Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIENMÄRKTE (18:23 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

EuroStoxx50 3.560,87 +0,50% -4,92%

Stoxx50 3.106,95 +0,18% -8,70%

DAX 13.667,25 +0,75% +3,16%

FTSE 6.551,06 -0,30% -12,88%

CAC 5.549,46 +0,03% -7,17%

DJIA 30.254,34 +0,33% +6,01%

S&P-500 3.714,46 +0,36% +14,97%

Nasdaq-Comp. 12.719,36 +0,48% +41,76%

Nasdaq-100 12.712,40 +0,35% +45,57%

Nikkei-225 26.806,67 +0,18% +13,32%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 177,63 -3

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 48,14 47,82 +0,7% 0,32 -14,1%

Brent/ICE 51,28 51,08 +0,4% 0,20 -15,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.885,43 1.865,30 +1,1% +20,13 +24,3%

Silber (Spot) 25,98 25,38 +2,4% +0,60 +45,5%

Platin (Spot) 1.041,15 1.037,00 +0,4% +4,15 +7,9%

Kupfer-Future 3,59 3,55 +1,0% +0,04 +27,1%

Für die Ölpreise geht es weiter nach oben. Händler verweisen zur Begründung auf die neuesten gesunkenen Öl-Vorratsdaten sowie Stimulus- und Impfstoffhoffnungen, die für eine anziehende Nachfrage sorgen dürften. Dazu komme der schwache Dollar, heißt es. Auch für den Goldpreis geht es weiter nach oben. Neben der Aussicht auf längere Zeit niedrige Zinsen stützt vor allem der schwache Dollar.

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Die andauernden Hoffnungen auf ein US-Konjunkturpaket verhelfen den US-Börsen am Donnerstag erneut zu leichten Gewinnen. Enttäuschende Konjunkturdaten werden dagegen erneut ignoriert. Vielmehr fokussierten sich die Anleger auf eine kräftige wirtschaftliche Erholung im kommenden Jahr, heißt es im Handel. Bereits am Vortag hieß es zu einem etwaigen neuen Konjunkturprogramm aus informierten Kreisen, dass sich die führenden Politiker einer Vereinbarung angenähert haben. Das Hilfspaket soll die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise abmildern. Außerdem hatte die US-Notenbank am Vorabend signalisiert, dass sie noch längere Zeit an ihrer ultraexpansiven Geldpolitik festhalten wolle. Für die Papiere der Google-Mutter Alphabet geht es um 0,6 Prozent nach unten, nachdem der Konzern in den USA juristisch weiter unter Druck geraten ist. Zehn Bundesstaaten reichten am Vortag Klage bei einem Bundesgericht in Texas gegen den Internet-Konzern wegen des Vorwurfs illegaler Praktiken bei Werbeanzeigen ein. Google wies die Anschuldigungen als "haltlos" zurück. Positiv ist dagegen die Genehmigung der Fitbit-Übernahme durch die EU unter Auflagen. Nach Vorlage von Geschäftszahlen tendieren Navistar knapp behauptet. Die künftige Traton-Tochter ist als Folge der Corona-Pandemie im Geschäftsjahr 2019/20 in die roten Zahlen gerutscht.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

22:05 CA/Blackberry Ltd, Ergebnis 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Mit den Kursen ging es am Donnerstag an Europas Börsen weiter nach oben. Das Umfeld bleibt für Aktien günstig. Positiv wurde gewertet, dass die Notenbanken an Lockerungen festhalten, um die Folgen der Corona-Pandemie abzufedern. Daneben mehren sich die Hinweise, dass es bei den Brexit-Verhandlungen zwischen Brüssel und London zu einer Einigung kommen wird. Und in den USA stehen die Chancen gut auf ein neues Konjunkturprogramm. Der DAX notierte im Tageshoch nur knapp unter seinem Rekordhoch von 13.795 Punkten aus dem Februar diesen Jahres. Die Bank von England (BoE) hat ihren Leitzins stabil gehalten und signalisiert, dass sie zu weiteren Hilfen für die Wirtschaft bereit sei, sollte die Lage es erfordern. Börsianer und Ökonomen hatten mit dieser Entscheidung gerechnet. Auch das Kaufprogramm wurde auf dem aktuellen Niveau belassen. Das Kursplus von 11,3 Prozent bei Thyssenkrupp war nach Einschätzung aus dem Handel auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Die Pläne für den Aufbau eines weltweit führenden Wasserstoffgeschäfts kämen bei den Anlegern gut an, hieß es. Etwas stützend wirkten auch Medien-Berichte, wonach FLSmidth für Teile des Anlagenbaus von Thyssen bieten soll. Hinzu kam, dass die Stimmung für den Stahlsektor zuletzt gedreht hat, nachdem einige Unternehmen aus dem Sektor ihre Ziele angehoben haben in Kombination mit positiven Analystenstimmen. Optimistische Aussagen von WPP trieben die Aktie um 4,2 Prozent nach oben. Die weltgrößte Werbeagentur-Holding erwartet einen geringeren Rückgang der Werbeumsätze 2020 als vom Konsens erwartet. Publicis gewannen an der Pariser Börse 1,2 Prozent. Einen für den Konzern kleineren Zukauf meldete Novartis (plus 1,2 Prozent), die das US-Biopharmaunternehmen Cadent Therapeutics für insgesamt bis zu 770 Millionen US-Dollar übernimmt. Ein Zukauf in Spanien von Fielmann kam bei den Aktionären ebenfalls gut an und schickte die Aktie um 4,2 Prozent nach oben.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:37h Mi, 17:04 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2263 +0,53% 1,2233 1,2188 +9,3%

