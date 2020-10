Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ AKTIENMÄRKTE (18.05 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

EuroStoxx50 3.279,19 -0,57% -12,44%

Stoxx50 2.963,48 -0,36% -12,92%

DAX 13.018,99 -0,91% -1,74%

FTSE 5.969,71 -0,53% -20,43%

CAC 4.947,61 -0,64% -17,24%

DJIA 28.747,22 -0,31% +0,73%

S&P-500 3.523,93 -0,29% +9,07%

Nasdaq-Comp. 11.911,01 +0,29% +32,75%

Nasdaq-100 12.137,11 +0,41% +38,98%

Nikkei-225 23.601,78 +0,18% -0,23%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 175,05 +22

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 40,31 39,43 +2,2% 0,88 -29,1%

Brent/ICE 42,44 41,72 +1,7% 0,72 -30,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.893,51 1.923,00 -1,5% -29,50 +24,8%

Silber (Spot) 24,16 25,13 -3,9% -0,97 +35,3%

Platin (Spot) 874,50 876,50 -0,2% -2,00 -9,4%

Kupfer-Future 3,03 3,06 -0,9% -0,03 +7,3%

Nach der jüngsten Schwäche zeigt sich der Ölpreis befestigt. Der Preis für das Barrel der US-Sorte WTI steigt um 2,2 Prozent auf 40,29 Dollar, Brent legt 1,7 Prozent zu auf 42,44 Dollar. Händler verweisen auf starke Konjunkturdaten aus China. Diese deuteten auf eine steigende Nachfrage - ebenso die Aussagen des IWF. Die Weltwirtschaftskrise in Folge der Corona-Pandemie dürfte nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds.

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Uneinheitlich - Während die Technologiewerte zulegen, gibt der breite Markt nach. Da der Technologiesektor in der Corona-Krise als Gewinner gilt, spricht das Muster an den US-Börsen für ein Hochkochen der Corona-Sorgen. Dafür gibt es auch handfeste Gründe, denn Johnson & Johnson (J&J) verschreckt Börsianer mit einer Hiobsbotschaft. Der Konzern setzt eine Studie für einen Corona-Impfstoffkandidaten aus. Die Aktie gibt 2,2 Prozent ab. Die Geschäftsberichte der Großbanken JP Morgan und Citigroup wurden zunächst als überzeugend eingestuft, nun finden Händler immer mehr Kritikpunkte. JPM geben 1,8 Prozent ab, Citigroup sinken sogar um 4,3 Prozent. Blackrock hat bei Einnahmen und Ergebnis die Erwartungen klar geschlagen, die Aktie klettert um 4,4 Prozent. Im Technologiesektor fallen Apple gegen den Trend um 1,2 Prozent. Der Konzern dürfte im Sitzungsverlauf sein neues 5G-fähiges iPhone präsentieren. Amazon steigen um 0,7 Prozent. Der Konzern zelebriert am Dienstag seinen Prime Day mit zahlreichen Schnäppchen-Angeboten. Mit einem Kurssprung von 4,4 Prozent reagiert die Disney-Aktie auf die Nachricht über eine Umstrukturierung des Medienriesen. Disney will dem Streaming-Geschäft stärkeres Gewicht geben.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Leichter - "Aktuell nehmen einige Marktteilnehmer Geld vom Tisch", sagte ein Händler. Er verwies auf Risiken von den US-Präsidentschaftswahlen, dem Brexit oder den steigenden Corona-Infektionen. "Da dürfte sich der DAX auch bei weiteren Vorstößen über die 13.100er Marke erst einnmal schwer tun", sagte er. Belastet wurde die Stimmung auch von einem schwachen ZEW-Konjunkturindex. Dieser ist stärker zurückgegangen als erwartet. Und der IWF hat seine Konjunkturprognosen zwar leicht nach oben genommen, er rechnet aber immer noch mit einem starken Einbruch der Weltwirtschaft und besonders der europäischen Volkswirtschaften. Auf der Verliererseite ganz oben standen die Banken in Europa. Zwar haben die US-Banken JP Morgan und Citigroup die Berichtssaison mit guten Zahlen zum dritten Quartal eröffnet, das konnte die europäischen Branchentitel aber nicht stützen. Der Stoxx-Index der europäischen Banken fiel um 2,7 Prozent. Der Index dese Reise- und Freizeit-Sektors gab mit den steigenden Corona-Zahlen 1,3 Prozent ab. Auf der Gewinnerseite stand erneut der Telekommunikationssektor, der um weitere 0,4 Prozent anzog. Hier gewannen Orange 1,6 Prozent und Deutsche Telekom 0,3 Prozent. KPN zogen mit der Übernahmespekulation nach dem Aufwärtsschub vom Wochenauftakt um weitere 0,6 Prozent an. Die Containerschifffahrt hat sich im Hinblick auf Volumina und Frachtraten schneller erholt als erwartet. Die dänische Reederei A.P. Moeller-Maersk AS hat deshalb ihre Gewinnprognose angehoben. Die Aktie konnte sich mit einem Minus von 0,2 Prozent relativ gut halten. Für die Titel von Morphosys ging es um 5,4 Prozent nach unten. Dies ging nach Aussagen aus dem Handel auf eine Wandelanleihe zurück. Ebenfalls im TecDAX stiegen Aixtron um 3,1 Prozent. "Verglichen mit anderen Unternehmen der Halbleiterindustrie sind Aixtron deutlich zurückgeblieben", sagte ein Marktteilnehmer. Der TecDAX selbst hielt sich trotz der Abschläge von Qiagen und Morphosys mit einem Minus von 0,5 Prozent vergleichsweise gut.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:33 Uhr Mo, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1734 -0,69% 1,1800 1,1809 +4,6%

