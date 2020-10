Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DONNERSTAG bis FREITAG: In Südkorea bleiben die Börsen wegen der Feiertage zum Koreanischen Erntedankfest (Chuseok) geschlossen.

DONNERSTAG bis FREITAG: In Hongkong findet wegen des Nationalfeiertags und des Mittherbstfests kein Börsenhandel statt.

DONNERSTAG bis MITTWOCH: In China ruht der Börsenhandel wegen der "Goldenen Woche" rund um den Nationalfeiertag.

+++++ AKTIENMÄRKTE (18:30 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

EuroStoxx50 3.194,09 +0,02% -14,71%

Stoxx50 2.902,76 -0,05% -14,70%

DAX 12.730,77 -0,23% -3,91%

FTSE 5.870,89 +0,08% -22,23%

CAC 4.824,04 +0,43% -19,30%

DJIA 27.915,07 +0,48% -2,18%

S&P-500 3.382,37 +0,58% +4,69%

Nasdaq-Comp. 11.276,84 +0,98% +25,68%

Nasdaq-100 11.532,72 +1,00% +32,06%

Nikkei-225 23.184,93 -0,00% -1,99%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 174,6 +6

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 38,16 40,22 -5,1% -2,06 -32,9%

Brent/ICE 40,38 42,30 -4,5% -1,92 -34,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.909,36 1.885,90 +1,2% +23,46 +25,8%

Silber (Spot) 24,00 23,23 +3,3% +0,78 +34,5%

Platin (Spot) 897,93 892,05 +0,7% +5,88 -7,0%

Kupfer-Future 2,87 3,03 -5,3% -0,16 +1,5%

Die Ölpreise stehen unter Abgabedruck. Wieder einmal lastet das Überangebot auf den Preisen. Beobachter verweisen auch auf eine Erhebung der Nachrichtenagentur Reuters, wonach die Opec-Staaten ihre Ölförderung im September um 160.000 Barrel pro Tag erhöht haben. Ursächlich dafür seien Libyen und Iran, die von den vereinbarten Fördermengenkürzungen ausgenommen seien. Zudem habe der Streik einiger Arbeiter am norwegischen Ölfeld Johan Sverdrup die Förderung dort bislang kaum beeinträchtigt.

Der Goldpreis wird derweil gestützt vom leicht nachgebenden Dollar. Die Feinunze erobert die Marke von 1.900 Dollar zurück.

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Freundlich - Mehrheitlich gute US-Konjunkturdaten verhelfen der Wall Street zu leicht steigenden Kursen. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe nahm in der vergangenen Woche deutlicher ab als erwartet. Zusammen mit dem überraschend starken ADP-Arbeitsmarktbericht für September vom Mittwoch stimmen die wöchentlichen Daten optimistisch für den offiziellen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung am Freitag. Der für die US-Wirtschaft so wichtige Konsum scheint sich ebenfalls wieder zu beleben. Die persönlichen Ausgaben stiegen im August etwas stärker als von Ökonomen vorhergesagt, obwohl die Einkommen etwas deutlicher zurückgingen. Die September-Einkaufsmanagerindizes von Markit und ISM verfehlten die Prognosen leicht, lagen aber immer noch klar im expansiven Bereich. Die Bauausgaben in den USA haben sich im August deutlicher als prognostiziert erhöht. Auch wenn die eigentliche Berichtssaison noch etwas auf sich warten lässt, geben einige Unternehmen schon einen Vorgeschmack auf das, was kommen könnte: So hat der Getränke- und Snackkonzern Pepsico Zahlen veröffentlicht. Umsatz und Ergebnis des dritten Geschäftsquartals lagen über den Erwartungen der Analysten. Die Aktie zeigt sich mit einem Plus von 0,8 Prozent. Besser als erwartet sind auch die Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von Constellation Brands ausgefallen. Der Hersteller alkoholischer Getränke, unter anderem bekannt für Bier der Marke Corona, wagt allerdings keinen Ausblick. Die Aktie fällt um 2,6 Prozent. Der Kurs von Bed Bath & Beyond springt nach guten Zahlen um 33,5 Prozent nach oben.Mit einem Plus von 1,1 Prozent reagiert die Ford-Aktie auf Restrukturierungspläne des Autokonzerns.

Die gute Stimmung bei den Aktien dämpft das Interesse an vermeintlich sicheren Anlagen. Am Anleihemarkt lassen sinkende Notierungen die Zehnjahresrendite um 0,9 Basispunkt auf 0,69 Prozent steigen.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Kaum verändert - Händler sprachen von einem ruhigen Geschäft. Bayer brachen um 13 Prozent ein. Der Konzern rechnet für das kommende Jahr mit rückläufigen Gewinnen und mit einem fallenden Cashflow - und zwar wegen der Lage im Agrarbereich. Die Analysten von Bryan Garnier sind grundlegend enttäuscht von Bayer und haben das Votum auf Sell gesenkt. Rolls-Royce sackten um gut 10 Prozent ab. Der Triebwerkshersteller kündigte wegen seines hohen Finanzbedarfs infolge der Krise neben einer schon vor einiger Zeit avisierten Kapitalerhöhung auch die Begebung von Anleihen und die Aufnahme von Krediten an. STMicro hat mit dem Umsatz im abgelaufenen Quartal die Erwartungen übertroffen und den Umsatzausblick angehoben. "Grund ist unter anderem eine gute Entwicklung der Nachfrage im Automotive-Bereich", so der Marktteilnehmer. STMicro stiegen um 6,9 Prozent, während es für Infineon im Gefolge von STMicro um 7,6 Prozent nach oben ging. H&M gewannen 6,1 Prozent. "Die endgültigen Zahlen sind noch besser als das aufgrund der vorläufigen zu erwarten war", sagte ein Marktteilnehmer. Manz schlossen rund 16 Prozent höher. Das Maschinenbau-Unternehmen hat einen Auftrag einer Batterie-Firma über mehr als 20 Millionen Euro bekommen. Jungheinrich stiegen um 5,0 Prozent. Händler verwiesen auf Spekulationen, das Unternehmen könnte den Ausblick erhöhen.

