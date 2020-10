Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

FREITAG: In Südkorea blieben die Börsen wegen des Feiertages zu Ehren des koreanischen Alphabets geschlossen.

MONTAG: In den USA bleibt der Rentenmarkt wegen des Kolumbus-Tages geschlossen.

+++++ AKTIENMÄRKTE (18.34 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

EuroStoxx50 3.273,12 +0,53% -12,60%

Stoxx50 2.953,61 +0,64% -13,21%

DAX 13.051,23 +0,07% -1,49%

FTSE 6.016,65 +0,65% -20,74%

CAC 4.946,81 +0,71% -17,25%

DJIA 28.634,50 +0,74% +0,34%

S&P-500 3.478,51 +0,92% +7,67%

Nasdaq-Comp. 11.556,37 +1,19% +28,80%

Nasdaq-100 11.696,12 +1,26% +33,93%

Nikkei-225 23.619,69 -0,12% -0,16%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 174,54% -4

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 41,15 41,19 -0,1% -0,04 -27,6%

Brent/ICE 43,35 43,34 +0,0% 0,01 -29,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.923,35 1.893,93 +1,6% +29,42 +26,8%

Silber (Spot) 24,87 23,88 +4,2% +0,99 +39,3%

Platin (Spot) 889,80 866,80 +2,7% +23,00 -7,8%

Kupfer-Future 3,08 3,04 +1,4% +0,04 +9,0%

Der schwächelnde Dollar stützt den Goldpreis, der das Edelmetall für Anleger außerhalb des Dollarraums günstiger macht. Außerdem zeigen Daten, dass sich die Chinesen in der "Goldenen Woche" ausgabefreudig gezeigt haben. Im Handel geht man davon aus, dass auch der in China beliebte Goldschmuck auf den Einkaufszetteln gestanden hat.

Nach der Vortagesrally kommen die Erdölpreise wieder etwas zurück. Im Handel beäugt man die aktuellen Meldungen zum Wirbelsturm Delta, der große Teile der Ölförderung im Golf von Mexiko lahmgelegt hat.

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Den dritten Tag in Folge geht es an der Wall Street nach oben. Sollte diese Tendenz bis zum Handelsende Bestand haben, könnten die US-Börsen ihre höchsten Wochengewinne seit Ende August einfahren. Weiter stützt laut Börsianern die Hoffnung auf die Verabschiedung eines Konjunkturpaketes durch die Politik noch vor der US-Wahl. Finanzminister Steven Mnuchin ließ mitteilen, dass die Regierung einem solchen offen gegenüber stehe. Etwas Unterstützung kommt aus China, wo der im September gestiegene Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor den zuvor bereits bekannt gewordenen positiven Eindruck des offiziellen Indexes untermauert. Unter den Einzelwerten stehen die Aktien der Chiphersteller AMD und Xilinx im Fokus. Kreisen zufolge sprechen beide Unternehmen über eine Übernahme von Xilinx durch AMD. Xilinx schießen um 10,4 Prozent nach oben, AMD fallen um 3,7 Prozent. Der Kurs des großen Konkurrenten Intel gibt 0,3 Prozent ab. Pfizer hat mit einer klinischen Studie zur Behandlung von Brustkrebs mit dem Mittel Ibrance nicht die erhofften Ziele erreicht. Der Kurs des Pharmakonzerns zeigt mit plus 0,2 Prozent relative Schwäche. Gamestop steiegn nach ihrem über 40-prozentigen Sprung des Vortages nochmals um 2,5 Prozent. Der Videoeinzelhändler plant eine technische Kooperation mit Microsoft, um sein eigenes Geschäft zu standardisieren für Microsofts cloudbasierte Softwareanwendungen.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

Keine Daten mehr angekündigt.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Grundsätzlich stützend wirkte der bislang insgesamt erfreuliche Auftakt der Berichtssaison. Der Euro-Stoxx-50 stieg deutlicher - hier stützten unter anderem stärkere Aufschläge im Technologie-, aber auch im Rohstoffsektor. Harte Fakten für eine Konjunkturerholung kamen von neuen Daten aus China: Dort hatten die Aktivitäten im Dienstleistungssektor im September dank der starken Inlandsnachfrage am Ende des dritten Quartals angezogen. Medienberichte rund um den Feiertag der "Goldenen Woche" deuteten darauf hin, dass sich die Verbraucherausgaben weiter gut erholten. Die Londoner Börse hat den Verkauf ihrer Tochter Borsa Italiana bestätigt. Sie geht an die europäische Konkurrenzbörse Euronext. Der Kaufpreis liege etwas über den Schätzungen, hieß es. LSE gewannen 0,4 Prozent, für Euronext ging es um 4,4 Prozent nach unten. Zalando erhöhte die Prognose, die Aktie legte 3,2 Prozent zu. Um 24 Prozent nach oben ging es mit Global Fashion Group, nachdem auch dieser Modehändler seinen Ausblick angehoben hatte. Nach einem guten dritten Quartal hatte auch Novo Nordisk den Ausblick angehoben. Für die Aktie ging es um 3,3 Prozent nach oben. Mit einem Freudensprung von 12,7 Prozent reagierten Villeroy & Boch auf die Anhebung von Prognose und Dividende. Nach schwächeren Geschäftszahlen ging es für BASF dagegen um 3,8 Prozent nach unten. Eine schwache Henkel-Prognose ließ den Markt dagegen kalt, die Aktien stiegen 1,4 Prozent. Bei Rolls-Royce ging die fulminante Kursrally mit 14,3 Prozent Plus weiter. Nach über 80 Prozent Kursverlust spekuliert der Markt auf ein mögliches Kaufinteresse. Die Drittquartalszahlen von Pandora überzeugten. Das Unternehmen hob zudem den Ausblick an. Pandora gewannen 17,2 Prozent.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:35 Uhr Do, 18:05h % YTD

