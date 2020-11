Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIENMÄRKTE (18:45 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

EuroStoxx50 3.428,20 -1,13% -8,46%

Stoxx50 3.056,89 -1,13% -10,17%

DAX 13.052,95 -1,24% -1,48%

FTSE 6.338,94 -0,68% -15,38%

CAC 5.362,57 -1,52% -10,30%

DJIA 29.131,04 -0,91% +2,08%

S&P-500 3.542,97 -0,83% +9,66%

Nasdaq-Comp. 11.744,35 -0,36% +30,89%

Nasdaq-100 11.860,47 -0,27% +35,81%

Nikkei-225 25.520,88 +0,68% +7,88%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 174,83 +36

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 41,97 41,45 +1,3% 0,52 -25,6%

Brent/ICE 44,30 43,80 +1,1% 0,50 n.def.

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.882,09 1.866,10 +0,9% +15,99 +24,0%

Silber (Spot) 24,36 24,27 +0,4% +0,09 +36,5%

Platin (Spot) 886,45 867,93 +2,1% +18,53 -8,1%

Kupfer-Future 3,15 3,13 +0,6% +0,02 +11,6%

Die Ölpreise gaben mit der Veröffentlichung der wöchentlichen Öllagerdaten zwischenzeitlich einen Teil ihrer Gewinne ab. Diese sind überraschend um 4,27 Millionen gegenüber der Vorwoche gestiegen. Am späten Dienstag hatte der Branchenverband API dagegen einen stärkeren Rückgang der Öl-Vorräte gemeldet, als Analysten erwartet hatten. Doch mit den weiter herrschenden Impfstoff-Hoffnungen holen die Notierungen den Rücksetzer wieder auf. Gold findet mit dem nachgebenden Dollar einige Käufer.

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Leicht abwärts geht es am Donnerstag an der Wall Street. Die Euphorie in Bezug auf einen baldigen Corona-Impfstoff hat merklich nachgelassen. Vielmehr treten die weiter rasant steigenden Neuinfektionen wieder stärker in den Vordergrund. Daher sind in den USA neue Beschränkungen angeordnet worden, die verstärkte Zweifel an einer baldigen Konjunkturerholung wecken. Die Lage auf dem US-Arbeitsmarkt bessert sich derweil nur langsam, auch wenn die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche geringer als erwartet war. Die Verbraucherpreise stagnierten derweil im Oktober auf Monatssicht sowohl insgesamt als auch in der Kernrate. Hier war mit einem Anstieg um 0,1 Prozent und um 0,2 Prozent in der Kernrate gerechnet worden. Unter den Einzelwerten springen Fossil um 24,5 Prozent nach oben. Der Anbieter von Accessoires wie Taschen, Uhren und Brillen ist im dritten Quartal in die Gewinnzone zurückgekehrt. Moderna steigen um 4,6 Prozent. Das Biotechnologie-Unternehmen hat mitgeteilt, dass erste Daten aus klinischen Tests seines Corona-Impfstoffkandidaten vorlägen und ausgewertet werden könnten. Der Kurs von Southwest Airlines fällt um 0,6 Prozent. Die Oktober-Verkehrsdaten der Fluggesellschaft lagen zwar am oberen Ende der Unternehmensprognosen, doch zeigt sich die Airline für den Rest des Jahres eher pessimistisch.

Am Anleihemarkt, der am Mittwoch wegen des Feiertags Veterans Day geschlossen war, erholen sich die Notierungen etwas von den Verlusten, die sie Anfang der Woche eingefahren hatten. Im Gegenzug sinkt die Zehnjahresrendite um 6,1 Basispunkte auf 0,92 Prozent.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 1Q

22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 4Q

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Leichter - Impfstoff-Euphorie und Erleichterung über das Ergebnis der US-Wahl ließen nach. Dafür rückte die Bilanzsaison in den Fokus. Gut kamen die Geschäftszahlen von Deutsche Telekom (plus 0,4 Prozent) zum dritten Quartal im Handel an. Positiv wurden auch die Geschäftszahlen von RWE (+0,4 Prozent) aufgenommen. Überzeugende Zahlen hat auch Merck KGaA vorgelegt. Den Gewinnausblick für das Gesamtjahr hat Merck nun erhöht. Die Aktie gab jedoch anfängliche Gewinne ab und schloss 0,5 Prozent niedriger. Nach einem schwächeren Ausblick auf das neue Geschäftsjahr gaben Siemens 3,2 Prozent nach. Die Viertquartalszahlen sind Jefferies zufolge mit Blick auf Auftragsplus, bereinigtes EBITDA, Margen und Cashflow insgesamt gut ausgefallen. Gelobt wurden die Einnahmen von Zurich Insurance (plus 0,7 Prozent) in den ersten neun Monaten im Handel. Für Generali ging es nach Zahlenausweis um 0,1 Prozent nach unten. Die Analysten von Baader Helvea bewerteten den Fielmann-Gewinnausblick als "zu konservativ". Fielmann gaben 2,3 Prozent nach. Pirelli verloren 6,5 Prozent. Der Reifenhersteller ist in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres in die roten Zahlen gerutscht und hat den Margenausblick gesenkt. "Besser als erwartet", so ein Marktteilnehmer mit Blick auf Ströer. Der Kurs zog um 6,2 Prozent an. Um 14,8 Prozent sprangen SMA Solar empor nach Zahlenausweis. Neue Übernahmespekulationen ließen KPN um 6,3 Prozent zulegen.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:54h Mi, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1803 +0,21% 1,1774 1,1758 +5,2%

