MONTAG bis MITTWOCH: In China ruht der Börsenhandel wegen der "Goldenen Woche" rund um den Nationalfeiertag.

EuroStoxx50 3.220,22 +0,92% -14,02%

Stoxx50 2.924,44 +0,46% -14,06%

DAX 12.828,31 +1,10% -3,18%

FTSE 5.942,94 +0,69% -21,75%

CAC 4.871,87 +0,97% -18,50%

DJIA 28.052,75 +1,34% -1,70%

S&P-500 3.396,14 +1,42% +5,12%

Nasdaq-Comp. 11.275,05 +1,81% +25,66%

Nasdaq-100 11.451,77 +1,74% +31,13%

Nikkei-225 23.312,14 +1,23% -1,46%

Bund-Future 174,3 -47

WTI/Nymex 39,51 37,05 +6,6% 2,46 -30,5%

Brent/ICE 41,44 39,27 +5,5% 2,17 -32,4%

Gold (Spot) 1.916,33 1.899,50 +0,9% +16,84 +26,3%

Silber (Spot) 24,42 23,74 +2,9% +0,68 +36,8%

Platin (Spot) 900,50 883,33 +1,9% +17,18 -6,7%

Kupfer-Future 2,96 2,98 -0,7% -0,02 +4,7%

Die Ölpreise steigen kräftig um bis zu 6,4 Prozent. Zur allgemein zuversichtlichen Stimmung kommt am Ölmarkt laut Marktbeobachtern, dass die Ölpreise in der Vorwoche starke Verluste von rund 8 Prozent eingefahren hatten. Somit komme die Gegenbewegung nicht aus dem Nichts. Rückenwind für die Ölpreise liefere auch der an Stärke zunehmende Tropensturm Delta, der sich zu einem Hurrikan entwickeln und die Ölproduktion im Golf von Mexiko beeinträchtigen könnte. Auch der schwächere Dollar stützt die Ölpreise.

Fest - Für Zuversicht sorgen laut Marktexperten nachlassende politische Risiken. Marktbeobachter verweisen zum einen darauf, dass sich US-Präsident Donald Trump von seiner Corona-Infektion zu erholen scheine, womit die Chancen stiegen, dass davon keine neuen Impulse auf das Rennen um das Präsidentenamt oder gar den Wahltermin ausgingen; zum anderen habe sein Gegenkandidat laut Umfragen seinen Vorsprung weiter ausgebaut, was auf einen deutlicheren, mithin wenig umstrittenen Sieg hindeute. Am Freitag hatte die Nachricht über die Erkrankung des Präsidenten noch für Unruhe und fallende Kurse gesorgt. Der Markt frage sich zunehmend, ob ein Sieg Bidens grundsätzlich negativ für Aktien zu werten wäre, sagt Marktstratege James McCormick von Natwest Markets. Mit einem möglichen Wahlsieg Bidens verbinde der Markt beispielsweise stärkere fiskalische Stimuli. Konjunkturseitig kommt ein positiver Impuls von einem besser als gedacht ausgefallenen Einkaufsmanagerindex für das nicht-verarbeitende US-Gewerbe. Regeneron Pharmaceuticals legen um knapp 7 Prozent zu, nachdem laut Weißem Haus US-Präsident Donald Trump nach seiner Corona-Infektion als vorbeugende Maßnahme früh einen Antikörper-Cocktail von Regeneron erhalten hatte. Im Regeneron-Sog legen Biontech und Pfizer um 8 bzw. 1,1 Prozent zu - das deutsche Biotechnologieunternehmen und der US-Pharmariese sind mit führend bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs. Caterpillar verbessern sich um 2,2 Prozent mit der Nachricht über den Kauf des Öl- und Gasgeschäft des britischen Pumpen- und Gerätebauers Weir für 405 Millionen US-Dollar.

Fest - Unterstützung kam vom ebenfalls deutlich zulegenden US-Aktienmarkt. Neue Wirtschaftsdaten aus Europa fielen insgesamt gemischt aus und bewegten nicht sonderlich. Am Anleihemarkt fielen im Zuge der steigenden Risikobereitschaft die Kurse deutlich, die Renditen stiegen also. Der Dollar schwächelte auf breiter Front. Er war mit den Meldungen zur angeblichen Genesung des US-Präsidenten Trump als sicherer Hafen nicht mehr gesucht. Grenke machten einen Satz um 16,9 Prozent nach oben, befeuert von entlastenden Aussagen der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG. KPMG hat bestätigt, dass alle Bankguthaben der mit schweren Vorwürfen eines Shortsellers konfrontierten Grenke tatsächlich existieren. K+S sprangen um 14,4 Prozent nach oben. Für Kursfantasie sorgte hier, dass K+S offenbar kurz vor einem Verkauf seines Salzgeschäftes in den USA steht. Unternehmenswert und Kaufpreis sollen bei 3,2 Milliarden Dollar liegen. Suez verloren 4,2 Prozent. Der Suez-Verwaltungsrat bleibt dabei, das Übernahmeangebot von Veolia Environnement als feindlich zu betrachten. Damit sind die Erfolgsaussichten von Veolia weiter gering. Shop Apotheke gewannen 2,4 Prozent. Die Versandapotheke überzeugte einmal mehr mit einem starken Umsatzwachstum von fast 40 Prozent im dritten Quartal. Die Aktie des Wettbewerbers Zur Rose stieg um 2,5 Prozent. Einen Kurseinbruch um 36,2 Prozent hab es bei Cineworld. Der Kinobetreiber wird angesichts der Corona-Folgen den Betrieb in den USA und Großbritannien aussetzen. Für Dufry ging es um 19,5 Prozent nach oben. Positiv wurde zum einen gesehen, dass die Schweizer ein Joint-Venture mit dem chinesischen Internet-Giganten Alibaba eingegangen sind. Zum anderen will sich nach dem Finanzinvestor Advent nun auch Alibaba an dem Betreiber von Duty-Free-Shops beteiligen.

