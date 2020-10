indizes in diesem Artikel KOSPI 2.365,9

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MITTWOCH: Die chinesischen Börsen blieben wegen der "Goldenen Woche" rund um den Nationalfeiertag geschlossen.

FREITAG: In Südkorea bleiben die Börsen wegen des Hangeul-Feiertages (Tag des koreanischen Alphabets) geschlossen.

+++++ AKTIENMÄRKTE (18:29 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

EuroStoxx50 3.233,43 +0,00% -13,66%

Stoxx50 2.911,87 -0,32% -14,43%

DAX 12.928,57 +0,17% -2,42%

FTSE 5.952,62 +0,05% -21,11%

CAC 4.882,00 -0,27% -18,33%

DJIA 28.148,41 +1,35% -1,37%

S&P-500 3.398,93 +1,13% +5,20%

Nasdaq-Comp. 11.295,07 +1,26% +25,88%

Nasdaq-100 11.425,01 +1,18% +30,82%

Nikkei-225 23.422,82 -0,05% -0,99%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 174,12% -43

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 39,41 40,67 -3,1% -1,26 -30,7%

Brent/ICE 41,56 42,65 -2,6% -1,09 -32,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.882,79 1.877,79 +0,3% +5,00 +24,1%

Silber (Spot) 23,63 23,10 +2,3% +0,53 +32,4%

Platin (Spot) 862,50 852,00 +1,2% +10,50 -10,6%

Kupfer-Future 3,04 2,97 +2,4% +0,07 +7,5%

Der schwächelnde Greenback stützt den Goldpreis.

Die Erdölpreise werden von gestiegenen US-Vorräten gedrückt. Laut offiziellen Daten der Regierung gab es in der abgelaufenen Woche einen Aufbau bei den Rohölbeständen in den USA. Bereits am Vorabend hatten Daten des privaten American Petroleum Institute (API) eine Zunahme angezeigt. Zudem zeigt man sich am Ölmarkt kritischer zu den Aussichten auf Konjunkturhilfen. Die Vorschläge Trumps reichten bei Weitem nicht an die von Demokraten geforderten Hilfen heran, heißt es.

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Neue Hoffnung auf staatliche Hilfen für bestimmte Branchen und Konsumenten in den USA stützen die Wall Street. Am Vortag hatte US-Präsident Donald Trump mit seiner Verlautbarung, die Verhandlungen mit den oppositionellen Demokraten für ein neues Corona-Hilfspaket seien gescheitert, noch arg belastet. Nun relativiert der Präsident seine Haltung und sorgt für neue Hoffnung in der Sache. Trump stellte staatliche Hilfen für Familien, Fluggesellschaften und Kleinunternehmen in Aussicht. Als Reaktion auf Trumps Teilrückzieher haben US-Finanzminister Steven Mnuchin und die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, die Gespräche wieder aufgenommen. Die Aktien von Fluggesellschaften stellen die klaren Gewinner: Southwest Airlines, United Airlines und Delta Air ziehen zwischen 1,9 und 3,5 Prozent an. Die Branchenpapiere profitieren von der Ankündigung Trumps, den Sektorunternehmen unter die Arme greifen zu wollen. RPM International ziehen um 2,5 Prozent an. Der Baustoffkonzern meldet steigende Erlöse und Gewinnkennziffern. Levi Strauss springen um 10,6 Prozent empor. Der Jeans-Hersteller hat dank des Online-Geschäfts Quartalsgewinne und Umsätze über Markterwartungen eingefahren.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 15./16. September

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Die Aktienmärkte haben nach einem vergleichsweise ruhigen Handelstag knapp im Plus geschlossen. Während sich die Fallzahlen der Corona-Pandemie unverändert im Steigen befinden, stellte der im Wahlkampfmodus befindliche US-Präsident Donald Trump die Verhandlungen zu einem weiteren Konjunkturhilfspaket ein. Anschließend ruderte er etwas zurück und stellte ein abgespecktes Hilfsprogramm in Aussicht. "Ein zweites Hilfspaket ist dringend notwendig und alternativlos", so Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank Gruppe. Für einen Dämpfer sorgte die deutsche Industrieproduktion per August. Volkswirte sprachen von Enttäuschung auf ganzer Linie. Die Deutsche Post profitierte im dritten Quartal von den hohen Sendungsaufkommen im Zuge des dynamischen Wachstums im E-Commerce. Sie hob zudem die Prognose an. Der Kurs legte um 3,9 Prozent zu, im Windschatten gewannen Royal Mail 1,6 Prozent. Für Covestro ging es um 2,9 Prozent nach oben. Goldman Sachs hatte klares Kurspotenzial signalisiert. Dialog schlossen 3,2 Prozent im Plus. Das Technologieunternehmen hatte die Umsatzprognose. Um 2,7 Prozent nach unten ging es für Tui. Der Weggang der CFO kam nicht gut an. Tyman kletterten um 14,8 Prozent. Die Briten hatte mitgeteilt, dass sich die Geschäftsentwicklung im dritten Quartal "signifikant" besser als die eigenen Erwartungen gestaltet hätte. Canaccord Genuity erhöhte die Einstufung auf "Buy".

