MONTAG: In Südkorea ruhte das Geschehen an den Märkten wegen des Tags der Befreiung.

Die Ölpreise erholen sich von anfänglichen Verlusten. Insgesamt verlaufe der Handel allerdings zurückhaltend. Marktteilnehmer verweisen auf die Tagung von Opec und anderen Ölförderländern (Opec+) in dieser Woche. Hier soll die schrittweise Aufhebung von Fördermengenkürzungen im Zuge der wirtschaftlichen Erholung erörtert werden. Etwas Unterstützung kommt von der Nachricht, dass China mehr Öl aus den USA importieren will. Gold profitiert derweil vom schwächeren Dollar.

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Uneinheitlich - Zentrale Themen sind nach wie vor das innenpolitische Gezerre um eine Fortsetzung der Corona-Hilfen und die Spannungen zwischen USA und China. Eigentlich hatten beide Seiten für den 15. August Verhandlungen über das vor einem halben Jahr abgeschlossene Phase-1-Handelsabkommen geplant, die aber auf unbestimmte Zeit verschoben wurden. Am Montag beginnt überdies in den USA der virtuelle Parteitag der Demokraten, der bis Donnerstag dauert. Nicht zuletzt wegen der im Herbst anstehenden Präsidentschaftswahl könnten auch von dort marktbewegende Nachrichten kommen. An Konjunkturdaten wurde nur der Empire State Manufacturing Index für August veröffentlicht. Er brach im Juli wider Erwarten drastisch ein, was den Markt aber unbeeindruckt lässt. Das übergeordnete Erholungsszenario sei intakt, heißt es dazu von der Helaba. Unter den Einzelwerten macht die Aktie von Barrick Gold einen Sprung um 11,7 Prozent, nachdem die Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway bei dem Unternehmen eingestiegen ist. Papiere des Dialyseanbieters Davita legen um 5,3 Prozent zu, nachdem das Unternehmen den Beginn eines Aktienrückkaufprogramms im Volumen von bis zu 1 Milliarde US-Dollar bekannt gegeben hat. Die Curevac-Aktie setzt nach ihrem fulminanten Börsendebüt am Freitag ihre Aufwärtsbewegung fort und gewinnt weitere 31,1 Prozent. Principia Biopharma steigen um 9,3 Prozent. Der europäische Pharma-Konzern Sanofi kauft Principia für rund 3,36 Milliarden US-Dollar. Novavax gewinnen 4,2 Prozent. Der Pharmahersteller beginnt in Südafrika mit der klinischen Testphase 2b seines Covid-19-Impfstoffs. Ölpreise erholen sich von zwischenzeitlichen Abgaben

Der anstehende Parteitag der Demokraten lässt auf Sicherheit bedachte Anleger zu Staatsanleihen greifen. Es gebe Befürchtungen, dass sich eine Einigung von Demokraten und Republikanern auf weitere Corona-Hilfen infolge des Parteitags verzögern werde, heißt es aus dem Handel. Steigende Notierungen drücken die Rendite zehnjähriger US-Anleihen um 3,9 Basispunkte auf 0,67 Prozent.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Kaum verändert - Beobachter sprachen von mangelnden Impulsen nach dem Ende der Berichtssaison. Die Corona-Pandemie war weiterhin das übergeordnete Thema, allerdings rückte allmählich auch die anstehende Präsidentschaftswahl in den USA in den Fokus. Aktien der Reisebranche fielen nach den jüngsten Reisewarnungen im Schnitt um 1,5 Prozent. Tui verloren 5,1 Prozent, Carnival 4,5 Prozent und IAG 5,3 Prozent. Unter den Aktien spanischer Hotelketten büßten NH Hotel Group 5,9 Prozent ein und Melia Hotels 7,8 Prozent. Rohstoffwerte führten die Gewinne mit einem Plus von durchschnittlich 1,7 Prozent an. Gesucht waren vor allem Bergbauwerte. Im Handel hieß es, dass die Anleger vermehrt auf einen Preisanstieg von Rohstoffen setzten. Mit dem Kupferpreis ging es zu Wochenbeginn nach oben. Rio Tinto gewannen 1,7 Prozent und Anglo American 2,8 Prozent. Die milliardenschwere Übernahme von Principia Biopharma durch Sanofi (plus 1,2 Prozent) traf im Handel auf ein grundsätzlich positives Echo. Die von Sanofi gezahlte Prämie sei mit rund 10 Prozent für den Pharmasektor relativ moderat ausgefallen, so ein Händler. Cranswick (plus 6,6 Prozent) gehört zu den Gewinnern der Corona-Zeit. Der britische Produzent und Lieferant hochwertiger Lebensmittel steigerte seinen Umsatz im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020/21 um 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Aus dem Immobiliensektor hatte am Morgen noch Grand City (plus 1,1 Prozent) solide Halbjahreszahlen vorgelegt und den Ausblick bestätigt.