+++++ DEVISEN +++++

EUR/USD 1,1749 +0,20% 1,1749 1,1743 +4,8%

EUR/JPY 123,99 +0,29% 123,98 123,83 +1,7%

EUR/CHF 1,0788 -0,03% 1,0803 1,0771 -0,6%

EUR/GBP 0,9113 +0,44% 0,9076 0,9079 +7,7%

USD/JPY 105,54 +0,09% 105,52 105,45 -3,0%

GBP/USD 1,2892 -0,21% 1,2946 1,2934 -2,7%

USD/CNH (Offshore) 6,7471 -0,53% 6,7346 6,7857 -3,2%

Bitcoin

BTC/USD 10.562,51 -1,30% 10.828,01 10.780,01 +46,5%

Der Dollar, in Krisenzeiten als Fluchtwährung gesucht, wird angesichts der guten Stimmung an den Aktienmärkten verkauft. Der Dollar-Index sinkt um 0,2 Prozent. Weiter unter Druck steht das Pfund. Wegen der geplanten einseitigen Änderung am Brexit-Vertrag hat die EU nun ein rechtliches Verfahren gegen Großbritannien gestartet, was die Stimmung für die britische Währung zusätzlich belastet.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Das asiatische Börsengeschehen war am Donnerstag weitgehend von Inaktivität geprägt. Während die Aktienmärkte in China, Hongkong und Südkorea wegen diverser Feiertage eine Pause einlegten, konnte in Japan wegen einer technischen Panne nicht gehandelt werden. Auf den schlechter als erwartet ausgefallenen Tankan-Bericht der japanischen Notenbank für die Großunternehmen des Landes konnten die Anleger damit nicht reagieren. An den wenigen geöffneten Börsen stiegen die Kurse. In Sydney gewann der S&P/ASX-200 knapp 1 Prozent und orientierte sich damit an den positiven Vorgaben der Wall Street. In Singapur stieg das Leitbarometer um 1,3 Prozent und im indischen Mumbai lag der Index zuletzt 1,4 Prozent höher. In Malaysia ging es dagegen um 0,6 Prozent nach unten. Dort hat sich der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe zum Ende des dritten Quartals leicht verschlechtert und liegt auch im Kontraktion anzeigenden Bereich. Aus Australien kamen positive Signale vom Arbeitsmarkt. Dort hat sich die Zahl offener Stellen im August um fast 60 Prozent erholt. Zugleich nahm die Aktivität im Online-Einzelhandel weiter zu, wenn auch im Vergleich zum Juli-Wert etwas gebremster. Sämtliche Branchenindizes in Sydney wiesen nach dem kräftigen Rücksetzer am Mittwoch Gewinne auf.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

SAP verstärkt sich mit Emarsys bei Kundenbindungs-Software

Knapp zwei Jahre nach dem milliardenschweren Kauf von Qualtrics übernimmt SAP mit der US-österreichischen Emarsys einen weiteren Anbieter von Software für Kundenbindung und -management. Damit folgt der DAX-Konzern seiner Strategie von ergänzenden Übernahmen zur Stärkung des Portfolios.

VW bereitet mögliche Abspaltung von Lamborghini vor - Agentur

Volkswagen bereitet einem Agenturbericht zufolge eine mögliche Abspaltung der Luxussportwagen-Marke Lamborghini vor. VW sei dabei, Lamborghini rechtlich zu verselbstständigen, die künftigen Lieferbeziehungen und den Technologietransfer zu regeln, berichtet Reuters unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Ziel sei, die zu Audi gehörende italienische Tochter an die Börse zu bringen, wobei VW weiter an Lamborghini beteiligt bleiben wolle.

Annahmefrist für Metro-Übernahmeangebot angelaufen

Aktionäre der Metro AG können ihre Aktien von heute an dem tschechische Investor EP Global Commerce andienen. Die Annahmefrist läuft nach Angaben der EP Global Commerce GmbH bis zum 29. Oktober 2020, 24.00 Uhr. Der Metro-Großaktionär will den Düsseldorfer Großhandelskonzern im zweiten Anlauf übernehmen und bietet im Zuge dessen 8,48 Euro je Metro-Stammaktie und 8,89 Euro je Metro-Vorzugsaktie.

Grenke: Rönnberg interimistisch stellvertretender AR-Vorsitzender

