Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In den USA war der Rentenmarkt wegen des Columbus Day geschlossen.

+++++ AKTIENMÄRKTE (18.20 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

EuroStoxx50 3.298,12 +0,76% -11,94%

Stoxx50 2.974,07 +0,69% -12,61%

DAX 13.138,41 +0,67% -0,83%

FTSE 6.001,38 -0,25% -20,23%

CAC 4.979,29 +0,66% -16,71%

DJIA 28.854,83 +0,94% +1,11%

S&P-500 3.531,97 +1,58% +9,32%

Nasdaq-Comp. 11.857,62 +2,40% +32,15%

Nasdaq-100 12.066,90 +2,91% +38,17%

Nikkei-225 23.558,69 -0,26% -0,41%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 174,83 +14

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 39,46 40,60 -2,8% -1,14 -30,6%

Brent/ICE 41,70 42,85 -2,7% -1,15 -32,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.923,74 1.930,26 -0,3% -6,52 +26,8%

Silber (Spot) 25,11 25,16 -0,2% -0,05 +40,7%

Platin (Spot) 875,58 891,80 -1,8% -16,23 -9,3%

Kupfer-Future 3,06 3,08 -0,6% -0,02 +8,3%

Der Goldpreis gibt nach dem kräftigen Vormarsch am Freitag mit leichten Dollaranstieg nun etwas nach. Die Feinunze verliert 0,4 Prozent auf 1.923 Dollar.

Der Ölpreis steht weiter unter Druck. Hier belastet zum einen der anhaltende Rückzug aus der Branche, da bei einem US-Wahlsieg von Joe Biden mit keiner freundlichen Investitionsumgebung für fossile Energie-Branchen gerechnet wird. Dazu spekulieren Analysten noch weiter, dass Biden auch den Iran-Atom-Deal wieder in Kraft setzen könnte. Damit könne ein unliebsamer Konkurrent der US-Ölindustrie wieder an den Markt zurückkehren. Zudem steigt das Angebot, weil die Ölförderung im Golf von Mexiko nach Wirbelsturm Delta wieder angefahren wird. US-Leichtöl der Sorte WTI verliert 3,1 Prozent auf 39,31 Dollar je Fass, europäisches Referenzöl der Sorte Brent gibt 2,9 Prozent auf 41,61 Dollar nach.

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Fest - Angeführt vom Technologiesektor knüpft die Wall Street nahtlos an die starke Vorwoche an. Je näher die US-Präsidentschaftswahlen rücken, desto klarer scheint der Umfragevorsprung von Herausforderer Joe Biden gegenüber Amtsinhaber Donald Trump zu werden. Damit scheint die Sorge gebannt, dass es nur zu einem knappen Ergebnis mit anschließenden Turbulenzen kommt. Anleger setzen zudem auf einen positiveren Verlauf der Berichtsperiode zum dritten Quartal als im zweiten Quartal, da die corona-bedingten Schließungen der Wirtschaft teilweise aufgehoben wurden. Auffallend fest zeigen sich Technologietitel. Die internationalen Verhandlungen über die Einführung einer Digitalsteuer kommen langsamer voran als geplant. Apple hat im Streit mit Epic Games vor Gericht einen Erfolg eingefahren. Zum anderen will Apple am Dienstag ihre neue iPhone-Reihe präsentieren. Drittens hat die RBC das Kursziel angehoben. Die Aktie gewinnt 5,2 Prozent. Auch andere Technologieschwergwichte wie Amazon (+4,9 Prozent), Facebook (+4,1 Prozent) oder Alphabet (+3,1 Prozent) liegen deutlich vorn und ziehen die Nasdaq-Indizes nach oben. Nach einer Empfehlung der Deutschen Bank steigt die Twitter-Aktie um 4,5 Prozent und damit den höchsten Stand seit April 2015. Der Technologiesektor legt insgesamt um 4,3 Prozent zu.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Freundlich - "Der Markt blickt optimistisch in die Berichtssaison zum dritten Quartal", sagte ein Händler. Diese startet am Dienstag in den USA mit den Berichten der Großbanken JP Morgan und Citigroup. Tendenziell sei mit positiven Überraschungen bei den Quartalsbilanzen zu rechnen, besonders bei den Ausblicken, heißt es. Auch wenn die Marke in Deutschland wenig bekannt ist, hat der polnische Onlinehändler Allegro an der Börse seine Fans. Wie viele seiner Wettbewerber hat auch Allegro in den vergangenen Monaten auf Grund der Corona-Pandemie einen kräftigen Boom erlebt. Der Aktienkurs stieg an der Warschauer Börse gegenüber dem Ausgabepreis auf 70 Zloty und damit um 51 Prozent. Verhalten fiel dagegen der Börsengang von Home Reit in London aus. Die Aktie legte gegenüber dem IPO-Preis von 100 Pence einen Nullnummer hin. Die Telekom-Branche stand zum Start in die Woche im Fokus, der Stoxx-Branchenindex stieg um 0,6 Prozent. Positiv für den Telekomsektor werteten Händler Berichte über ein Kaufinteresse von Private Equity an der holländischen KPN (plus 6,8 Prozent). Auf der Verliererseite stand einmal mehr der Index der Reise- und Freizeit-Aktien mit einem Abschlag von 0,6 Prozent, hier belasteten erneut die steigenden Covid-19-Zahlen die Stimmung.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:07 Uhr Fr, 17:32 % YTD