Der Dollar gibt etwas nach. Die Commerzbank sieht die zunehmend auf Sanktionen setzende US-Außenpolitik als Belastungsfaktor für den Dollar. Längerfristig könne dies sogar dazu führen, dass der Dollar als Zahlungsmittel im Welthandel wie auch als Reservewährung der Notenbanken unattraktiver werde. Zur Aufwertung des Euro heißt es von den Analysten der Societe Generale heißt es hingegen, der Euro sei vor dem Hintergrund der steigenden Corona-Fallzahlen in Europa eigentlich schon viel zu hoch gelaufen.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Zweigeteilt hat sich zum Wochenstart die Börsenlandschaft in Ostasien und Australien präsentiert. Teils kräftig nach oben ging es an den chinesischen Börsen in Schanghai und Hongkong - und auch in Taiwan legte das Börsenbarometer deutlicher zu. Zu den Gewinnerbörsen gesellte sich aber auch Neuseeland. An den anderen Plätzen gaben die Indizes dagegen nach, stimmungsmäßig belastet vor allem von den weltweit weiter steigenden Corona-Infektionszahlen. Marktteilnehmer an den chinesischen Aktienmärkten verwiesen angesichts einer neuerlichen Geldspritze durch die Notenbank auf die reichlich vorhandene Liquidität. Dass die für vergangenen Samstag vorgesehenen US-chinesischen Handelsgespräche ohne neues Datum verschoben worden waren, wurde dadurch eher in den Hintergrund gedrängt. In Tokio drückte das im zweiten Quartal überraschend deutlich geschrumpfte Bruttoinlandsprodukt im Verbindung mit einem stärkeren Yen auf die Kurse. Nippon Paint Holdings litten unter schwachen Quartalszahlen und gaben um 5 Prozent nach. Zu den Tagesfavoriten in Schanghai und Hongkong gehörten Aktien von Versicherern. China Life Insurance gewannen 5,4, Ping An Insurance 3,3 Prozent. Gesucht waren laut Händlern auch Immobilienwerte. Für Bewegung in Hongkong sorgte die neue Zusammensetzung des Hang Seng Index ab dem 7. September. Demnach werden die Aktien des Smartphoneherstellers Xiaomi ebenso in das wichtigste Marktbarometer aufgenommen wie Wuxi Biologics und - erwartungsgemäß - Alibaba. Xiaomi verteuerten sich um 5,9 Prozent, Wuxi legten um 4,9 Prozent zu. Alibaba tendierten gut behauptet. Aus dem 50 Werte umfassenden Index herausgenommen werden im Gegenzug Sino Land, Want Want China und die Aktien des Kohleförderers China Shenhua Energy. Sino Land und Want Want verloren 3,5 bzw 2,7 Prozent, China Shenhua lagen 1,1 Prozent fester im Markt.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

Bayer vermarktet vielversprechendes Diabetes-Medikament in China

Bayer wird den Diabetes-Wirkstoff Dorzagliatin des chinesischen Unternehmens Hua Medicine nach geglückter Marktzulassung in China exklusiv vermarkten. Eine entsprechende Partnerschaft wurde jetzt vereinbart, wie beide Firmen mitteilten.

Fitch bestätigt BBB- bei Heidelbergcement; zieht alle Ratings zurück

Heidelbergcement hat von Fitch Ratings das Langzeit-Emittentenausfallrating (IDR) mit BBB- und einem negativen Ausblick bestätigt bekommen. Gleichzeitig teilte die Ratingagentur mit, sie habe aus geschäftlichen Gründen beschlossen, alle Ratings von Heidelbergcement zurückzuziehen.

Kion beginnt mit Bau seines neuen China-Werks

