 +1,7% 0,45 -57,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.705,80 1.700,22 +0,3% +5,58 +12,4%

Silber (Spot) 14,82 15,01 -1,3% -0,19 -17,0%

Platin (Spot) 766,35 765,60 +0,1% +0,75 -20,6%

Kupfer-Future 2,32 2,32 0% 0 -17,4%

Die Erdölpreise haben zur Erholung am Aktienmarkt ins Plus gedreht. Teilnehmer verweisen auf Fördersenkungen. Allerdings könnte ein neuer Zollkonflikt zwischen China und den USA die ohnehin extrem schwache Nachfrage zusätzlich belasten oder zumindest die Aussicht auf eine Nachfrageerholung dämpfen, heißt es im Handel.

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Ausgerechnet in der schlimmsten Rezession seit der Finanzkrise - möglicherweise seit Ende des Zweiten Weltkrieges - verschärft sich der Konflikt zwischen den USA und China über die Corona-Krise. US-Außenminister Mike Pompeo hat China erneut scharf attackiert. Es gebe "überwältigende Beweise" dafür, dass der neuartige Erreger aus einem Labor in der chinesischen Stadt Wuhan stamme, sagte Pompeo. Im Lauf des Vormittagshandels sind allerdings auf dem gesunkenen Niveau einige Käufer hereingekommen, so dass zum Beispiel die technologielastigen Nasdaq-Indizes ins Plus gedreht haben. Die Amazon-Aktie rückt bereits wieder um 1,4 Prozent vor. Sie war am Freitag nach Zahlenausweis eingebrochen. Dass der US-Auftragseingang im März noch stärker eingebrochen ist als befürchtet, lastet nicht noch zusätzlich. Luftfahrtwerte befinden sich im freien Fall. United Airlines hatte zuletzt von der schlimmsten Krise seit Bestehen der zivilen Luftfahrt gesprochen. Zudem hat Berkshire Hathaway den Ausstieg aus dem Sektor bekanntgegeben. Delta Air Lines, United Airlines, American Airlines und Southwest Airlines stürzen um bis zu knapp 10 Prozent ab. Im Schlepptau verlieren Boeing 3,8 Prozent. Warren Buffett hatte die Geschäftsentwicklung beim Flugzeugbauer als schwer zu beurteilen charakterisiert.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

Keine Daten mehr angekündigt.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Die geopolitischen Risiken waren über das Wochenende gestiegen. Die USA und China steuern wegen der US-Kritik am chinesischen Vorgehen in der Coronakrise auf neue Handelskonflikte zu. Zudem hatten zuletzt einige große US-Technologieunternehmen von einem schwachen Start in das Jahr berichtet. Unter deutlichem Abgabedruck standen zyklische Branchen. Mit der Sorge vor einem weiteren Handelskonflikt der USA mit China wurde der Sektor der Automobilwerte 4,4 Prozent tiefer gehandelt. Ein Wiederaufflackern des Handelskonflikts wären sicherlich auch keine günstigen Aussichten für den Öl- und Gassektor, der um 5 Prozent nachgab. Der defensive Pharmasektor hielt sich mit einem Minus von 0,5 Prozent wacker. Lufthansa gaben 3 Prozent nach. Die Fluggesellschaft verhandelt derzeit mit der Bundesregierung über Staatshilfen. Norwegian gewannen dagegen 4 Prozent. Die Aktionäre hatten den Plan zum Umtausch von Schulden in Aktien und eine Kapitalerhöhung abgesegnet. Damit war der Weg für zum Überleben notwendige Staatshilfen frei. Thyssenkrupp brachen um 14,3 Prozent ein. Für Verunsicherung sorgte ein Artikel, laut dem Cinven und Advent auf der Suche nach weiteren Investoren seien, um die Übernahme der Aufzugsparte zu stemmen. Roche gewannen 0,7 Prozent. Positiv wurde gesehen, dass die FDA dem Covid-19-Antikörpertest die Zulassung erteilt hatte. Royal Mail zogen 5,7 Prozent an. Daniel Kretinsky soll sich mit 5,35 Prozent beteiligt haben. Telefonica gewannen 2,9 Prozent. Händler verwiesen auf Berichte, der spanische Telekommunikationskonzern könnte die Tochter O2 mit Virgin Media von Liberty Global verschmelzen.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 9:11 Fr, 21:00 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0901 -0,65% 1,0937 1,0977 -2,8%

