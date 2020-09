Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Die Schwäche des Dollar und die günstigen Konjunktursignale geben den Ölpreisen Auftrieb. Im Blick stehen die Daten des Branchenverbands API zu den Ölvorräten der USA, die am späten Abend (MESZ) veröffentlicht werden. Beim Gold tut sich wenig.

Freundlich - Die US-Aktienmärkte scheinen derzeit fast nur eine Richtung zu kennen. Auch am Dienstag haben Nasdaq-Composite und S&P-500-Index neue Allzeithochs markiert.Wie zuletzt marschieren Technologieaktien als Gewinner der Corona-Pandemie vorneweg. Neben der in der vorigen Woche bestätigten Niedrigzinspolitik der US-Notenbank tragen ermutigende Konjunktursignale zur Kauflaune bei. Hinzu kommt, dass die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den USA derzeit so niedrig ist wie zuletzt vor zwei Monaten. Unterstützung kommt auch aus Übersee in Gestalt positiver chinesischer Konjunkturdaten und auf Erholung hinweisender Einkaufsmanagerindizes in Europa. Auch der schwächelnde Dollar dürfte zur positiven Stimmung für Aktien beitragen. In den USA ist der Markit-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im August in der zweiten Lesung zwar etwas unter der Erwartung ausgefallen, liegt aber gegenüber Juli immer noch deutlich im Plus und auch klar im Expansion anzeigenden Bereich über 50. Besser als erwartet ist derweil der ISM-Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes im Juli ausgefallen. Zoom Video Communications machen einen Satz um 35 Prozent nach oben. Der Videokonferenzanbieter hat seinen Jahresausblick während der Pandemie zum zweiten Mal angehoben. Zoom profitiert massiv von der Umstellung auf Heimarbeit und Fernbeschulung. Tesla fallen um knapp 3 Prozent. Der Elektroautobauer will die derzeitige Hausse seiner Aktie nutzen und hat angekündigt, sich Kapital zu beschaffen, indem er von Zeit zu Zeit eigene Aktien auf den Markt wirft. Das Volumen soll sich dabei auf bis zu 5 Milliarden Dollar belaufen. Die Apple-Aktie, die am Montag ebenfalls gesplittet wurde, steigt weiter, diesmal um 2,6 Prozent. Walmart gewinnen 5,5 Prozent. Der Supermarktriese will mit einem neuen Kundenbindungsprogramm seine Position gegenüber dem Online-Händler Amazon stärken. Gamestop verbessern sich um 7,3 Prozent. Einen Tag, nachdem der Einstieg von RC Ventures bei dem Computerspiele-Händler bekannt wurde, der der Aktie am Montag ein Plus von über 23 Prozent beschert hatte, hat der Investor seinen Anteil noch etwas aufgestockt.

Die Notierungen der Staatsanleihen zeigen sich aktuell zum Vortag wenig verändert.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Gut behauptet - An den europäischen Börsen Europas Börsen hat sich am Dienstag keine einheitliche Tendenz durchgesetzt. Europäische Rohstoff-Titel und auch Technologie-Aktien setzten ihre Rally fort, mit den Reise- und Nahrungsmittel-Aktien sowie den Titeln der Banken ging es dagegen deutlich nach unten. Zwischenzeitlich waren auch DAX und Euro-Stoxx-50 ins Minus gerutscht, weil der Euro erstmals seit zwei Jahren die Marke von 1,20 Dollar überstiegen hatte. Das wiederum hatte zu Gewinnmitnahmen von US-Anlegern geführt. Nach starken US-Konjunkturdaten kam es aber zu einem Rückschlag im Euro und zu einer Erholung der Aktienkurse. Weiter im Blick stand der französische Versorgersektor. Suez will sich nicht ohne weiteres von Veolia übernehmen lassen. Die ablehnende Haltung von Suez gegen einen Einstieg und die folgende Übernahme durch Veolia müsse den Deal noch lange nicht scheitern lassen, hieß es im Handel. Suez schlossen unverändert. In Mailand fielen Mediaset um 1,9 Prozent. Mediaset muss den Zusammenschluss seiner italienischen und spanischen Geschäfte zu einer paneuropäischen Medien-Holding namens MediaForEurope vorerst auf Eis legen. Wie der Medienkonzern mitteilte, hat ein Gericht in Amsterdam die Fusion blockiert. Im DAX konnten sich Index-Neuling Delivery Hero um 2,2 Prozent erholen. Heidelbergcement legten um 1,7 Prozent zu. Gestützt von generell weiter gefragten Technologie-Aktien stiegen Infineon um 1,5 Prozent. Dagegen verloren Continental 2,3 Prozent. BASF und Deutsche Börse gaben jeweils 0,8 Prozent ab. In der zweiten Reihe zogen Zalando um 5,3 Prozent auf 77 Euro an. Goldman Sachs hat die Aktien zum Gewinner der Corona-Pandemie erklärt und mit einem Kursziel von 87 Euro auf die Kaufliste gesetzt. Für Überraschung am Markt sorgten die Pläne von Rocket Internet für ein Delisting. Rocket Internet will 18,57 Euro je eigene Aktie zahlen, die Titel verloren 0,5 Prozent auf 18,86 Euro. Freenet stiegen um 1 Prozent. Kurstreiber war die Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms im Volumen von bis zu 100 Millionen Euro. Aroundtown gewannen 1,6 Prozent, nachdem das Unternehmen eine Aufstockung seines Aktienrückkaufprogramms angekündigt hatte.

