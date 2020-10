Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DIENSTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag der Kultur" geschlossen.

+++++ AKTIENMÄRKTE (18:26 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

EuroStoxx50 2.958,21 -0,06% -21,01%

Stoxx50 2.700,62 -0,07% -20,64%

DAX 11.556,48 -0,36% -12,77%

FTSE 5.589,81 +0,14% -26,00%

CAC 4.594,24 +0,54% -23,15%

DJIA 26.283,50 -1,41% -7,90%

S&P-500 3.249,86 -1,82% +0,59%

Nasdaq-Comp. 10.873,13 -2,79% +21,18%

Nasdaq-100 11.007,98 -3,02% +26,05%

Nikkei-225 22.977,13 -1,52% -2,87%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 176,19% -2

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 35,36 36,17 -2,2% -0,81 -37,4%

Brent/ICE 37,37 37,65 -0,7% -0,28 -39,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.879,17 1.866,87 +0,7% +12,30 +23,8%

Silber (Spot) 23,57 23,26 +1,3% +0,31 +32,0%

Platin (Spot) 846,65 851,00 -0,5% -4,30 -12,3%

Kupfer-Future 3,04 3,06 -0,2% -0,01 +7,7%

US-Öl fällt deutlicher als andere Sorten. Die schwache Nachfrage zwinge Raffinerien in den USA, die Auslastung weiter herunterzufahren, heißt es im Handel.

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Nach einem Tag Verschnaufpause geht es an der Wall Street schon wieder steil bergab. Dem S&P-500 droht die schlimmste Woche seit Juni, dem Dow-Jones-Index die schlechteste seit März. Belastungsfaktoren kommen vom Technologiesektor - auch für den Gesamtmarkt. Der erneute Verzicht auf einen Ausblick des Technologieriesen Apple drückt die Stimmung. Denn die Geschäftsentwicklung bei Apple wird von Marktteilnehmern als eine Art Konjunkturindikator interpretiert. Zwar lieferte Apple trotz zum Teil rückläufiger Kennziffern Gewinn- und Umsatzzahlen über Markterwartung ab, doch der fehlende Ausblick verunsichert Anleger auch mit Blick auf den Gesamtmarkt. Der Wert verliert 5,2 Prozent. Neben Apple liegen auch die Sektorschwergewichte Amazon (-4,6 Prozent) und Facebook (-7 Prozent) nach durchaus gefälligen Geschäftsausweisen im Minus. Twitter brechen gar um gut 20 Prozent ein. Hier verschreckt das Nutzerwachstum - die guten Geschäftszahlen werden ignoriert. Insgesamt kritisieren Händler die zurückhaltenden Aussagen zum zukünftigen Geschäftsverlauf. Denn die Technologiekonzerne gelten gemeinhin als Krisengewinner. Besser ergeht es Alphabet mit einem Aufschlag von 3,8 Prozent. Die Google-Mutter hat im dritten Quartal wieder zu einem Wachstum bei den Werbeeinnahmen zurückgefunden. Gewinn und Erlöse übertrafen die Marktprognosen. Händler sprechen insgesamt von einer schlechten Marktstimmung wegen der altbekannten Gründe wie die steigenden Corona-Infektionen und die Unsicherheit um die US-Präsidentschaftswahl. Das händeringend herbeigesehnte Konjunkturparket wird es wohl erst nach der Wahl in den USA geben. Immer mehr Staaten streichen indes angesichts der neuerlichen Coronakrise ihre Wachstumsprojektionen zusammen, die Konjunktur könnte also Hilfe brauchen.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

Keine Daten mehr angekündigt.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Die weiter anziehende Zahl an Neuinfektionen und die damit verbundenen steigenden wirtschaftlichen Risiken sorgten für Zurückhaltung. Zunehmend zum Sorgenthema wurde die US-Wahl - vor allem ein unklarer Wahlausgang würde die Börsen belasten. Die hervorragenden BIP-Daten aus der Eurozone stützten kaum. Analysten verwiesen auf die neuen Lockdown-Maßnahmen in vielen europäischen Staaten und die damit einhergehenden ökonomischen Bremsspuren um Schlussquartal. Gerade in den südlichen Ländern drohe das Virus außer Kontrolle zu geraten. Die Restriktionen seien dementsprechend hart. Einige Händler äußerten die Furcht vor einer neuen Rezession. Gut kamen die Geschäftszahlen von Lafargeholcim an, die Aktie schloss 1,2 Prozent im Plus. Der Baustoffkonzern zeigte sich nach einem starken Quartal auch für das vierte Quartal optimistisch. Auch Saint-Gobain (plus 4,7 Prozent) hatte gute Kennziffern abgeliefert und den Gewinnausblick erhöht. Swiss Re stiegen um 3,5 Prozent. Zwar lastet die Coronakrise auf den Geschäftszahlen, Analysten hatten aber mit Schlimmerem gerechnet. Ubisoft konnte die avisierten Veröffentlichungstermine für wichtige Spiele nicht einhalten, damit fehlten im laufenden Geschäftsjahr Umsätze. Der Kurs stürzte in Paris um 7 Prozent ab.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 08:03 Uhr Do, 17:07 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1645 -0,21% 1,1683 1,1659 +3,8%