EUR/JPY 124,16 -0,01% 123,96 124,19 +1,8%

EUR/CHF 1,0800 -0,07% 1,0791 1,0798 -0,5%

EUR/GBP 0,8991 +0,94% 0,8935 0,8910 +6,2%

USD/JPY 105,19 -0,23% 105,21 105,62 -3,3%

GBP/USD 1,3127 -0,73% 1,3187 1,3198 -0,9%

USD/CNH (Offshore) 6,6098 -0,08% 6,6310 6,6201 -5,1%

Bitcoin

BTC/USD 16.098,12 +1,81% 15.928,50 15.736,51 +123,3%

Am Devisenmarkt tendiert der Dollarindex 0,2 Prozent niedriger. Der Euro zieht leicht an. Die Nachricht über vielversprechende Ergebnisse bezüglich der Wirksamkeit eines Corona-Impfstoffs ändert laut der Commerzbank nichts an den Plänen der EZB, im Dezember ihre Geldpolitik weiter zu lockern. Das habe EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Mittwoch betont, sagt Analystin Esther Reichelt. Überraschend sei das nicht, denn es dürfte noch bis weit in das Jahr 2021 dauern, bis eine hinreichende Immunisierung der Bevölkerung eine Normalisierung ermögliche. Die Erwartung einer Zinssenkung sei der entscheidende Grund, warum die Commerzbank zum Jahresende den Euro noch einmal deutlich niedriger bei 1,15 Dollar sehe. Werde eine Zinssenkung weniger wahrscheinlich, sinke auch das Abwärtspotenzial des Euro.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

In einer Mischung aus abebbender Impfstoffeuphorie und Gewinnmitnahmen auf den zuletzt vielfach erreichten Langzeithochs ist es am Donnerstag an den ostasiatischen Aktienmärkten überwiegend etwas nach unten gegangen. Marktteilnehmer sprachen mit Blick auf die etwas abgekühlte Impfstoffeuphorie davon, dass die Märkte in einen Wartezustand übergingen. Bis der Impfstoff zugelassen sei und weltweit in der Breite zur Anwendung kommen könne, dauere es noch. Gleichzeitig schnellten vielerorts die Infektionszahlen weiter nach oben. Unter den Einzelwerten fielen Dentsu Group um 8,3 Prozent, nachdem die Werbeagentur einen Nettoverlust und eine schwache Nachfrage gemeldet hatte. Unmittelbar vor der Öffnung der Bücher stiegen Bridgestone um 1,1 Prozent, während es für die Nissan-Aktie um 2,9 Prozent nach unten ging. In Schanghai und Hongkong standen Technologieaktien im Fokus, nachdem Peking einem Entwurf zufolge die Internetriesen aus Wettbewerbsgründen enger an die Kandare nehmen will. Nachdem die Technologieaktien in den USA am Mittwoch aber eine Erholung gezeigt hatten, ging es auch für Alibaba, JD.com und Tencent in Hongkong wieder steil nach oben. Mit Gewinnen von 2,0, 8,3 und 4,5 Prozent im Späthandel machten sie die Verluste vom Vortag weitgehend wieder wett. Zu den Gewinnen trug auch der sogenannte "Singles' Day" am 11. November bei, der mittlerweile als wichtiger Online-Shopping-Tag gilt. Online-Einzelhändler, darunter auch Alibaba, hatten Rekordumsätze gemeldet. Telstra (plus 3 Prozent) profitierten in Sydney von einem Restrukturierungsplan, der den Weg freimachen könnte für den Verkauf von Aktiva. Wesfarmers legten um 2,5 Prozent zu, gestützt von starken Umsätzen seit Jahresbeginn.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

Bayer investiert in US-Start-up für Genom-Editierung

Bayer investiert in das vor zwei Jahren an der Universität Berkley gegründete Start-up-Unternehmen Metagenomi, das sich auf die Genom-Editierung zur Heilung von Krebs und genetischen Erkrankungen konzentriert. Der Pharma- und Agrarkonzern führte zusammen mit dem Humboldt Fund eine Serie-A-Finanzierungsrunde über 65 Millionen US-Dollar an, wie es in einer Mitteilung der drei Beteiligten heißt.

Nikolai Setzer wird neuer Continental-Chef

Continental hat wie erwartet in den eigenen Reihen einen Nachfolger für den scheidenden Vorstandsvorsitzenden Elmar Degenhart gefunden. Nikolai Setzer, Chef der Automotive-Geschäfts und sein gesamtes Berufsleben bei Conti beschäftigt, wird den Chefposten übernehmen. Der Aufsichtsrat des DAX-Konzerns ernannte Setzer per 1. Dezember zum neuen CEO.

Eon und Startup Gridx bauen 60 intelligente Ladepunkte in Essen

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 12, 2020 12:49 ET (17:49 GMT)