Der Dollar erholt sich nach dem positiven ISM-Index zumindest von den Tagestiefs, der Dollar-Index liegt aber noch knapp im Minus. Der Euro überwand zeitweise erstmals seit April 2018 die Marke von 1,20 Dollar. Übergeordnet leidet der Dollar unter der expansiven Geldpolitik der US-Notenbank.

Die Rabobank warnt derweil vor Gewinnmitnahmen im Euro, nachdem die Wetten auf einen Euro-Anstieg ein Niveau wie zuletzt Ende 2011 erreicht hätten. Das sei zum Teil darauf zurückzuführen, dass Europa in den Augen der Anleger die Corona-Pandemie besser im Griff habe als die USA. Wieder steigende Infektionszahlen in Europa schürten jedoch Zweifel.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

An den asiatischen und australischen Börsen hat sich am Dienstag keine einheitliche Tendenz durchgesetzt. Der chinesische Aktienmarkt schaffte im späten Geschäft noch den Dreh ins Plus. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe war im August auf das höchste Niveau seit fast einem Jahrzehnt geklettert. Gesucht waren Automobilwerte nach starken Halbjahreszahlen von BYD. Die A-Titel der Gesellschaft und Great Wall Motor schossen um 10 Prozent empor. In Hongkong präsentierte sich der HSI dagegen im späten Geschäft hauchdünn im Minus. Die örtliche Polizei der Sonderverwaltungszone war erneut brutal gegen regierungskritische Demonstranten vorgegangen. Ohne den Aufschlag von Schwergewicht Tencent von 1,5 Prozent hätte der Markt deutlicher hinten gelegen. Die Rally der Technologiewerte an der Wall Street stützte auch in China den Sektor. China Shenhua Energy zogen nach Plänen für einen Aktienrückkauf um weitere 1,4 Prozent an. China Evergrande sanken um 3,5 Prozent, der chinesische Immobilien-Entwickler hatte schwache Halbjahreszahlen vorgelegt. In Tokio gab es kaum Bewegung. Vor allem Titel aus dem Telekommunikationssektor bremsten das Marktbarometer. KDDI ermäßigten sich um 2,6 Prozent, NTT Docomo um 2,3 Prozent. Bereits am Vortag hatten die Sektorwerte unter regulatorischem Druck zu Gebührensenkungen gelitten. In Australien fiel der Leitindex mit minus 1,8 Prozent deutlicher - auch belastet von vielen ex-Dividende gehandelten Titeln. Händler verwiesen auf schwache Daten. Dass die australische Notenbank an ihrer Geldpolitik festhielt, kam angesichts der Datenlage nicht so gut an. Besser als erwartet ausgefallene Handelsdaten für August stützten den südkoreanischen Aktienmarkt ebenso wie eine leichte Aufwärtsrevision des BIP im zweiten Quartal. Zudem plant die Regierung eine Budgetaufstockung wegen der Coronakrise. Daher zogen Infrastrukturwerte besonders deutlich an: Daelim Construction legen um 8,4 und Daewoo Engineering & Construction um 2,4 Prozent zu. LG Electronics sprangen um 4,2 Prozent nach oben