EUR/JPY 116,43 -0,68% 116,83 117,30 -4,5%

EUR/CHF 1,0526 -0,33% 1,0540 1,0555 -3,0%

EUR/GBP 0,8769 -0,23% 0,8780 0,8789 +3,6%

USD/JPY 106,82 +0,20% 106,80 106,85 -1,8%

GBP/USD 1,2433 -0,41% 1,2457 1,2491 -6,2%

USD/CNH (Offshore) 7,1315 -0,06% 7,1374 7,1387 +2,4%

Bitcoin

BTC/USD 8.825,76 -0,35% 8.592,26 8.715,01 +22,4%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Zunehmende Sorgen vor einem neuen Handelsstreit zwischen den USA und China haben die Aktienmärkte in Asien belastet. Teilnehmer verwiesen aufgrund der Feiertage in China und Japan allerdings auf recht dünne Umsätze. Vor allem die verschärfte Rhetorik zwischen Washington und Peking belastete die Stimmung und drückte auf die Hoffnung einer raschen konjunkturellen Erholung. So hat US-Präsident Donald Trump China im Streit um den Ursprung der Coronavirus-Pandemie mit der Verhängung neuer Strafzölle gedroht. Ihm lägen Informationen vor, dass das Virus aus einem Labor in der chinesischen Stadt Wuhan stammen könne. Die USA bleiben zudem weiter eines der am stärksten von der Coronavirus-Pandemie betroffenen Länder. Doch trotz dieses Umstandes kommt es zu weiteren Lockerungen in einzelnen Bundesstaaten. Gegen den Trend kletterte der S&P/ASX in Sydney um 1,4 Prozent nach oben, womit sich der Index von anfänglichen Abgaben erholte. Nur die Energiewerte verzeichneten mit den nachgebenden Ölpreisen Verluste. Dagegen führten die Sektoren Einzelhandel, Technologie und Gesundheit die Gewinnerliste an. Im Technologiesektor sprangen Afterpay um 24 Prozent nach oben. Hintergrund war der Einstieg der chinesischen Tencent beim Finanztechnologieunternehmen. In Seoul verzeichneten vor allem die Aktien der Luftfahrtunternehmen deutliche Abgaben. Der US-Konzern United Airlines hatte zuletzt von der schlimmsten Krise seit Bestehen der zivilen Luftfahrt gesprochen. Zudem hatte Berkshire Hathaway den Ausstieg aus vier US-Luftfahrtwerten bekannt gegeben. In Hongkong gaben Airline-Akien im späten Handel ebenfalls nach.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

Regierung: Autogipfel entscheidet nicht über Kaufprämien

Beim Autogipfel am morgigen Dienstag soll nicht über mögliche Kaufprämien entschieden werden. Eine entsprechende Ankündigung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bekräftigte ihr Sprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Vielmehr gehe es in der Schaltkonferenz ab 10:30 Uhr darum, ein genaueres Bild über die Auswirkungen der Pandemie auf die Branche und mögliche Wege aus der Krise zu erhalten.

Siemens Healthineers verlängert Mandate von CEO Montag und CFO Schmitz

Der Aufsichtsrat der Siemens Healthineers AG hat die Bestellung des Vorstandsvorsitzenden Bernd Montag und des Finanzvorstands Jochen Schmitz vorzeitig um fünf Jahre verlängert. Die beiden Manager sind nun bis Ende Februar 2026 bestellt, wie das Unternehmen mitteilte. Sie hätten das Unternehmen in den vergangenen Jahren erfolgreich geführt und müssten nun die führende Marktposition nachhaltig ausbauen.

Ferrari senkt Ausblick 2020

Der Sportwagenbauer Ferrari wird angesichts der Corona-Krise vorsichtiger. Nach einem soliden ersten Quartal hat das italienische Unternehmen seine Prognose wegen der erwarteten Umsatz- und Ergebnisbelastungen bei der Kernmarke, bei Maserati und im Bereich Formel 1 gesenkt. Die Auswirkungen der Pandemie würden sich vor allem im zweiten Quartal bemerkbar machen.

GE streicht in Luftfahrtsparte 13.000 Stellen

Der US-Industriekonzern General Electric Co (GE) streicht in seiner Flugzeugturbinen-Sparte rund 13.000 Stellen. In den kommenden Monaten soll in der Sparte jede vierte Stelle wegfallen, wie der Konzern mitteilte. In dem Bereich arbeiten 52.000 Mitarbeiter.

Videokonferenz-Anbieter Pexip strebt an die Börse Oslo

Der Videokonferenz-Anbieter Pexip strebt an die Börse Oslo. Das norwegische Unternehmen hat am Montag Einzelheiten zu dem Ende April angekündigten Plan vorgestellt. Demnach sollen bis zu 17 Millionen neue Aktien zum Preis von je 63 norwegischen Kronen angeboten werden, wie die Pexip Holding ASA mitteilte. Den Erlös bezifferte Pexip auf umgerechnet bis zu rund 94 Millionen Euro. Bestehende Aktionäre würden weitere bis zu 17 Millionen Aktien anbieten. Die Aktien sollen voraussichtlich ab oder um den 14. Mai in Oslo gehandelt werden.

Fitch senkt Daumen über Starbucks

