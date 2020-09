Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Großbritannien bleiben die Börsen wegen des Feiertages Bank Holiday im Sommer geschlossen.

+++++ AKTIENMÄRKTE (18.34 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

EuroStoxx50 3.331,04 -0,77% -11,06%

Stoxx50 2.996,57 -0,67% -11,94%

DAX 13.096,36 -0,71% -1,15%

FTSE 5.999,99 -0,75% -19,85%

CAC 5.015,97 -0,64% -16,09%

DJIA 28.489,63 +0,56% -0,17%

S&P-500 3.485,22 +0,19% +7,88%

Nasdaq-Comp. 11.648,18 -0,14% +29,82%

Nasdaq-100 11.953,11 -0,16% +36,87%

Nikkei-225 23.208,86 -0,35% -1,89%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 175,55% -34

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 43,02 43,39 -0,9% -0,37 -24,9%

Brent/ICE 45,20 45,64 -1,0% -0,44 -27,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.927,24 1.953,30 -1,3% -26,06 +27,0%

Silber (Spot) 26,99 27,53 -1,9% -0,53 +51,2%

Platin (Spot) 929,70 933,50 -0,4% -3,80 -3,7%

Kupfer-Future 2,97 2,96 +0,3% +0,01 +5,4%

An den Märkten zeigten die Aussagen von US-Notenbankgouverneur Jerome Powell eine widersprüchliche Reaktion. Denn die Inflationserwartungen in den USA sind nach der Rede laut AxiCorp auf 1,82 Prozent von 1,88 Prozent gefallen - anders als vom Fed-Chef beabsichtigt. Der Markt sei offenbar weiter skeptisch, dass es der Fed gelingen werde, die Inflation zu erhöhen. Trotz der Aussicht auf eine lange Periode niedriger Zinsen in den USA machen Anleger bei Gold nach dem scharfen Vortagesanstieg Kasse. In unmittelbarer Reaktion auf die Powell-Rede war der Preis des Edelmetalls aber bis auf das Tageshoch von 1.977 geschossen.

Erdöl wird ebenfalls billiger, obwohl der Wirbelsturm "Laura" im Süden der USA auf Land gestoßen ist. Die Ölförderung im Golf von Mexiko wurde vorsichtshalber weitgehend eingestellt, was den Ölpreis tendenziell stützten müsste. Händler verweisen aber darauf, dass die Einstellung der Raffinerietätigkeit im betroffenen Gebiet ein größeres Ausmaß als die der Förderungen angenommen habe. Daher falle die Nachfrage nach Erdöl derzeit eher mau aus.

+++++ FINANZMARKT USA +++++

US-Notenbankgouverneur Jerome Powell hat die jüngste Rally an der Wall Street mit immer neuen Rekorden in die nächste Runde geführt. Die US-Notenbank hat nach Aussage von Powell eine Änderung ihrer geldpolitischen Strategie beschlossen. Sie verabschiedet sich damit von der fast drei Jahrzehnte verfolgten Methode, einer höheren Inflation durch frühzeitige Zinserhöhungen vorzubeugen. Volkswirte sprechen von einem historischen Schwenk der Fed. Diese will nun Inflationsraten über 2 Prozent zulassen, wenn die Inflation zuvor unter 2 Prozent gelegen hat. Mit einer durchschnittlichen Inflation von 1,5 Prozent in den vergangenen Jahren steht den USA damit eine lange Periode sehr lockerer Geldpolitik bevor. Einen leichten Bremsklotz stellt indes die abermalige Verschärfung der Beziehung zwischen den USA und China dar. Im Konflikt um die Gebietsansprüche Chinas im Südchinesischen Meer haben die USA Sanktionen gegen chinesische Unternehmen verhängt. Die Konjunkturdaten spielen keine Rolle. NetApp steigen um 4,5 Prozent. Das Unternehmen profitierte vom Trend zur Heimarbeit und übertraf Umsatz- und Gewinnschätzungen im ersten Quartal. Williams-Sonoma verlieren 5,4 Prozent, obwohl das Unternehmen überzeugende Zweitquartalszahlen vorgelegt hat. Anleger hätten sich dennoch mehr erhofft, heißt es. Abbott Laboratories ziehen um 6,8 Prozent an. Die Pharmagesellschaft hat eine Schnellzulassungen für ihren Coronavirustest erhalten. Semtech fallen um 5,3 Prozent. Der Halbleiterhersteller gab über den Erwartungen liegende Ergebnisse bekannt. Angesichts der starken Geschäftsentwicklung falle der Ausblick im Rahmen der Erwartungen etwas dünn aus, heißt es.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:05 US/HP Inc, Ergebnis 3Q, Palo Alto

