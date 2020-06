Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DONNERSTAG: In China einschließlich Hongkong bleiben die Börsen wegen des Drachenbootfests geschlossen.

FREITAG: In China bleiben die Börsen wegen des Drachenbootfests geschlossen.

+++++ AKTIENMÄRKTE (18:34 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

EuroStoxx50 3.196,12 -3,11% -14,66%

Stoxx50 2.974,28 -2,74% -12,60%

DAX 12.093,94 -3,43% -8,72%

FTSE 6.123,69 -3,11% -16,21%

CAC 4.871,36 -2,92% -18,51%

DJIA 25.459,35 -2,66% -10,79%

S&P-500 3.050,28 -2,59% -5,59%

Nasdaq-Comp. 9.898,68 -2,30% +10,32%

Nasdaq-100 9.997,01 -2,08% +14,47%

Nikkei-225 22.534,32 -0,07% -4,74%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 176,07% +48

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 37,80 40,37 -6,4% -2,57 -35,2%

Brent/ICE 40,23 42,63 -5,6% -2,40 -36,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.764,61 1.767,55 -0,2% -2,94 +16,3%

Silber (Spot) 17,57 17,85 -1,6% -0,28 -1,6%

Platin (Spot) 806,35 834,50 -3,4% -28,15 -16,4%

Kupfer-Future 2,64 2,66 -0,5% -0,01 -6,1%

Für den Goldpreis geht es zwischenzeitlich auf das höchste Niveau seit 2011 nach oben, bevor Gewinnmitnahmen einsetzen. Die Goldbullen nähmen bereits die Schallmauer von 1.800 Dollar ins Visier, heißt es. Das Edelmetall ist als Krisenwährung und als Schutz vor Inflation gesucht.

Die Ölpreise stehen unter Abgabedruck, denn die Rohöllagerbestände in den USA sind wesentlich stärker gestiegen als erwartet - auf ein neues Rekordhoch. Dazu kommen steigende Nachfragesorgen im Zuge neuer Befürchtungen über Stillstände und Abriegelungen in der Coronavirus-Pandemie.

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Wurde am Vortag dank positiver Wirtschaftsdaten noch die Karte Konjunkturerholung gespielt, überwiegen nun wieder die Sorgen über eine zweite Infektionswelle. Die Neuinfektionen in den Bundesstaaten Arizona, Texas und Kalifornien sind auf ein Rekordniveau im Tagesvergleich gestiegen. Die Gouverneure aus Texas und Florida wollen nun die Richtlinien zum Schutz der Bevölkerung verschärfen. Auch in Kalifornien drohen Verschärfungen der Regeln und neue Stillstände. Laut Berichten ist der siebentägige Durchschnitt bei Neuinfektionen in den USA um über 30 Prozent gestiegen. Der IWF hat zudem seine Prognose für die Entwicklung der Weltwirtschaft im laufenden Jahr erneut gesenkt. Darüber hinaus belastet die Verschärfung eines Handelskonflikts: Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer erwägt zusätzliche Zölle auf Produkte aus Deutschland, Frankreich, Spanien sowie dem Vereinigten Königreich. Zudem sind neue Zölle auf kanadisches Aluminium geplant. Besonders schwach zeigen sich die Energiewerte. Der Branchenidex knickt mit den fallenden Ölpreisen um 5,3 Prozent ein. Chevron fallen um 4,6 Prozent, Exxon Mobil um 5,2 Prozent. Boeing verlieren 5,7 Prozent. Händler verweisen auf den Umstand, dass der Flugzeugbauer ein Auslöser für die neuen Zollandrohungen gen Europa ist. Zudem dürfte der Aluminiumpreis bei neuen Zöllen auf kanadische Importe steigen. Dell machen einen Sprung um 6 Prozent nach oben. Für die Aktie der Tochter VMware geht es um 2,0 Prozent aufwärts. Einem Bericht zufolge prüft Dell Optionen für seine 81-prozentige Beteiligung an VMware.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

22:05 CA/Blackberry Ltd, Ergebnis 1Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

Keine Daten mehr angekündigt.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Die Sorgen vor weiteren Wellen von Covid-19-Ausbrüchen nahmen zu - ausgelöst vor allem durch stark steigende Fallzahlen in den USA. Und in Deutschland habe Gütersloh die Sorgen geschürt, hieß es. Nachdem am Dienstag die Einkaufsmanagerindizes aus Europa auf breiter Front positiv überrascht und für Rückenwind gesorgt hatten, fiel nun auch der Ifo-Geschäftsklimaindex oberhalb der Markterwartung aus. Er entwickelte aber keinen positiven Impuls mehr. Trotz der jüngsten guten Konjunkturdaten hatte der IWF die Wachstumsprognosen weiter gesenkt. Daneben drückten auch mögliche Pläne der US-Regierung für neue Zölle gegen europäische Importe. Reise- und Freizeitaktien lagen zusammen mit Autotiteln an der Spitze der Verlierer. Für die Touristik wäre ein anhaltender Einreisestopp für Amerikaner klar negativ, sagte ein Teilnehmer. Der Index der Reise- und Freizeitaktien fiel um 4,7 Prozent und damit so stark wie der Autosektor. Wirecard knickten um 28,3 Prozent ein. Die Bafin hatte ihre Anzeige wegen Marktmanipulation gegen Wirecard erweitert. Dialog legten dagegen um 6,4 Prozent zu. Das Halbleiterunternehmen hatte die Prognose erhöht. Im Sog verteuerten sich AMS um 6 Prozent - hier stützte auch eine Hochstufung durch JP Morgan. Für Premier Foods ging es nach guten Geschäftszahlen um 14,9 Prozent nach oben. Die Spekulation um eine Übernahme durch VW trieb Europcar um 1,2 Prozent nach oben. Die Volkswagen-Papiere verloren 4,8 Prozent.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:31 Di, 17:31 % YTD

