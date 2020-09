Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MITTWOCH bis FREITAG: In Südkorea bleiben die Börsen wegen der Feiertage zum Koreanischen Erntedankfest (Chuseok) geschlossen.

DONNERSTAG bis FREITAG: In Hongkong findet wegen des Nationalfeiertags bzw wegen des Mittherbstfests kein Börsenhandel statt.

DONNERSTAG bis MITTWOCH: In China ruht der Börsenhandel wegen der "Goldenen Woche" rund um den Nationalfeiertag.

+++++ AKTIENMÄRKTE (18:35 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

EuroStoxx50 3.193,61 -0,64% -14,73%

Stoxx50 2.904,12 -0,47% -14,66%

DAX 12.760,73 -0,51% -3,69%

FTSE 5.866,10 -0,53% -21,81%

CAC 4.803,44 -0,59% -19,65%

DJIA 27.946,17 +1,80% -2,08%

S&P-500 3.383,37 +1,44% +4,72%

Nasdaq-Comp. 11.248,03 +1,47% +25,36%

Nasdaq-100 11.495,34 +1,52% +31,63%

Nikkei-225 23.185,12 -1,50% -1,99%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 174,44 -41

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 39,82 39,29 +1,3% 0,53 -30,0%

Brent/ICE 40,85 41,03 -0,4% -0,18 -33,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.896,72 1.897,83 -0,1% -1,11 +25,0%

Silber (Spot) 23,78 24,25 -1,9% -0,47 +33,2%

Platin (Spot) 903,73 887,50 +1,8% +16,23 -6,4%

Kupfer-Future 3,03 2,98 +1,6% +0,05 +7,3%

Die Ölpreise zeigen sich mit einer uneinheitlichen Tendenz. Gestützt wird der WTI-Preis von den wöchentlichen US-Lagerdaten, die überraschend einen Rückgang gezeigt haben. Die Benzinbestände legten allerdings entgegen der Erwartung leicht zu. Überdies bremst die Befürchtung, dass die Corona-Pandemie die Nachfrage nach Öl zurückgehen lässt.

Der Goldpreis gibt leicht nach. Vor der Debatte Trump-Biden hätten viele Anleger Gold zur Absicherung gekauft; diese Positionen würden nun aufgelöst, erklärt Jeffrey Halley von Oanda den Preisrückgang. Rein aus Sicht der Finanzmärkte betrachtet sei die Debatte "ohne Zwischenfälle" verlaufen, fügt Halley hinzu.

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Sehr fest - Eine Reihe überzeugender US-Konjunkturdaten treibt die Kurse nach oben. Dagegen hat das US-Fernsehduell zwischen Amtsinhaber Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden keinen größeren Impuls setzen können. Besonders im Blick steht der Arbeitsmarktbericht des privaten Dienstleisters ADP für September, der einen deutlicheren Stellenaufbau als erwartet gezeigt hatte. Der kurz nach dem Start veröffentlichte Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago überraschte positiv mit einem kräftigen Anstieg im September. Unter den Einzelwerten fallen Micron um 5,1 Prozent. Der Speicherchiphersteller hat bei der Vorlage von Zahlen zum vierten Geschäftsquartal einen enttäuschenden Ausblick gegeben. Die Aktie von Progress Software stürzt um 7,2 Prozent ab. Das Unternehmen übertraf mit seinem bereinigten Drittquartalsgewinn die Konsensschätzung knapp und erhöhte zudem den Ausblick. Allerdings verfehlte der Umsatz die Prognose der Analysten. Für die Aktie des Chemiekonzerns Dow geht es um 1,6 Prozent nach oben. Das Unternehmen wird im dritten Quartal Restrukturierungskosten von 500 bis 600 Millionen Dollar buchen. Der Konzern erwartet durch die Sparmaßnahmen eine Verbesserung des EBITDA von mehr als 300 Millionen US-Dollar im Jahr ab Ende 2021. Walt Disney fallen um 0,8 Prozent. Der Unterhaltungskonzern hat den Abbau von 28.000 Stellen in seinen US-Freizeitparks angekündigt. Mit Aufschlägen zeigen sich auch die Aktien der US-Fluggesellschaften. Die US-Regierung hat mit sieben großen Fluggesellschaften des Landes eine Vereinbarung über staatliche Finanzhilfen in der Corona-Krise getroffen. American Airlines. Delta Air Lines und United Airlines legen zwischen 2,0 und 2,8 Prozent zu. Duke Energy springen um 7,1 Prozent nach oben, beflügelt von einem Bericht des Wall Street Journal. Demnach ist Nextera Energy an Duke interessiert. Ein erstes Übernahmeangebot habe Duke aber abgelehnt. Nextera geben um 2,5 Prozent nach.

