Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIENMÄRKTE (18:15 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

EuroStoxx50 3.356,76 +0,81% -10,37%

Stoxx50 3.016,66 +0,67% -11,35%

DAX 13.190,15 +0,98% -0,44%

FTSE 6.045,60 +0,14% -19,96%

CAC 5.048,43 +0,80% -15,55%

DJIA 28.251,33 +0,01% -1,01%

S&P-500 3.468,42 +0,72% +7,36%

Nasdaq-Comp. 11.631,39 +1,44% +29,63%

Nasdaq-100 11.926,76 +1,75% +36,57%

Nikkei-225 23.290,86 -0,03% -1,55%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 175,74 -37

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 43,41 43,35 +0,1% 0,06 -24,2%

Brent/ICE 45,80 45,86 -0,1% -0,06 -26,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.944,58 1.928,40 +0,8% +16,18 +28,2%

Silber (Spot) 27,04 26,48 +2,1% +0,57 +51,5%

Platin (Spot) 929,25 930,25 -0,1% -1,00 -3,7%

Kupfer-Future 2,96 2,93 +0,9% +0,03 +5,0%

Der Goldpreis erholt sich nach einer mehrtägigen Schwächephase. Teilnehmer nutzen die gesunkenen Kurse, da sie den Goldpreis weiter im Aufwind erwarten.

Die Ölpreise pendeln im Spannungsfeld aus guten und schlechten Nachrichten um die Schlusskurse des Vortags. Hurrikan "Laura" gewinnt an Stärke und bewegt sich auf die US-Bundesstaaten Texas und Louisiana zu. Die Ölförderung im Golf von Mexiko wurde vorsichtshalber weitgehend eingestellt, was den Ölpreis tendenziell stützt. Allerdings waren die Ölpreise seit ihren Tiefs Ende April kräftig gestiegen, weshalb das Potenzial eines weiteren Preisanstiegs nach Angaben von Händlern begrenzt ist. Und nicht zuletzt herrsche immer noch ein Überangebot an Öl, das durch "Laura" nicht beseitigt werden dürfte, heißt es. Derweil sind die Lagerbestände in den USA aber stärker gesunken als erwartet.

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Gute Konjunkturdaten lassen S&P-500 und die Nasdaq-Indizes ihre Rekordserie am Mittwoch fortsetzen. Der Dow-Jones-Index hinkt derweil mit einem kleinen Minus hinterher. Die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter stiegen im Juli überraschend stark um 11,2 Prozent. Volkswirte hatten mit einem Zuwachs von 5,0 Prozent zum Vormonat gerechnet. Im Juni war nach revidierten Angaben ein Plus von 7,6 Prozent verzeichnet worden.

Unter den Einzelwerten springen Salesforce um gut 25 Prozent nach oben. Der Softwarehersteller, der am Montag in den Dow-Jones-Index aufsteigt, hat bei der Vorlage von Quartalszahlen seine Jahresziele erhöht. Überraschend gut sind auch die Zahlen von Hewlett Packard Enterprise ausgefallen. Für die Aktie geht es um 5,6 Prozent aufwärts. Die Aktien des auf Eigenheime spezialisierten Bauunternehmens Toll Brothers fallen um 1,3 Prozent. Auch hier übertrafen die Quartalszahlen die Markterwartungen, allerdings ist die Aktie zuletzt gut gelaufen. Mit einem Sprung um 21 Prozent reagiert die Aktie des Bekleidungsunternehmens Urban Outfitters auf die Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal.

Staatsanleihen sind abermals nicht gefragt. Sinkende Notierungen lassen die Zehnjahresrendite um 2,6 Basispunkte auf 0,71 Prozent steigen. Auch am Anleihemarkt warten die Akteure gespannt auf die Powell-Rede am Donnerstag. "Als zentrale Neuerung könnte die Fed zukünftig über den gesamten Konjunkturzyklus eine durchschnittliche Inflation von zwei Prozent anstreben, anstatt wie bisher zu versuchen, die aktuelle Inflation um diesen Zielwert zu halten", sagt Ulrich Stephan, Anlagestratege der Deutschen Bank. "Da die US-Inflationsrate über die vergangenen zehn Jahre bei 1,6 Prozent lag, würde dies eine langfristig lockere Geldpolitik implizieren", ergänzt er. Während die Kurse kurzer Laufzeiten nach Meinung Stephans nicht reagieren dürften, dürften die Kurse der Langläufer dann fallen, die Renditen also steigen.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Die europäischen Aktienmärkten haben am Mittwoch ihren freundlichen Grundton zurückgewonnen. Dabei gewann der Aufschwung zunehmend an Breite, zum Schluss lagen nur noch die Aktien der Telekom-Branche und des Versorger-Sektors geringfügig im Minus. Besonders gefragt waren Technologie-Aktien mit einem Plus des Stoxx-Branchen-Index von 2,2 Prozent. Der Sektor profitierte von der Entwicklung um Salesforce.