EUR/JPY 121,80 -0,23% 121,83 121,99 -0,1%

EUR/CHF 1,0675 -0,13% 1,0679 1,0686 -1,7%

EUR/GBP 0,8995 -0,35% 0,9049 0,9036 +6,3%

USD/JPY 104,60 -0,01% 104,35 104,65 -3,8%

GBP/USD 1,2945 +0,14% 1,2902 1,2902 -2,3%

USD/CNH (Offshore) 6,6943 -0,23% 6,6954 6,7195 -3,9%

Bitcoin

BTC/USD 13.526,00 +0,89% 13.189,50 13.422,25 +87,6%

Nach der EZB-Pressekonferenz des Vortages erwarten die Experten der Commerzbank nun für Dezember eine Senkung des EZB-Einlagensatzes um 10 Basispunkte auf minus 0,6 Prozent. Das sei nicht viel, könne aber Signalwirkung haben und die Angst entfachen, ob die Zinsuntergrenze der EZB nicht noch tiefer liege. Die Commerzbank passt daher ihre Euro-Prognosen zum Dollar nach unten an und erwartet für Ende 2020 nun Kurse um 1,15 Dollar.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Nach einer Stimmungseintrübung im Späthandel haben die Börsen deutlich im Minus geschlossen. Die Erholung an der Wall Street vom Vorabend war zuvor bereits weitgehend ignoriert worden, ehe es dann mit den Indizes noch deutlicher nach unten ging. Händler führten die altbekannten Gründe wie die steigenden Corona-Infektionszahlen und die Unsicherheit um die US-Präsidentschaftswahl dafür an, dass die Anleger vor dem Wochenende in den Verkaufsmodus wechselten. Davor hatte bereits der erneute Verzicht auf einen Ausblick des Technologieriesen Apple die Stimmung etwas getrübt. Der Kurs des Apple-Konkurrenten Samsung Electronics gab um 2,6 Prozent nach. In Sydney ging der S&P-ASX-200, der anfangs noch etwas deutlicher zugelegt hatte, leichter aus dem Tag. Die chinesischen Börsen, die lange knapp im Minus gelegen hatten, verloren deutlicher. In Seoul kam der Index am stärksten zurück. In Tokio büßte der Nikkei ebenfalls nach einem Schwächeanfall im Schlussgeschäft deutlich ein. Dass die japanische Industrieproduktion im September stärker gestiegen war als erwartet, stützte nicht. Die Daten gelten als volatil und sind zudem deutlich zurückgerichtet. Nach Quartalsausweis verloren Takeda Pharmaceutical 5,9 Prozent. Das Unternehmen verbuchte einen Gewinneinbruch. Dies galt auch für Kyocera, der Kurs sackte um 9,9 Prozent ab. Anders bei Advantest. Hier ging es nach einer Anhebung des Ausblicks um 9,2 Prozent nach oben. Jeweils nach Vorlage der Geschäftszahlen gingen Astellas Pharma 1,8 Prozent und Mitsui & Co 6,2 Prozent schwächer aus dem Tag. AMP schlossen dagegen knapp 20 Prozent höher. Für den Sprung sorgte ein Übernahmeangebot des US-Unternehmens Ares.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

Rheinmetall erhält weitere Aufträge für Gaspumpe

Rheinmetall hat für eine umweltschonende Gaspumpe für Tanksysteme Aufträge über weitere 350 Millionen Euro erhalten. Geordert wurde die im Sommer 2018 erstmals am Markt eingeführte Pumpe von drei internationalen Automobilherstellern, wie der Autozulieferer und Rüstungskonzern mitteilte.

SGL Carbon kappt wegen Wertminderung Jahresprognose

Die SGL Carbon SE entwickelt sich geschäftlich schwächer als geplant und muss deshalb den Wert von Unternehmensteilen bilanziell abschreiben. Es ergebe sich im vierten Quartal ein Wertminderungsaufwand von 80 bis 100 Millionen Euro, teilte das Wiesbadener Unternehmen mit, das deshalb auch die Jahresprognose reduzierte.

Abbvie erhöht dank Wachstum Jahresprognose

Der Pharmakonzern Abbvie Inc hat dank Wachstum in den Sparten Immunologie und Onkologie seinen Umsatz und Gewinn im dritten Quartal gesteigert und die Jahresprognose angehoben.

Exxon Mobil mit drittem Quartalsverlust in Folge

Exxon Mobil hat auch im dritten Quartal einen Nettoverlust hinnehmen müssen. Für den US-Ölriesen ist es bereits der dritte Quartalsverlust in Folge. Zudem kündigte Exxon mögliche Abschreibungen auf seine Gas-Vermögenswerte an.

Regeneron schränkt Patienten-Auswahl für Covid-19-Studie ein

Regeneron stößt mit seinem Impfstoff-Kandidaten gegen Covid-19 auf Hindernisse. Wie das Unternehmen mitteilte, hat ein unabhängiger Überwachsungsausschuss für seinen Covid-19-Impfstoff empfohlen, die Studien-Aufnahme von Patienten zu unterbrechen, die eine hohe Sauerstoffzufuhr oder ein Beatmungsgerät benötigen.

Brüssel will von Internetfirmen Offenlegung von Algorithmen fordern