EUR/USD 1,1271 -0,34% 1,1318 1,1326 +0,5%

EUR/JPY 120,43 -0,02% 120,65 120,55 -1,2%

EUR/CHF 1,0676 -0,12% 1,0682 1,0692 -1,7%

EUR/GBP 0,9067 +0,32% 0,9050 0,9046 +7,1%

USD/JPY 106,85 +0,34% 106,59 106,43 -1,8%

GBP/USD 1,2431 -0,66% 1,2508 1,2523 -6,2%

USD/CNH (Offshore) 7,0738 +0,19% 7,0598 7,0534 +1,5%

Bitcoin

BTC/USD 9.282,51 -3,71% 9.644,51 9.655,26 +28,7%

Die gesteigerte Risikoaversion stützt den Dollar etwas, auch wenn Händler fundamental kaum Kaufgründe für den Greenback ausmachen. Der Dollarindex steigt um 0,4 Prozent, während der Euro trotz eines besser als gedacht ausgefallenen deutschen Ifo-Index zurückkommt.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Während die Börse in Südkorea dank einer Deeskalation im Konflikt mit dem Norden deutliche Aufschläge verzeichnete, übten sich Anleger an den übrigen Aktienmärkten weitgehend in Zurückhaltung. Die Märkte bewegten sich weiter zwischen der Hoffnung auf eine schnelle Erholung der Weltwirtschaft und der Sorge vor neuen Covid-19-Infektionswellen. Am meisten tat sich an der Börse in Südkorea. Hier stützten Medienberichte, wonach der nordkoreanische Diktator Kim Jong Un militärische Aktionen gegenüber Südkorea ausgesetzt hat. Zuletzt hatten die politischen Spannungen zwischen Süd- und Nordkorea wieder deutlich zugenommen. In Tokio schloss der Nikkei-Index knapp im Minus. Die japanische Notenbank hat zunächst nicht vor, ihre Geldpolitik angesichts der Auswirkungen der Pandemie weiter zu lockern. Auch in Hongkong tat sich wenig. In Schanghai schloss der Markt etwas fester. Marktteilnehmer verwiesen auf niedrige Umsätze aufgrund der bevorstehenden Feiertage. Sydney schloss gut behauptet. Der Technologiesektor gewann 1,2 Prozent und folgte damit entsprechenden Branchenvorgaben der Wall Street. Von dem auf dem höchsten Stand seit 2012 notierenden Goldpreis profitierten Rohstoffwerte. Newcrest Mining legten um 2,5 Prozent zu, Evolution Mining sprangen um 6,7 Prozent nach oben.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

MTU Aero Engines platziert Unternehmensanleihe über 500 Mio EUR

Die MTU Aero Engines AG hat am Mittwoch eine Unternehmensanleihe im Gesamtwert von nominal 500 Millionen Euro am Kapitalmarkt platziert.

Evotec gründet Forschungsinkubator mit Investoren Samsara, KCK

Der Biotechnologiekonzern Evotec, der Life-Science-Investor Samsara Biocapital und der Investmentsfonds KCK haben einen virtuellen Inkubator für die Wirtstoffforschung gegründet. Der Inkubator "Autobahn Labs" werde mit führenden akademischen Einrichtungen und Forschungsinstitutionen zusammenarbeiten, um Wirkstoffforschung und -entwicklung im frühen Stadium effizient zu beschleunigen, teilte die Evotec SE mit.

Salzgitter will in Wilhelmshaven "grünen" Eisenschwamm erzeugen

Die Salzgitter AG will in Wilhelmshaven ihre Vision vom "grünen" Stahl Wirklichkeit werden lassen. Auf dem Gelände des heutigen Uniper-Steinkohlekraftwerks soll eine Anlage zur Eisenerz-Direktreduktion mit vorgeschalteter Wasserstoff-Elektrolyse entstehen. Dazu vereinbarten Salzgitter, Uniper und der Logistiker Rhenus mit dem Land Niedersachsen und der Stadt Wilhelmshaven zunächst die Erstellung einer Machbarkeitsstudie.

Übertragungsnetzbetreiber Amprion will 15 Milliarden investieren

Der Dortmunder Übertragungsnetzbetreiber Amprion will in den kommenden Jahren deutlich stärker investieren. "Wir haben vor, in den nächsten Jahren 15 Milliarden zu investieren", sagte Finanzchef Peter Rüth anlässlich des Jahrespressegesprächs. "Das Volumen wird sich verdreifachen." In den vergangenen zehn Jahren seien ungefähr 5 Milliarden ausgegeben worden.

Demire will für 8,9 Millionen Euro eigene Aktien zurückkaufen

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 24, 2020 12:36 ET (16:36 GMT)