Ein positiver Impuls kam vom unveränderten Stand des französischen Verbrauchervertrauens im August. Anders als beim US-Vertrauen am Vortag gab es hier keinen Rückgang. Erwartet wurde ein leichter Rückgang von 94 auf 92 Punkte, vermeldet wurden stattdessen erneut 94 Punkte. Und auch die am Mittwoch veröffentlichten, überraschend starken US-Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter kamen gut an. Die Technologie-Werte profitierten von starken Geschäftszahlen des SAP-Konkurrenten Salesforce. Im DAX stiegen SAP um 2,2 und Infineon um 4,1 Prozent. Gestützt wurde der DAX aber auch von der Erholung der Autotitel: Daimler gewannen 1,7 Prozent, VW 2,1 Prozent und BMW 2,5 Prozent. Angesichts der Krise als "okay" wurden die Halbjahreszahlen des Immobilienkonzerns Aroundtown bezeichnet. Aroundtown gewannen 2,1 Prozent, nachdem sie allerdings am Dienstag sehr schwach notiert hatten. Noch stärker zeigten sich in der Immobilienbranche die Aktien von Deutsche Euroshop, die um 6,3 Prozent stiegen. Positiv wurden auch die Geschäftszahlen des Wind- und Solarparkbetreibers Encavis kommentiert. Die Aktien verloren dennoch 0,8 Prozent, vermutlich wegen Gewinnmitnahmen nach den zuletzt rasanten Kursgewinnen. Südzucker wiederum gewannen 7,2 Prozent, am Dienstag hatten die Analysten von Warburg die Südzucker-Aktien mit einem Kursziel von 19,60 Euro zum Kauf empfohlen. Telecom Italia legten 5,1 Prozent zu. Kurstreiber waren Hoffnungen, der Telekommunikationskonzern und die US-Investmentfirma KKR könnten schon bis Montag ein Memorandum of Understanding veröffentlichen, dass sich die Amerikaner mit einem Minderheitsanteil am Netz der Italiener beteiligen. Um nahezu 20 Prozent nach oben schossen die Aktien von Provident in London. Der Finanzierer von kurzfristigen Konsumkrediten musste zwar im ersten Halbjahr einen Vorsteuerverlust von fast 33 Millionen Pfund vermelden, dies sei aber besser als erwartet, kommentierten die Analysten von Numis.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:20 Di, 18:28 % YTD

EUR/USD 1,1819 -0,13% 1,1813 1,1809 +5,4%

EUR/JPY 125,35 -0,44% 125,72 125,67 +2,8%

EUR/CHF 1,0735 -0,03% 1,0748 1,0736 -1,1%

EUR/GBP 0,8956 -0,49% 0,8997 0,8996 +5,8%

USD/JPY 106,06 -0,31% 106,42 106,41 -2,5%

GBP/USD 1,3198 +0,38% 1,3130 1,3128 -0,4%

USD/CNH (Offshore) 6,8842 -0,31% 6,8996 6,9129 -1,2%

Bitcoin

BTC/USD 11.460,76 +1,40% 11.334,26 11.424,76 +59,0%

Der Euro zeigt sich zum Dollar wenig verändert bei. Die Gemeinschaftswährung habe sich zum Dollar in einer Seitwärtsbewegung eingerichtet, stellt die Commerzbank fest. Die Handelsspanne liege etwas unter 1,18 Dollar auf der Unterseite und bei rund 1,1850 auf der Oberseite. Gegen einen Aufwärtstrend beim Euro spreche unter anderem das Infektionsgeschehen in Europa, zugleich sei für Dollarstärke nicht die richtige Zeit.

Zwar seien Wechselkurse nicht unbedingt sensitiv gegenüber üblichem politischem Geplänkel, wenn es aber darum gehe, ob eine Krise der Demokratie in den USA aufziehen könnte, dann könne sich der Devisenmarkt dem nicht entziehen. Zumindest erscheine dieses Risiko vielen Marktteilnehmern als so wahrscheinlich, dass bis zum Wahltag im November der Dollar davon belastet werden dürfte, wenn die präsidiale Rhetorik sich nicht bis dahin grundlegend ändere.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Uneinheitlich haben sich die Börsen in Ostasien und Australien zur Wochenmitte gezeigt. Teilnehmer sprachen von einem zurückhaltenden Handel aufgrund der Befürchtung einer weiteren Verschärfung der Coronavirus-Pandemie. Dazu kam politische Unsicherheit. Zwar haben hochrangige Vertreter aus den USA und China zur Entschärfung des Handelskonflikts wieder miteinander gesprochen und vereinbart, auf eine Deeskalation hinzuarbeiten, doch echte Fortschritte waren nicht zu erkennen. Auch hatte zuletzt US-Präsident Donald Trump ein Scheitern der Gespräche nicht ausgeschlossen. Der in seine heiße Phase getretene US-Wahlkampf könnte zudem eine Einigung erschweren, so die Befürchtung. Unter Abgabedruck standen in Tokio vor allem der Immobilien- und der Lebensmittel-Sektor. Dagegen waren Papiere aus den Sektoren Technologie und Elektronik gesucht. Die Aktien von Daiwa House Industry büßten 1,7 Prozent ein und für die Papiere von Sumitomo Realty & Development ging es 1,4 Prozent abwärts. Dagegen gewann die Softbank-Aktie 3,4 Prozent. In Seoul schloss der Kospi gut behauptet, unbeeindruckt von der abermals gestiegenen Zahl an Corona-Neuinfektionen und schwächeren Wachstumsprognosen der Ratingagentur Moody's für die südkoreanische Wirtschaft. Eine neuerliche Geldspritze der chinesischen Notenbank fiel deutlich kleiner aus als in der Vorwoche und half den Börsen des Landes nicht. Der Schanghai-Composite verlor 1,3 Prozent. Enttäuschende Daten zur heimischen Industrieproduktion drückten in Singapur den Straits-Times-Index um 0,8 Prozent. Die Aktie von