Staatsanleihen sind nicht gefragt. Die Rendite zehnjähriger US-Titel steigt um 3,3 Basispunkte auf 0,68 Prozent.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Etwas leichter - Marktteilnehmer verwiesen auf das "chaotisch" verlaufene erste Fernsehduell zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden. Gute US-Konjunkturdaten und kräftige Kursgewinne an der Wall Street stützten in Europa nur vorübergehend. Covestro gaben um 7,2 Prozent nach nach. Das Unternehmen verstärkt sein Geschäft mit Lacken, Klebstoffen und Spezialprodukten mit der Übernahme eines Bereichs des niederländischen Wettbewerbers DSM. DSM legten um 3,8 Prozent zu. Alstom verloren 3,6 Prozent auf 42,52 Euro. Bouygues platzierte 11 Millionen Aktien des Industriekonzerns, der Platzierungspreis lag bei 42 Euro. Suez stiegen um 5,9 Prozent auf 15,80 Euro. Veolia hat das Gebot für einen knapp 30-prozentigen Anteil von Engie an Suez auf 18 Euro erhöht von 15,50 Euro. Daneben hat Veolia Suez Zusicherungen gemacht unter anderem zum Erhalt der Arbeitsplätze. Die Marktreaktion zeigt indes, dass der Markt weiter skeptisch ist, denn die Aktie schloss deutlich unter dem neuen Gebot. Nach vorläufigen Geschäftszahlen für das dritte Quartal ging es für Fielmann um 2,6 Prozent nach oben. Diese untermauern nach Ansicht der Baader-Analysten, dass die Wachstumstreiber Demographie und der Trend hin zu Kontaktlinsen weiterhin intakt sind. S&T verloren trotz einer Prognosebestätigung 5,7 Prozent. Grund des neuerlichen Kursrückgangs soll eine Short-Empfehlung eines Hedge-Fonds sein, hieß es im Markt. Die Aktie des Herstellers von Sportbooten Hanseyachts tauchte um 16 Prozent ab. Das Unternehmen hat im abgelaufenen Geschäftsjahr wegen Abschreibungen einen hohen Verlust verzeichnet, der die Hälfte des Grundkapitals übersteigt.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:24 Di, 17:45 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1714 -0,22% 1,1725 1,1721 +4,5%

EUR/JPY 123,64 -0,33% 123,69 123,86 +1,4%

EUR/CHF 1,0800 -0,02% 1,0804 1,0798 -0,5%

EUR/GBP 0,9079 -0,56% 0,9144 0,9128 +7,3%

USD/JPY 105,55 -0,10% 105,47 105,67 -3,0%

GBP/USD 1,2903 +0,34% 1,2826 1,2844 -2,6%

USD/CNH (Offshore) 6,7819 -0,52% 6,8234 6,8242 -2,7%

Bitcoin

BTC/USD 10.768,88 +0,01% 10.732,51 10.742,51 +49,4%

Nutznießer der politischen und wirtschaftlichen Unwägbarkeiten ist der Dollar, der als "sicherer Hafen" in Krisenzeiten gilt. Der Dollar-Index gibt allerdings im Zuge der deutlichen Erholung an Wall Street den Großteil seiner Gewinne wieder ab. Der Euro rutschte zwischenzeitlich unter 1,17 Dollar, eroberte die Marke dann zurück, verharrt aber unter seinem Tageshoch von 1,1755 Dollar.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Ohne einheitliche Richtung haben sich die ostasiatischen Aktienmärkte und die Börse in Australien am Mittwoch zum Quartalsultimo gezeigt. An den chinesischen Börsen konnten sich die Indizes weitgehend behaupten oder wie in Hongkong sogar zulegen, in Tokio und Sydney ging es dagegen kräftig abwärts. Händler in Tokio sprachen von weiter schwelenden Sorgen über das Ausmaß der Erholung nach dem coronabedingten Absturz. Darunter litten am Berichtstag insbesondere Aktien aus dem Finanzsektor. Dass in Japan die Industrieproduktion im August etwas stärker zulegte, gab der Börse keinen Impuls. Wohl auch, weil die Daten bereits wieder veraltet sind. Auch die TV-Debatte in den USA zwischen den beiden Präsidentschaftskandidaten Biden und Trump bewegte die Märkte nicht. Rückenwind für chinesische Aktien kam von neuen Einkaufsmanagerindizes, die überwiegend einen Tick besser ausfielen als im August. Unter den Einzelwerten verloren Nissan Motor in Japan 3,5 Prozent, nachdem der Autobauer im August einen 23-prozentigen Absatzrückgang verzeichnete. Toyota und Mazda gaben um je rund 2,5 Prozent nach, Honda schlossen unverändert. Nippon Telegraph & Telephone (NTT) büßten weitere 3,6 Prozent ein, belastet vom Angebot, die Mobilfunktochter NTT Docomo für umgerechnet etwa 40 Milliarden Dollar komplett zu übernehmen. NTT Docomo machten nach dem Kurssprung um 16 Prozent am Vortag einen weiteren Satz um knapp 21 Prozent nach oben. CStone Pharmaceuticals legten in Hongkong um über 11 Prozent zu in Reaktion auf die Nachricht, dass Pfizer sich für 200 Millionen Dollar mit 9,9 Prozent an den Chinesen beteiligen wird. Kursgewinne verzeichneten Aktien von Fluglinien. Deren Geschäft dürfte während der Goldenen Woche Schwung aufnehmen, kommentierten die Analysten von HSBC. Air China, China Southern Airlines und China Eastern Airlines gewannen bis 1,5 Prozent. In Sydney verloren im insgesamt sehr schwachen Energiesektor (-4,2 Prozent) Santos 3,9 Prozent. Einer Mitteilung zufolge braucht das Ölunternehmen weiter die Zustimmung der Regierung für ein Gasprojekt.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

BASF schließt Verkauf des Bauchemiegeschäfts für 3,2 Mrd Euro ab

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 30, 2020 12:38 ET (16:38 GMT)