EUR/USD 1,1825 +0,56% 1,1776 1,1753 +5,4%

EUR/JPY 124,97 +0,24% 124,73 124,56 +2,5%

EUR/CHF 1,0762 -0,22% 1,0782 1,0784 -0,9%

EUR/GBP 0,9081 -0,13% 0,9092 0,9080 +7,3%

USD/JPY 105,68 -0,32% 105,92 105,98 -2,8%

GBP/USD 1,3024 +0,70% 1,2951 1,2945 -1,7%

USD/CNH (Offshore) 6,6853 -0,78% 6,7049 6,7398 -4,0%

Bitcoin

BTC/USD 11.063,12 +1,70% 10.863,83 10.903,26 +53,4%

Der WSJ-Dollarindex büßt 0,5 Prozent ein. Händler sprechen von möglichen "Biden-Effekten". Denn ein klarer Sieg der Demokraten mit deren Präsidentschaftskandidat Joe Biden wäre nach Einschätzung der Unicredit für den Dollar negativ. Die Experten verweisen auf den laut Umfragen deutlicheren Vorsprung Bidens vor Amtsinhaber Trump. Unter einer Biden-Administration drohten eine Erhöhung der Unternehmenssteuern und verschärfte Regulierung. Das dürfte die Attraktivität von US-Vermögenswerten beeinträchtigen.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Der chinesische Aktienmarkt hat sich sehr fest aus der achttägigen sogenannten Goldenen Woche rund um den Nationalfeiertag zurückgemeldet. Für Auftrieb sorgte der im September gestiegene Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor. In Tokio gab der Nikkei nach einem wenig ereignisreichen Handelsverlauf knapp nach. Der Grundton war Beobachtern zufolge angesichts erneut positiver US-Vorgaben insgesamt leicht positiv. Dazu hätten Spekulationen beigetragen, dass es in den USA möglicherweise doch noch zu einem größeren Gesamthilfspaket zur Abfederung der Pandemie-Folgen kommen könnte. Zur guten Stimmung in Schanghai trug auch bei, dass die Chinesen in der Goldenen Woche nach ersten Erhebungen für touristische Umsätze im Volumen von 466 Milliarden Yuan sorgten. Damit zeige sich im Konsumsektor ein Lebenszeichen, hieß es. Für Seven & I Holdings ging es in Tokio um 4,6 Prozent nach oben, nachdem der Einzelhändler seinen Ausblick veröffentlicht hatte. In Hongkong standen Aktien aus dem Solarsektor unter Druck. Händler sprachen von einer Gegenbewegung nach der bewertungsgetriebenen Rally zuvor, zu der auch das Versprechen Pekings einer Karbon-neutralen Politik beigetragen habe. In Sydney machte die Aktie der Hochtief-Tochter Cimic einen Satz um 9,2 Prozent nach oben. Das Bauunternehmen hatte bei Vorlage der Neunmonatszahlen von einem hohen Auftragsbestand gesprochen.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

BASF nach Wertberichtigungen mit Milliardenverlust - Prognose für 2020

BASF schließt das dritte Quartal mit einem Milliardenverlust ab. Wertminderungen als Folge der Corona-Pandemie von 2,8 Milliarden Euro und Restrukturierungsrückstellungen drückten den Chemieriesen nach vorläufigen Zahlen nach Steuern und Anteilen Dritter mit 2,121 Milliarden Euro in die Verlustzone, wie er ad hoc mitteilte. Vor Jahresfrist standen hier noch 911 Millionen Euro Gewinn.

Merck erhöht Beteiligung an Precigen auf 14,8 Prozent

Die Merck KGaA hat ihre Beteiligung am Biotechunternehmen Precigen Inc auf 14,8 Prozent von 11,6 Prozent erhöht. Der deutsche Konzern habe eine Anleihe über 25 Millionen US-Dollar in Aktien gewandelt, teilte Precigen mit. Die Anleihe war 2018 im Zuge der Übertragung von Entwicklungsrechten von Merck übernommen worden.

Audi-Aktionär will Squeeze-out per Klage stoppen

Ein Audi-Aktionär versucht, die schnelle und vollständige Übertragung des Ingolstädter Autoherstellers an die Konzernmutter Volkswagen zu verhindern. Wie eine Audi-Sprecherin dem Handelsblatt sagte, geht ein einzelner Anteilseigner per Anfechtungsklage gegen den Ende Juli auf der Hauptversammlung getroffenen Squeeze-out-Beschluss vor.

Covestro hebt den Ausblick für 2020 an

