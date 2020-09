Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ AKTIENMÄRKTE (18:45 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

EuroStoxx50 3.137,06 -0,71% -16,24%

Stoxx50 2.882,03 -0,22% -15,31%

DAX 12.469,20 -1,09% -5,89%

FTSE 5.842,67 +0,34% -22,80%

CAC 4.729,66 -0,69% -20,88%

DJIA 26.914,18 +0,37% -5,69%

S&P-500 3.265,51 +0,58% +1,07%

Nasdaq-Comp. 10.790,07 +1,10% +20,26%

Nasdaq-100 11.016,16 +1,10% +26,14%

Nikkei-225 23.204,62 +0,51% -1,91%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 174,61 +28

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 40,23 40,31 -0,2% -0,08 -29,2%

Brent/ICE 41,76 41,94 -0,4% -0,18 -32,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.860,79 1.867,74 -0,4% -6,95 +22,6%

Silber (Spot) 22,94 23,23 -1,2% -0,28 +28,5%

Platin (Spot) 847,45 851,73 -0,5% -4,28 -12,2%

Kupfer-Future 2,96 2,97 -0,2% -0,01 +4,9%

Die Ölpreise geben mit Sorgen um die Weltwirtschaft etwas nach. Der Preis für das Barrel der Sorte WTI ermäßigt sich um 0,9 Prozent auf 39,93 Dollar, Brent verliert 0,7 Prozent auf 41,63 Dollar. Auf den Goldpreis drückt weiter der starke Dollar. Der Preis für die Feinunze fällt um 0,4 Prozent auf 1.861 Dollar.

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Im Verlauf des Freitagshandels erholen sich die US-Börsen und dringen in positives Terrain vor. Unter den Anlegern wächst die Hoffnung, dass sich Demokraten und Republikaner unter dem Druck der sich ausweitenden Corona-Pandemie vielleicht doch noch auf weitere Unterstützungsmaßnahmen für Bevölkerung und Wirtschaft einigen. Die demokratische Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, soll einen Vorschlag vorbereiten, in dem das Volumen der geplanten Maßnahmen auf 2,4 Billionen Dollar abgespeckt ist. Damit würde man den Forderungen der Republikaner nach einer Beschränkung der Ausgaben entgegenkommen. Costco Wholesale verlieren 2,4 Prozent nach Vorlage guter Geschäftszahlen. Markteilnehmer verweisen auf Gewinnmitnahmen, nachdem die Aktie im laufenden Jahr knapp 19 Prozent zugelegt hat. Das Biotechunternehmen Novavax hat in Großbritannien mit einer Phase-3-Studie zu einem Covid-19-Impfstoff begonnen. Wie das US-Unternehmen mitteilte, sollen an der Studie 10.000 Personen teilnehmen. Im Oktober könnte dann in den USA die Phase-3-Studie mit dem Impfstoffkandidaten mit bis zu 30.000 Probanden beginnen. Die Aktie rückt etwas über 11 Prozent vor.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Europas Börsen haben die Handelswoche mehrheitlich mit Verlusten beendet. Viele Anleger waren vor dem nahenden Wochenende vorsichtig, unter anderem weil sie wegen der unentwegt steigenden Corona-Infektionszahlen weitere Restriktionen befürchteten. Luftfahrtaktien wurden in dem Umfeld gemieden: Lufthansa verloren 3,3 Prozent oder Air France-KLM 1,9 Prozent. Lagardere haussierten, nachdem der französische Milliardär Bernard Arnault eine direkte Beteiligung an dem Medienunternehmen aufgebaut hat und nun mehr als 5 Prozent des Aktienkapitals hält. Die Aktie schoss um 32,3 Prozent nach oben. Für Electrolux ging um 2,9 Prozent nach oben. Das Unternehmen will nun doch eine Dividende für das vergangene Jahr zahlen, und zwar von 7 schwedischen Kronen pro Aktie. Boohoo rückten um 15,4 Prozent vor. William Hill sprangen um 43,5 Prozent aufwärts. Stützend wirkte hier ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg. Danach soll Apollo Global Management mit dem Wettanbieter über eine mögliche Suez gewannen 5,8 Prozent, Veolia 2,1 Prozent, während es für Engie 0,1 Prozent nach unten ging. Aviva stiegen um 0,3 Prozent. Der Versicherer soll Gespräche über den Verkauf des französischen Geschäfts an ein Konsortium von Allianz und Athora Holding Consortium führen. Allianz verloren 1,5 Prozent. Die Aktie des Rüstungsunternehmens Hensoldt hat bei ihrem Börsendebüt Abschläge hinnehmen müssen. Der Ausgabekurs lag bei 12 Euro, zum Handelsschluss wurde die Aktie mit 11,00 Euro gehandelt. Für Kloeckner ging es um 7,8 Prozent nach oben. Die Aktie wurde gleich von mehreren Häusern zum Kauf empfohlen. Das Unternehmen hatte am Vortag den Ausblick angehoben.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:24 Do, 17:41 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1624 -0,41% 1,1672 1,1656 +3,7%