EUR/USD 1,1805 -0,07% 1,1817 1,1823 +5,3%

EUR/JPY 124,35 -0,47% 124,69 124,85 +2,0%

EUR/CHF 1,0742 -0,16% 1,0759 1,0765 -1,1%

EUR/GBP 0,9034 -0,38% 0,9058 0,9084 +6,8%

USD/JPY 105,32 -0,41% 105,50 105,63 -3,2%

GBP/USD 1,3067 +0,30% 1,3033 1,3012 -1,4%

USD/CNH (Offshore) 6,7439 +0,24% 6,7126 6,6833 -3,2%

Bitcoin

BTC/USD 11.562,13 +2,13% 11.385,48 11.070,91 +60,4%

Der Dollar erholt sich kaum von seinem Rückschlag am Freitag, der Dollarindex steigt um knapp 0,1 Prozent.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Überwiegend fest - Für einen positiven Impuls sorgten der Yuan, der nach seiner jüngsten Aufwertung einen Rücksetzer erlebte, ausgelöst durch die chinesische Notenbank, aber auch Spekulationen um das Hochtechnologiezentrum Shenzhen. An den anderen Plätzen überwogen nach positiven Vorgaben der Wall Street vom Freitag zwar ebenfalls Gewinne, allerdings fielen diese deutlich geringer aus. Tokio blieb zurück, der Nikkei-Index gab um 0,3 Prozent nach auf 23.559 Punkte. Er wurde gebremst vom festeren Yen, durch den sich die japanischen Exporte verteuern. Nachdem in den USA ein neuerlicher Versuch zwischen Demokraten und Republikanern zu scheitern droht, ein 1,8 Billionen Dollar schweres Maßnahmenpaket zur Milderung der Pandemie zu beschließen, setze der Markt nun angesichts entsprechender Umfragewerte auf einen klaren Sieg der Demokraten unter Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl und ein dann kommendes umfangreiches Paket, hieß es. Befeuert wurde die Kauflaune in China, wo der Schanghai-Composite einen Satz um 2,6 Prozent machte, vom Yuan. Die chinesische Währung gab nach ihrer fast kontinuierlichen Aufwertung der vergangenen Tage und Wochen etwas nach. Auslöser war eine Maßnahme der chinesischen Notenbank, die es leichter und billiger macht, gegen den Yuan zu wetten. Daneben verwiesen Marktteilnehmer auf Spekulationen über eine Lockerung der Restriktionen für ausländische Investitionen und weitere Maßnahmen in der hochtechnologielastigen Metropole Shenzhen. In Tokio machten Bic Camera einen Satz um 8,5 Prozent nach oben. Der Elektronikeinzelhändler hat eine 45-prozentige Erholung des Gewinns im laufenden Fiskaljahr in Aussicht gestellt, das im August 2021 endet.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

BGH hebt Verhandlungstermin im Dieselverfahren gegen Daimler auf

Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hat den Verhandlungstermin im sogenannten Dieselverfahren gegen Daimler aufgehoben. Ursprünglich sollte am 27. Oktober verhandelt werden. Der Kläger nahm aber die Revision zurück, wie der BGH am Montag mitteilte. Er hatte ursprünglich wegen einer Abschalteinrichtung in seinem Mercedes-Benz auf Schadenersatz geklagt. (Az. VI ZR 162/20)

S&P erhöht Ausblick für Heidelbergcement auf positiv

Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) wird optimistischer für die Bonitätseinstufung des Baustoffkonzerns Heidelbergcement. Sie hob den Ausblick auf positiv von stabil an. Die Rating-Einstufung mit BBB- wurde bestätigt.

Merck vergibt Lizenzen an CRISPR-Technologie nach Kanada und USA

Die Merck KGaA vergibt Lizenzen für ihre CRISPR-Technologie zur Genomeditierung an das kanadische Zelltherapie-Unternehmen Pancella und das Biotechnologieunternehmen Takara Bio USA. Beide Lizenzen sollen die Wirkstoffforschung beschleunigen und damit zur Entwicklung neuer Therapien beitragen, wie der Darmstädter DAX-Konzern mitteilte.

Ceconomy-Ergebnis im Schlussquartal liegt über Analystenkonsens

Die Geschäfte des Einzelhändlers Ceconomy sind im Sommerquartal unerwartet gut gelaufen. Der Mutterkonzern von Media Markt und Saturn stimmte den Finanzmarkt am Montag darauf ein, dass das bereinigte Konzern-EBIT im gerade beendeten Geschäftsjahr 2019/20 (per Ende September) über der Marke von 185 Millionen Euro liegen wird.

EPGC sichert sich weitere Metro-Stimmrechte - fast 35% zuzurechnen

Metro-Großaktionär Daniel Kretinsky hat sich weitere Anteile am Düsseldorfer Großhandelskonzern gesichert. Am 5. Oktober hatte der tschechische Investor über seine Investmentgesellschaft EP Global Commerce (EPGC) Zugriff auf insgesamt 34,99 Prozent der Metro-Stimmrechte, davon 29,99 Prozent direkt und 4,99 Prozent über Instrumente, wie aus einer Stimmrechtsmitteilung der Metro AG hervorgeht.

IPO/Modeplattform Fashionette will noch dieses Jahr an die Börse

Der Online-Shop Fashionette will sich für sein weiteres Wachstum Geld über einen Börsengang besorgen. Wie das auf Luxus-Modeaccessoires spezialisierte Unternehmen mitteilte, ist die Notierung an der Frankfurter Börse im Segment Scale für das vierte Quartal 2020 vorgesehen.