EUR/JPY 123,85 -0,46% 124,31 124,32 +1,6%

EUR/CHF 1,0737 -0,05% 1,0728 1,0739 -1,1%

EUR/GBP 0,9050 +0,08% 0,9038 0,9031 +6,9%

USD/JPY 105,55 +0,22% 105,36 105,27 -3,0%

GBP/USD 1,2967 -0,74% 1,3057 1,3076 -2,2%

USD/CNH (Offshore) 6,7420 -0,05% 6,7397 6,7445 -3,2%

Bitcoin

BTC/USD 11.385,01 -2,59% 11.478,51 11.491,54 +57,9%

Am Devisenmarkt steigt der ICE-Dollarindex um 0,5 Prozent. Händler sprechen von Umschichtungen in den Greenback angesichts steigender Corona-Sorgen. Der Goldpreis gerät mit dem steigenden Dollar stärker unter Druck. Die Feinunze verliert 1,6 Prozent auf 1.893 Dollar.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Uneinheitlich - Während sich Sydney wie so oft stärker den Vorgaben der Wall Street anschloss und mit einem Plus von 1,0 Prozent klar der Tagesgewinner war, legte der Nikkei-Index in Tokio nur leicht zu um 0,2 Prozent auf 23.601 Punkte. In Seoul und in Schanghai behaupteten sich die Indizes. Nach einer achttägigen Gewinnstrecke hätten wieder höhere Corona-Infektionszahlen auf die Stimmung gedrückt, hieß es in Seoul. In Neuseeland wurde mit einem Plus von 0,8 Prozent das vierte Rekordhoch in Folge eingefahren. In Hongkong legte eine Taifunwarnung den Handel lahm. In Schanghai sprachen Marktbeobachter von Gewinnmitnahmen nach der jüngsten Aufwärtstendenz und dem kräftigen Plus zum Wochenstart. In Sydney sorgten neben den guten US-Vorgaben die starken Importdaten des wichtigen Abnehmerlandes China für gute Stimmung. Zu den Favoriten in der Region gehörten Technologieaktien, nachdem in den USA die technologielastigen Nasdaq-Indizes um bis zu 3,1 Prozent nach oben geschossen waren. Für Rückenwind dürfte auch gesorgt haben, dass die Pandemie die weltweite Nachfrage nach Computern in die Höhe getrieben hat, wie die Marktforscher Gartner und IDC ermittelt haben. Besonders gesucht waren Aktien von Unternehmen mit Apple-Fantasie. Der iPhone-Hersteller stellt im späteren Tagesverlauf neue Modelle mit 5G-Konnektivität vor. Die Apple-Aktie selbst hatte am Montag einen Satz um über 6 Prozent gemacht.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

Covestro will mit Kapitalerhöhung 450 Millionen Euro erlösen

Der Spezialchemiekonzern Covestro erhöht zur teilweisen Refinanzierung einer kürzlich angekündigten Übernahme das Kapital. Wie der DAX-Konzern mitteilte, erhöht er das Grundkapital der Gesellschaft um etwa 6 Prozent. Es werde ein Bruttoemissionserlös von etwa 450 Millionen Euro angestrebt.

Deutsche Bank zahlt 13,5 Millionen Euro in Danske-Fall

Die Deutsche Bank lässt die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankfurt im Zuge des Geldwäscheskandals bei der Danske Bank hinter sich. Wie das Institut mitteilte, hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen gegen Mitarbeiter der Bank mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt. Wegen nicht rechtzeitig abgegebener Geldwäsche-Verdachtsmeldungen zahlt die Bank aber eine Geldbuße von 13,5 Millionen Euro.

Siemens beliefert Düsseldorf und Duisburg mit 109 Stadtbahnen

Düsseldorf und Duisburg haben einen gemeinsamen Großauftrag im Gesamtvolumen von fast 400 Millionen Euro bei Siemens platziert. Die Verkehrsgesellschaften der beiden Städte bestellten gemeinsam 109 Hochflur-Stadtbahnen vom Typ Avenio HF, wie die Bahntechniksparte Mobility mitteilte. Duisburg sichert sich überdies für 24 Jahre Instandhaltung und Wartung, Düsseldorf für den Zeitraum Ersatzteile. Überdies besteht eine Option für 48 weitere Fahrzeuge.

Morphosys begibt Wandelschuldverschreibungen über 325 Mio EUR

Morphosys hat sich frisches Kapital beschafft. Wie das im MDAX und TecDAX gelistete Unternehmen mitteilte, wurden nicht-nachrangige, unbesicherte Wandelschuldverschreibungen über 325 Millionen Euro mit Fälligkeit 2025 bei institutionellen Anlegern platziert. Die Schuldtitel können den weiteren Angaben zufolge in neue oder bestehende nennwertlose Inhaber-Stammaktien umgewandelt werden.

Qiagen steigert Umsatz und Gewinn im dritten Quartal

Qiagen hat im dritten Quartal Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert und seine eigenen Prognosen übertroffen. Das Diagnostikunternehmen profitierte dabei weiterhin vor allem von einer hohen Nachfrage nach Corona-Tests.

Vossloh erweitert Vorstand - Runge geht Ende Oktober