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

Keine Termine mehr angekündigt.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Die mit großer Spannung erwartete Rede von Fed-Präsident Jerome Powell auf dem virtuellen Zentralbanker-Treffen in Jackson Hole hat nicht die erhofften positiven Akzente an den Börsen gesetzt. An den Aktienmärkten folgten die Kurse zunächst Euro und Gold nach oben, bevor sie tiefer ins Minus rutschten. Die Marktreaktionen dürften zum einen daran gelegen haben, dass sich die Ankündigungen von Powell im Rahmen der Erwartungen bewegten und mithin keine neuen Akzente setzten. Zum anderen hatten Anleger Zweifel, dass es der Fed überhaupt gelingen werde, höhere Inflationsraten zu generieren. Von der Konjunktur kamen derweil günstige Signale. In Frankreich hatte sich das Geschäftsklima wider Erwarten deutlich verbessert. Der Versicherungssektor gab 0,7 Prozent nach. Hier stand der Wirbelsturm Laura im Blick, der den US-Bundesstaat Louisiana erreicht hatte. Tagesverlierer waren Rohstoffwerte mit Abgaben von 1,4 Prozent. Die Powell-Rede dürfte gedrückt haben, da keine Inflationsfantasie generiert wurde. Der Reisesektor legte derweil 2 Prozent in einer technischen Erholungsbewegung zu. Delivery Hero fielen nach Vorlage ausführlicher Halbjahreszahlen um 4,7 Prozent. Leicht belastend wirkte Übernahme der Online-Plattform Instashop. Um 1,2 Prozent abwärts ging es für Rolls-Royce. Der Triebwerkshersteller steckt voll in der coronabedingten Krise der Luftfahrt. Für Siemens Gamesa ging es um 4,6 Prozent nach unten. Laut Citi dürften für 2021 die EBIT-Konsensschätzungen um 38 Prozent sinken. WPP stiegen um 6,5 Prozent. Der befürchtete Umsatzeinbruch fiel geringer aus. Publicis zog um 2,4 Prozent an. Bei Bouygues stützte ein positiver Ausblick und trieb den Kurs um 1,3 Prozent.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:18 Mi, 17:20 % YTD

EUR/USD 1,1820 -0,09% 1,1829 1,1819 +5,4%

EUR/JPY 125,88 +0,37% 125,42 125,44 +3,3%

EUR/CHF 1,0737 -0,07% 1,0745 1,0738 -1,1%

EUR/GBP 0,8948 -0,10% 0,8957 0,8965 +5,7%

USD/JPY 106,52 +0,48% 106,03 106,16 -2,1%

GBP/USD 1,3209 +0,00% 1,3206 1,3185 -0,3%

USD/CNH (Offshore) 6,8868 +0,07% 6,8819 6,8846 -1,1%

Bitcoin

BTC/USD 11.317,14 -1,35% 11.372,01 11.458,26 +57,0%

Der Dollar geriet nur kurz mit den Powell-Ausagen unter Druck. Die Aussicht auf eine ausgedehnte Periode niedriger Zinsen belastete den Greenback zunächst, anschließend erholte sich die US-Devise aber wieder.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Uneinheitlich haben sich die Aktienmärkte in Ostasien und Australien am Donnerstag gezeigt. Teilnehmer sprachen von Zurückhaltung vor der Rede von US-Notenbankpräsident Jerome Powell beim geldpolitischen Symposium von Jackson Hole. Möglicherweise leitet die Fed dort einen historischen Schwenk hinsichtlich der Art und Weise ein, wie sie über die Verfolgung von Inflationszielen denkt. "Die gesamte Strategiedebatte läuft offenkundig darauf hinaus, die Leitzinsen auf absehbare Zeit bei null zu halten", so Commerzbank-Volkswirt Bernd Weidensteiner. Die guten Vorlagen der Wall Street, wo S&P-500 und Nasdaq-Composite wiederum neue Rekordstände markierten, sorgten für keinen positiven Impuls. Vielmehr belastete die Verschärfung der Beziehung zwischen den USA und China. Der Schanghai-Composite schloss nach zwischenzeitlichen Abgaben im Plus. Positiv wirkten Daten zu den Industriegewinnen in China. Diese haben im Juli bereits den dritten Monat in Folge zugelegt und den stärksten Anstieg seit Mitte 2018 verzeichnet. Der südkoreanische Aktienmarkt litt weiter unter der steigenden Zahl an Neuinfektionen. Das Land vermeldete zuletzt 441 Corona-Neuinfektionen - die höchste Zunahme seit März. Die südkoreanische Notenbank hat ihre rekordniedrigen Zinsen wie weitgehend erwartet bestätigt, aber gleichzeitig die Wachstumsprognosen für 2020 deutlich nach unten genommen.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

Bayer und Northpond investieren 55 Mio USD in Triumvira

Das Biopharmaunternehmen Triumvira Immunologics hat sich in einer Finanzierungsrunde 55 Millionen US-Dollar gesichert. Die Finanzierung wurde von der Investmenteinheit des Bayer-Konzerns und Northpond Ventures angeführt, wie der DAX-Konzern mitteilte. Es waren weitere Investoren beteiligt.

Delivery-Hero-CFO: Instashop-Beitrag sofort positiv

Die Instashop-Akquisition soll ab dem ersten Tag der Zugehörigkeit zum Delivery-Hero-Konzern "einen positiven Beitrag" leisten, sagte Emmanuel Thomassin, der CFO des seit kurzem im DAX notierten Berliner Online-Essens-Marktplatz.

Adler Modemärkte richtet HV am 8. Oktober virtuell aus

Die Hauptversammlung der Adler Modemärkte AG findet in diesem Jahr angesichts der weiter anhaltenden Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre statt. Die Veranstaltung ist für den 8. Oktober 2020 ab 10 Uhr terminiert, wie das Unternehmen mitteilte.

EWE steigert dank Wind- und Gas-Erträgen seinen Gewinn

