indizes in diesem Artikel SDAX 11.854,9

2,0% Charts

News

Analysen

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DIENSTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag der Kultur" geschlossen.

+++++ AKTIENMÄRKTE (18:20 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

EuroStoxx50 3.019,54 +2,07% -19,37%

Stoxx50 2.754,03 +1,98% -19,07%

DAX 11.788,28 +2,01% -11,03%

FTSE 5.654,97 +1,39% -26,05%

CAC 4.691,14 +2,11% -21,53%

DJIA 26.909,85 +1,54% -5,71%

S&P-500 3.308,82 +1,19% +2,42%

Nasdaq-Comp. 10.948,20 +0,34% +22,02%

Nasdaq-100 11.075,39 +0,20% +26,82%

Nikkei-225 23.295,48 +1,39% -1,53%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 176,29 +11

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 36,30 35,79 +1,4% 0,51 -35,7%

Brent/ICE 38,36 37,94 +1,1% 0,42 -38,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.893,41 1.878,99 +0,8% +14,43 +24,8%

Silber (Spot) 24,01 23,63 +1,6% +0,38 +34,5%

Platin (Spot) 860,08 847,45 +1,5% +12,63 -10,9%

Kupfer-Future 3,07 3,05 +0,8% +0,02 +8,7%

Die Ölpreise, die zunächst abermals nachgegeben hatten, drehen im Sog der Aktienmärkte ins Plus. Übergeordnet belastet jedoch die vermehrte Verhängung neuer Lockdowns das Sentiment, da dies die Nachfrage stark bremsen dürfte. Dazu kommt die Ungewissheit über den Ausgang der US-Wahl. Daneben machten am Markt Spekulationen die Runde, wonach Saudi-Arabien die Preise für Lieferungen nach Asien senken könnte. Die "sicheren Häfen" Gold und US-Anleihen sind gesucht.

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Nach den Abgaben vom Wochenschluss geht es am Montag an der Wall Street kräftig nach oben. Allerdings dürfte das Aufwärtspotenzial vor dem Ergebnis der US-Wahl in dieser Woche begrenzt sein, denn es gibt eine Reihe von Unsicherheitsfaktoren. Lediglich ein eindeutiges Wahlergebnis dürfte für Erleichterung sorgen - sofern US-Präsident Donald Trump dieses auch anerkennt. Bei einem knappen Wahlausgang drohten dagegen Tage der Ungewissheit, so ein Teilnehmer. Daneben bleibt die weiter steigende Zahl der Corona-Neuinfektionen das bestimmende Thema. In den USA waren diese in den vergangenen Tagen auf neue Rekordwerte geklettert. Zudem verhängen immer mehr Länder, vor allem in Europa, neue Lockdowns, was die konjunkturelle Erholung negativ beeinflussen dürfte. Unterstützung kommt von guten Konjunkturdaten: Die Einkaufsmanagerindizes von Markit und ISM zeugten von einer fortgesetzten Belebung der US-Industrie im Oktober. Besonders der ISM-Index überraschte positiv. Die September-Daten zu den Bauausgaben verfehlten hingegen die Erwartungen. Bei den Einzelwerten steht eine Übernahme im Restaurant-Sektor im Blick. Die US-Restaurant-Holding Dunkin' Brands geht für 8,8 Milliarden US-Dollar an die Inspire Brands Inc, wie beide Unternehmen bereits am Freitag mitteilten. Inspire zahlt für Dunkin' 106,50 Dollar je Aktie in bar, was einer Prämie von 20 Prozent auf den Schlusskurs vom 23. Oktober entspricht. Dunkin' Brands legen um 6,4 Prozent auf 106,05 Dollar zu.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 3Q

22:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 3Q

23:55 CA/Nutrien Ltd, Ergebnis 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Europas Börsen haben am Montag sehr fest geschlossen. Im Handel war von einer technischen Gegenbewegung die Rede. Positiv auf das Sentiment wirkten auch günstige Einkaufsmanagerindizes aus Europas, China und den USA. Gerade mit Blick auf Europa wird jedoch an deren Nachhaltigkeit wegen der neuen Lockdown-Maßnahmen gezweifelt. Übergeordnet war zudem von Zurückhaltung vor den US-Wahlen am Dienstag die Rede. Sehr schlecht für die Börsen wäre ein unklarer Wahlausgang. Für Nexi ging es an der Mailänder Börse um 2,6 Prozent nach unten. Das Unternehmen verhandelt über eine Fusion mit Nets. Diese soll über einen reinen Aktientausch finanziert werden. Nach Einschätzung der Citigroup macht der Deal strategisch Sinn, allerdings sehen die Analysten erhebliche Risiken bei der Ausführung. Für Siemens Healthineers ging es nach durchwachsenen Zahlen 0,5 Prozent nach unten. Jenoptik zogen um 0,5 Prozent an, nachdem der Finanzchef des Unternehmens in einem Zeitungsinterview angedeutet hatte, dass Jenoptik auf Einkaufstour gehen könnte. Vom Aufstieg in den SDAX profitierten Cropenergies mit einem Plus von 2,6 Prozent. Die Aktien ersetzen jene von Rocket Internet, die auf eigenen Wunsch am Berichtstag vom Börsenzettel gestrichen werden. Nach der Anhebung des Ausblicks ging es für Ocado Group an der Londoner Börse um 8 Prozent nach oben. Der Online-Einzelhändler rechnet nun für das laufende Geschäftsjahr mit einem EBITDA von mehr als 60 Millionen Pfund nach bislang mehr als 40 Millionen Pfund. Auch andere Aktien mit Online-Geschäftstätigkeiten waren gefragt: Zalando gewannen 3,2 Prozent, Shop Apotheke 3,5 Prozent oder Zooplus 3,5 Prozent. Ryanair verteuerten sich um 3,8 Prozent. Die Analysten von Davy gehen weiterhin davon aus, dass Ryanair der strukturelle Gewinner auf der Kurzstrecke in Europa sein wird. Air France-KLM stiegen um 5 Prozent. Hier stützten Berichte, dass die Piloten der KLM nun doch verhandlungsbereit seien. Nur durch Lohnverzicht wäre es der angeschlagenen Airline möglich, Milliarden an Staatshilfen und Bürgschaften durch die niederländische Regierung zu erhalten.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:17 Fr, 17:34 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1632 -0,11% 1,1640 1,1649 +3,7%

EUR/JPY 121,95 +0,12% 121,94 121,84 +0,0%

EUR/CHF 1,0704 +0,26% 1,0676 1,0677 -1,4%

EUR/GBP 0,9017 +0,15% 0,9020 0,8994 +6,6%

USD/JPY 104,84 +0,22% 104,76 104,58 -3,6%

GBP/USD 1,2899 -0,26% 1,2905 1,2954 -2,7%

USD/CNH (Offshore) 6,6920 -0,05% 6,6962 6,6923 -3,9%

Bitcoin

BTC/USD 13.527,91 -1,23% 13.755,25 13.518,26 +87,6%

Zurückhaltung herrscht derweil kurz vor der US-Präsidentschaftswahl am Devisenmarkt. Der Dollar-Index zeigt sich gut behauptet. Dagegen rutscht der Rubel gegenüber dem Dollar auf ein Siebenmonatstief. Zum einen brechen die Ölpreise weiter ein, was klar negativ für die stark vom Ölgeschäft abhängige Wirtschaft des Landes ist. Zudem sei schwer einzustufen, wie sich das Verhältnis zwischen einem möglichen zukünftigen US-Präsidenten Biden und Russland entwickelt. US-Präsident Trump hatte sich in den vergangenen vier Jahren, auch mit Blick auf die heimische Ölindustrie, für die Branche und stabile Preise eingesetzt, heißt es aus dem Handel.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

An den asiatischen Börsen sowie in Australien hat sich am Montag eine positive Tendenz durchgesetzt. In einem volatilen Handel gelang aber nicht allen Handelsplätzen der Sprung ins Plus. Die anstehende US-Wahl und immer mehr Abriegelungsmaßnahmen in Europa und anderen Regionen der Welt in der Coronakrise sorgten für Nervosität. Positive Akzente setzten Daten aus China. Die Aktivität in der chinesischen Industrie war im Oktober nur minimal gesunken und einen Tick besser als erwartet ausgefallen. Der Einkaufsmanagerindex für den verarbeitenden Sektor verringerte sich, blieb aber im Expansionsbereich. Etwas mehr zu bieten hatte der entsprechende Index von Caixin und Markit, der sich im Oktober auf den höchsten Stand seit fast einem Jahrzehnt erhöhte und ebenfalls die Marktvorhersagen übertraf. Händler waren sich sicher, dass rund um die US-Wahl mit deutlich erhöhter Volatilität zu rechnen sei - und dies vor dem Hintergrund explodierender Zahlen zu den Neuinfektionen. Auffallend schwach zeigten sich die Ölpreise, die damit vereinzelt auf die Kurse auch am Aktienmarkt drückten.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

EPGC bei Metro bereits bei 31,63% - 2. Annahmefrist bis 17. November

Metro-Großaktionär EPGC hat noch vor Ende der ersten Annahmefrist des Übernahmeangebots die 30-Prozent-Schwelle beim Düsseldorfer Handelskonzern überschritten - obwohl das Metro-Management den Aktionären die Nichtannahme des Angebots empfohlen hatte. Nach der aktuellsten Mitteilung auf der EPGC-Webseite sind dem tschechischen Aktionär mit Stand 28. Oktober bereits insgesamt 31,63 Prozent an Metro-Stammaktien zuzurechnen.

Curevac mit positiven Phase-1-Interimsdaten für Corona-Impfstoffkandidat

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 02, 2020 12:27 ET (17:27 GMT)