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:20 Uhr Di, 17:30 % YTD

EUR/USD 1,1768 +0,30% 1,1738 1,1784 +4,9%

EUR/JPY 124,73 +0,65% 124,16 124,44 +2,3%

EUR/CHF 1,0788 +0,13% 1,0774 1,0778 -0,6%

EUR/GBP 0,9114 +0,03% 0,9100 0,9096 +7,7%

USD/JPY 105,99 +0,34% 105,76 105,61 -2,6%

GBP/USD 1,2913 +0,30% 1,2901 1,2956 -2,6%

USD/CNH (Offshore) 6,7392 -0,14% 6,7362 6,7338 -3,3%

Bitcoin

BTC/USD 10.606,12 +0,36% 10.620,76 10.682,01 +47,1%

Am Devisenmarkt zeigt sich der ICE-Dollarindex knapp im Minus. Die wieder aufkeimenden Hoffnungen auf zusätzliche Konjunkturhilfen schwächen den US-Dollar, der als vermeintlich sicherer Währungshafen an Zuspruch einbüßt. Der Euro steigt im Gegenzug auf 1,1770 Dollar nach Wechselkursen um 1,1730 am Vorabend.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Die Aktienmärkte haben zur Wochenmitte mehrheitlich Gewinne verzeichnet, obwohl ein rasches weiteres staatliches Hilfspaket in den USA erst einmal vom Tisch ist. Zunächst folgten die Börsen den schwachen US-Vorgaben, erholten sich im Verlauf aber weitgehend wieder. Die Börse in Sydney wurde von staatlichen Ausgabenprogrammen gestützt. Die von Trump in Aussicht gestellten möglichen einzelnen Hilfsmaßnahmen verbesserten das Sentiment dann insgesamt. In Tokio büßten Yakult Honsha 7,1 Prozent ein, nachdem Danone mitgeteilt hatte, seine 6,6-prozentige Beteiligung an dem japanischen Getränkehersteller zu verkaufen. In Sydney stieg der S&P/ASX 200 erstmals seit fast einem Monat wieder über die Marke von 6.000 Punkten. Anders als in den USA hat die Regierung in Australien Milliardenhilfen für die von der Pandemie schwer getroffene Wirtschaft angekündigt. Gestützt wurde die Stimmung auch von Arbeitsmarktdaten, die auf einen stetigen Beschäftigungszuwachs hindeuten. In Südkorea verzeichnete der Kospi Gewinne, gleichwohl bereiteten jedoch wieder gestiegene Corona-Infektionszahlen Sorgen.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

Deutsche Post erhöht Ergebnisprognose 2020

Die Deutsche Post hat auch im dritten Quartal von hohen Sendungsaufkommen im Zuge des dynamischen Wachstum bei Online-Bestellungen profitiert und ihren Gewinn kräftig gesteigert. Vor dem Hintergrund der jüngsten Ergebnisdynamik und der Erwartung eines "außergewöhnlich starken Weihnachtsgeschäfts" schraubt der Bonner DAX-Konzern den Ausblick für das Gesamtjahr 2020 hoch. Das Konzern-EBIT sieht das Logistikunternehmen 2020 nun zwischen 4,1 und 4,4 Milliarden Euro, nachdem zuvor ein Ergebnis in der Bandbreite von 3,5 bis 3,8 Milliarden Euro erwartet wurde.

Eon baut Europas größtes Solardach für Audi in Ungarn

Der Energieversorger Eon hat für den Autohersteller Audi in Ungarn das bislang größte Solardach Europas errichtet. Die Photovoltaik-Anlage auf den Dächern der beiden Logistikzentren in Györ misst rund 160.000 Quadratmeter und verfügt über eine Spitzenleistung von 12 Megawatt. Sie wurde offiziell in Betrieb genommen, wie das DAX-Unternehmen mitteilte. Eon hat die 35.000 Solarmodule installiert und betreibt die Anlage auch. Der Solarpark soll jährlich über 9,5 Gigawattstunden liefern und bis zu 5.000 Haushalte mit Ökostrom versorgen.

Siemens und Toutenkamion Group schaffen mobile Intensivstationen

Siemens Smart Infrastructure und Toutenkamion haben gemeinsam ein flexibles Containersystem für mobile Intensivstationen entwickelt, das die Krankenhausinfrastruktur entlasten soll. Wie Siemens mitteilte, entstand das Projekt als Reaktion auf die Covid-19-Pandemie. Jede mobile Intensivstation bestehe aus fünf Räumen: Pflegestation, Apotheke, technisches Büro, Lager für biomedizinische Geräte und Artikel sowie ein Reinigungsbereich für verunreinigte Artikel.

Scholz präsentiert Kabinett Wirecard-Aktionsplan

Die Bundesregierung hat kurz vor der ersten Sitzung des Wirecard-Untersuchungsausschusses in einem Aktionsplan Konsequenzen aus dem Skandal um den Zahlungsdienstleister angekündigt. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) habe dem Kabinett bei seiner Sitzung in Berlin "einen Aktionsplan der Bundesregierung zur Bekämpfung von Bilanzbetrug und zur Stärkung der Kontrolle über Kapital- und Finanzmärkte zur Kenntnis gegeben", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz.

Investor Triton will Getriebehersteller Renk von Börse nehmen