EUR/USD 1,1788 +0,65% 1,1735 1,1717 +5,1%

EUR/JPY 124,64 +0,86% 123,88 123,44 +2,2%

EUR/CHF 1,0793 +0,23% 1,0762 1,0777 -0,6%

EUR/GBP 0,9084 +0,19% 0,9071 0,9055 +7,3%

USD/JPY 105,74 +0,23% 105,57 105,35 -2,8%

GBP/USD 1,2977 +0,45% 1,2936 1,2941 -2,1%

USD/CNH (Offshore) 6,7221 -0,49% 6,7435 6,7539 -3,5%

BTC/USD 10.712,26 +0,64% 10.672,76 10.533,51 +48,6%

Der Dollar zeigt auf breiter Front Schwäche, der Dollar-Index liegt rund ein halbes Prozent im Minus. Der Euro verbessert sich von 1,1713 am Morgen auf 1,1786 Dollar. Der Euro profitiert davon, dass sich das Wachstum der Wirtschaft im Euroraum im September nicht ganz so stark abgeschwächt hat wie erwartet. Zugleich verliert der Dollar Zulauf als vermeintlich sicherer Hafen vor dem Hintergrund der Nachrichten über den sich angeblich verbessernden Zustand von US-Präsident Donald Trump.

Fest - Hauptthema war der Gesundheitszustand des positiv auf Covid-19 getesteten US-Präsidenten Donald Trump. Meldungen, wonach es Trump wieder besser gehe, gaben Auftrieb. An der Wall Street hatte die Infektion Trumps am Freitag für zum Teil deutliche Verluste gesorgt. Trumps Stabschef hatte am Wochenende bestätigt, dass der Gesundheitszustand des Präsidenten anfangs Anlass zu ernster Sorge gegeben habe - anders als zunächst offiziell bekannt gegeben wurde. Rückenwind in Toki kam vom zum Dollar wieder schwächeren Yen. Am Freitag hatte er nach der Mitteilung der Infektion Trumps stark zugelegt, weil der Yen sicherer Hafen gilt. Gegen die Tendenz ging es in Hongkong für SMIC um 5,1 Prozent abwärts, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hatte, dass die von den USA verhängten Exportkontrollen negativ auf die Geschäftsaktivitäten wirken könnten. An der Börse in Sydney ging es deutlich um 2,6 Prozent nach oben, nachdem die Regierung neue Stimulierungsmaßnahmen angekündigt hatte.

Moody's senkt Ausblick für Bayer-Rating auf negativ von stabil

Angesichts der schwächeren operativen Entwicklung im Agrargeschäft von Bayer hat die Ratingagentur Moody's den Ausblick für seine aktuelle Bonitätsbewertung Baa1 von stabil auf negativ gesenkt.

Deutsche-Bank-Chef sieht Finanzsektor für die Krise gerüstet

Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing erwartet infolge der Corona-Krise keine neue Banken- oder Finanzkrise wie 2007/08. "Eine Weltfinanzkrise wird es so nicht geben", sagte Sewing beim Tag der Industrie des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI).

Deutsche Bank erwartet auch kommendes Jahr hohe Kreditrückstellungen

Die Deutsche Bank sieht auch für das kommende Jahr erhöhte Rückstellungen für Kreditverluste im Vergleich zu dem Niveau der Vorjahre. Entsprechende Aussagen machte die Bank gegenüber Analysten. Seit 2017 hat das Geldhaus Kreditrückstellungen in der Spanne von 500 bis 700 Millionen Euro getätigt. Aus einer von der Bank selbst zusammengestellten Befragung geht hervor, dass Analysten die Rückstellungen nächstes Jahr im Konsens auf 1,8 Milliarden Euro veranschlagen. Für dieses Jahr rechnen sie mit 2,4 Milliarden Euro.

Munich-Re-Chef Wenning hält an Dividenden-Plänen fest

Der Rückversicherungskonzern Munich Re will trotz der Corona-Pandemie an seinen Dividenden-Versprechen festhalten. "Es ist seit Jahrzehnten unsere Ambition und ausnahmslos gelebte Praxis, dass unsere Dividende gleichbleibt oder steigt", sagte Vorstandschef Joachim Wenning dem Handelsblatt.

RWE nimmt 25. Onshore-Windpark in den USA in Betrieb

Der Energieversorger RWE baut sein Ökostrom-Engagement in Nordamerika weiter aus und hat im Onshore-Windpark Cranell im US-Bundesstatt Texas den Betrieb aufgenommen. Die Investitionen belaufen sich auf 250 Millionen Dollar. Wegen der Corona-Pandemie unterlag das Projekt besonderen Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien.