EUR/JPY 126,43 +0,20% 126,25 126,18 +3,7%

EUR/CHF 1,0838 +0,38% 1,0806 1,0788 -0,2%

EUR/GBP 0,9010 -0,25% 0,9015 0,9032 +6,5%

USD/JPY 103,10 -0,33% 103,29 103,53 -5,2%

GBP/USD 1,3611 +0,80% 1,3575 1,3493 +2,7%

USD/CNH (Offshore) 6,5139 +0,05% 6,5107 6,5095 -6,5%

Bitcoin

BTC/USD 23.562,25 +10,07% 22.098,50 20.721,94 +226,8%

Der US-Dollar bleibt unter Abgabedruck. Der Dollar-Index fällt um 0,7 Prozent. Der Euro notiert weiter klar über der Marke von 1,22 Dollar. Das Pfund kommt nach den höchsten Wechselkursen seit Mai 2018 nach den Entscheidungen der Bank of England (BoE) leicht zurück, bleibt aber im Aufwind. Die BoE hatte ihren Leitzins stabil gehalten und signalisiert, dass sie zu weiteren Hilfen für die Wirtschaft bereit sei, sollte die Lage es erfordern. Börsianer und Ökonomen hatten mit dieser Entscheidung gerechnet. Getragen wird der Höhenflug des Pfund durch die Hoffnung auf eine Einigung bei den Brexit-Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Nach leicht positiven Vorgaben von der Wall Street ist es am Donnerstag an den ostasiatischen Börsen ebenfalls überwiegend leicht nach oben gegangen. Auf den mittlerweile erreichten langfristigen Hochs bzw. Rekordhochs war die Grundstimmung weiter positiv, getragen von der Erwartung eines Stimuluspakets in den USA und Unterstützung seitens der US-Notenbank. Letztere hatte am Vorabend signalisiert, dass sie ihre ultraexpansive Politik noch für eine längere Zeit beibehalten wird. Daneben wurde gemeldet, dass die US-Notenbank ihre Abkommen für die Dollar-Liquidität von ausländischen Zentralbanken bis zum 30. September 2021 verlängert hat. Das bisherige Abkommen lief bis zum 31. März 2021. Die Linien ermöglichen die Bereitstellung von Dollar-Liquidität in Höhe von jeweils bis zu 60 Milliarden Dollar für die Zentralbanken Australiens, Brasiliens, Koreas, Mexikos, Singapurs und Schwedens. Mit Blick auf die Corona-Pandemie setzen die Akteure an den Finanzmärkten weiter auf die rasche Verabreichung von Impfstoffen, während zugleich in vielen Regionen der Welt die Todes- und Infiziertenzahlen steigen.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

BASF verkauft US-Standort in Kankakee an One Rock Capital Partners

Der Chemiekonzern BASF verkauft seinen Produktionsstandort in Kankakee im US-Bundesstaat Illinois an eine Tochter der Investmentgesellschaft One Rock Capital Partners. Wie der Ludwigshafener DAX-Konzern weiter mitteilte, umfasst die Vereinbarung auch die damit verbundenen Geschäfte mit pflanzenölbasierten Sterinen und natürlichem Vitamin E sowie anionischen Tensiden und Estern aus dortiger Produktion.

RWE Generation schafft Vorstandsposten für Wasserstoff

Der Energieversorger RWE bündelt seine Aktivitäten im Bereich Wasserstoff künftig bei der Unternehmenstochter Generation. Der dortige Vorstand werde dazu um ein Ressort erweitert, wie der Essener DAX-Konzern mitteilte. Das Amt soll ab dem 1. Februar 2021 Sopna Sury übernehmen.

Gea schlägt Siemens-Vorstand Helmrich als Aufsichtsratschef vor

Der Gea-Aufsichtsrat hat den derzeitigen Siemens-Vorstand Klaus Helmrich zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden auserkoren. Helmrich soll der Hauptversammlung am 30. April zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagen werden und nach dem Willen des Gremiums den Vorsitz übernehmen.

Sartorius stockt Konsortialkredit auf 600 Millionen Euro auf

Der Laborausstatter Sartorius hat einen Konsortialkredit refinanziert und auf 600 Millionen Euro aufgestockt. Mit der Erhöhung der bisherigen, bis Ende 2021 laufenden Kreditlinie um 200 Millionen Euro und der Erweiterung des Konsortiums um JP Morgan und Unicredit passe Sartorius die Konsortialkreditlinie seinem starken Wachstum an, teilte der Konzern mit.

FLSmidth legt Thyssenkrupp Offerte für Zementanlagenbau vor - Magazin