EUR/JPY 122,72 -0,26% 122,95 122,90 +0,7%

EUR/CHF 1,0801 -0,07% 1,0812 1,0808 -0,5%

EUR/GBP 0,9149 -0,06% 0,9149 0,9155 +8,1%

USD/JPY 105,59 +0,17% 105,34 105,45 -2,9%

GBP/USD 1,2706 -0,34% 1,2759 1,2734 -4,1%

USD/CNH (Offshore) 6,8326 +0,07% 6,8303 6,8368 -1,9%

Bitcoin

BTC/USD 10.638,05 -0,06% 10.631,34 10.474,76 +47,5%

Am Devisenmarkt ist der Dollar mit den andauernden Unsicherheiten als sicherer Währungshafen weiter gefragt. Der Dollarindex gewinnt 0,4 Prozent. Auf dem Euro lastet die Angst vor Lockdowns aufgrund der steigenden Zahl an Corona-Neuinfektionen. Die Gemeinschaftswährung notiert bei etwa 1,1620 Dollar gegenüber 1,1672 am Freitagmorgen.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Moderat freundliche Vorgaben von der Wall Street haben an den Börsen in Ostasien am Freitag für eine ähnliche Tendenz gesorgt. Ein Hoffnungsschimmer leuchtete aus den USA herüber, weil sich die Parteien in der Frage eines Hilfspakets für die Wirtschaft wieder etwas angenähert haben. Teilnehmer blieben aber dennoch skeptisch, weil belastende Faktoren wie die steigende Zahl von Corona-Infektionen sowie die Unsicherheit wegen der US-Präsidentschaftswahlen weiter im Raum stehen. In Tokio gehörten die unlängst besonders schwachen Finanzwerte zu den Favoriten. Daishi Hokuetsu Financial Group etwa verbesserten sich um 3,2 Prozent. Einer Erholung in Hongkong im frühen Handel folgten leichte Abgaben. Die Aktie von China Evergrande sackte um 9 Prozent ab. Anlass waren Beschuldigungen in einem online gestellten Dokument, demzufolge der zweitgrößte Immobilienentwickler des Landes mit finanziellen Problemen zu kämpfen hat. China Evergrande wies dies zurück. Auch in Schanghai drehte der Markt ins Minus. Hier standen vor allem die Spannungen mit den USA im Blick. In Südkorea blickten die Anleger mit Sorge auf die wieder zunehmende Zahl von Corona-Fällen. Daten der Zentralbank zeigten, dass die Verbraucherstimmung im September den stärksten Rückschlag seit sechs Monaten verzeichnet hat. Als Profiteure dieser Sorgen erwiesen sich am Freitag Pharmawerte. Angeführt wurde die Region vom australischen Markt. Getragen vor allem von den festen Bankenwerten, die von einer neuen Regelung der Regierung profitierten. Dabei geht es um die Erleichterung der Kreditvergabe. Die Aktien der Banken ANZ, NAB und Westpac stiegen zwischen 6,3 und 7,4 Prozent.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

Lufthansa streicht mindestens 1.100 Pilotenstellen

Die Deutsche Lufthansa will im Zuge ihres verschärften Schrumpfkurses bei ihrer Kernairline hunderte Pilotenstellen mehr abbauen als zunächst angekündigt. "Vor dem Hintergrund der angepassten Flottenplanung beläuft sich der Personalüberhang für den Cockpit-Bereich von Lufthansa Airlines auf mindestens 1.100 Stellen ab dem Jahr 2022", teilte ein Konzernsprecher mit und bestätigte damit einen Bericht des Magazins Der Spiegel. Im Juni hatte der Frankfurter Konzern den geplanten Abbau von Pilotenstellen bei der Lufthansa auf 600 beziffert.

Bosch verkürzt Corona-Testergebnis auf 39 Minuten

Bosch hat einen neuen Schnelltest für sein mobiles Corona-Analysegerät entwickelt, der binnen 39 Minuten den Erreger Sars-Cov-2 mit einer Treffgenauigkeit von 98 Prozent nachweisen kann. Laut dem Technologiekonzern aus Stuttgart handelt es sich um der schnellsten PCR-Test weltweit. Der bisherige Test brauchte bis zu einem Ergebnis zweieinhalb Stunden.

S&P bestätigt Siemens Energy mit "BBB"

Die Kreditwürdigkeit der ab Montag eigenständigen Siemens Energy AG wird von Standard & Poor's (S&P) mit "BBB" und stabilem Ausblick bewertet. Die Ratingagentur bestätigte damit die Einschätzung von Anfang Juli, die damals der Mutterkonzern vermeldet hatte. Siemens Energy wird an diesem Freitag offiziell abgespalten und ab Montag als eigenständiges Unternehmen an.

IPO/Nürnberger Via Optronics erlöst bei US-Börsengang fast 94 Mio USD

Der Anbieter von Displaylösungen und -systemen Via Optronics hat bei seinem Börsengang in den USA brutto 93,8 Millionen US-Dollar erlöst. Platziert wurden 6,25 Millionen Hinterlegungsscheine (American Depositary Shares - ADS) zum Preis von 15 Dollar je Stück, wie das Unternehmen aus Nürnberg mitteilte. Der Ausgabepreis lag damit am unteren Ende der angepeilten Preisspanne von 15 bis 17 Dollar.

Umweltbank will verzögert 0,33 Euro Dividende für 2019 zahlen

