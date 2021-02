Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

FREITAG: In China, Hongkong, Singapur und Südkorea bleiben die Börsen wegen des Neujahrsfests geschlossen.

MONTAG: In China und Hongkong bleiben die Börsen wegen des Neujahrsfests geschlossen. In den USA bleiben die Börsen wegen des Presidents' Day geschlossen.

+++++ AKTIENMÄRKTE (18.35 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

EuroStoxx50 3.695,61 +0,65% +4,02%

Stoxx50 3.211,01 +0,81% +3,30%

DAX 14.049,89 +0,06% +2,41%

FTSE 6.589,79 +0,94% +1,06%

CAC 5.703,67 +0,60% +2,74%

DJIA 31.386,86 -0,14% +2,55%

S&P-500 3.919,90 +0,09% +4,36%

Nasdaq-Comp. 14.040,48 +0,10% +8,94%

Nasdaq-100 13.740,46 +0,04% +6,61%

Nikkei-225 29.520,07 -0,15% +7,56%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 175,89 -49

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,71 58,24 +2,5% 1,47 +22,8%

Brent/ICE 62,82 61,14 +2,7% 1,68 +21,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.823,28 1.826,50 -0,2% -3,22 -3,9%

Silber (Spot) 27,33 27,03 +1,1% +0,31 +3,6%

Platin (Spot) 1.252,38 1.239,18 +1,1% +13,20 +17,0%

Kupfer-Future 3,78 3,77 +0,3% +0,01 +7,5%

Am Ölmarkt geht es nach dem Verlusten am Vortag kräftig nach oben - ohne dass es dafür einen frischen Impuls gibt. Der Markt setze weiter auf Fördedisziplin der Opec-Staaten, heißt es. Beim Gold tut sich wenig.

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Behauptet - Die an den vergangenen Tagen bereits zu beobachtende Seitwärtsbewegung mit leicht positivem Grundton in unmittelbarer Nähe zu den jüngst markierten Rekordständen setzt sich fort. Unternehmensseitig steht die Disney-Aktie im Fokus. Der Unterhaltungskonzern hat in seinem jüngsten Quartal dank eines stürmischen Kundenwachstums bei seinem Streaminggeschäft Disney+ positiv überrascht. Für die zuletzt schon gut gelaufenen Aktie geht es dennoch um 1,1 Prozent nach unten. Das Online-Reisebüro Expedia (-2,2%) hat wie zu befürchten auch in seinem vierten Quartal die Auswirkungen der Corona-Pandemie hart zu spüren bekommen mit einem Einbruch bei Buchungen und Umsätzen. Paypal ziehen um 3,4 Prozent an. Unternehmenschef Dan Schulman erwartet für den Bezahldienstleister bis 2025 eine annähernde Verdopplung der aktiven Konten. Die Aktie des Dating-App-Anbieters Bumble, die am Donnerstag zu ihrem Börsendebüt einen Satz um über 63 Prozent gemacht, damit aber deutlich unter dem Tageshoch geschlossen hatte, verteuert sich um gut 14 Prozent.

Die Anleihekurse geben nach, die Renditen ziehen also an. Dabei machen schon länger die steigenden Teuerungsprognosen den Notierungen zu schaffen. Neue Daten zeigen, dass die Erwartung der amerikanischen Verbraucher bezüglich der Inflation gestiegen ist.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Behauptet bis etwas fester - Nach einem leichteren Start schlossen die Börsen teils deutlicher im Plus. Etwas Rückenwind kam von den US-Börsen, die leicht nach oben tendierten - ebenfalls nach einem leichteren Start. Dass der ehemalige EZB-Chef Mario Draghi nun die nötige Mehrheit hinter sich hat, um unter seiner Führung in Italien eine stabile Regierung zu bilden, half der Stimmung. "In der aktuellen schwierigen wirtschaftlichen Situation ist das eine gute Nachricht für Italien und die gesamte Eurozone ", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Am Anleihemarkt stiegen die Renditen. In Paris zogen L'Oreal nach dem Geschäftsausweis um 3 Prozent an. Bryan Garnier sprach von einer bemerkenswert stabilen Gewinnmarge und einem operativen Ergebnis erheblich oberhalb der Erwartungen. Die Aktie des deutschen Wettbewerbers Beiersdorf gewann in diesem Sog 0,7 Prozent. Für ING ging es um 7 Prozent nach oben. Niedrigere Erträge und höhere Kosten haben der Bank im vierten Quartal zwar einen spürbaren Gewinnrückgang beschert, er fiel aber längst nicht so stark aus wie befürchtet. Für Prosieben ging es um weitere 6,4 Prozent kräftig nach oben. Im Handel hieß es dazu, die Beteiligung des Fernsehsenders an der Dating-App Parship sei mit dem Börsengang des Dating-App-Betreibers Bumble in den USA wertvoller geworden. Die Bumble-Aktie hatte am Donnerstag mit einem Kursfeuerwerk von über 60 Prozent an der Nasdaq debütiert.

+++++ DEVISEN +++++

zuletzt +/- % Fr, 8:14 Uhr Do, 18:57 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2125 -0,06% 1,2123 1,2129 -0,7%

EUR/JPY 127,24 +0,11% 127,09 127,04 +0,9%

EUR/CHF 1,0808 +0,10% 1,0794 1,0802 -0,0%

EUR/GBP 0,8750 -0,35% 0,8787 0,8783 -2,0%

USD/JPY 104,94 +0,18% 104,83 104,74 +1,6%

GBP/USD 1,3858 +0,29% 1,3796 1,3811 +1,4%

USD/CNH (Offshore) 6,4225 +0,01% 6,4310 6,4219 -1,2%

Bitcoin

BTC/USD 47.782,00 +0,11% 47.308,62 47.488,00 +64,5%

Der Dollar zeigt sich nahezu unverändert. Beim Bitcoin ist nach den jüngsten Turbulenzen Ruhe eingekehrt.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN/AUSTRALIEN +++++

Etwas leichter - An vielen Börsen der Region ruhte das Geschäft. Auf dem chinesischen Festland sind die Börsen wegen den Neujahrsfeiertagen bis einschließlich Mittwoch noch geschlossen. Toyota Motor gewannen 3,5 Prozent. Der Autohersteller will in diesem Jahr in den USA drei Elektroautomodelle auf den Markt bringen. Renesas Electronics gewannen 3,4 Prozent. Der Konzern erwartet für das erste Quartal einen Umsatzanstieg von 10 bis 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. In Sydney wurde die Stimmung belastet von einem mindestens fünftägigen Lockdown im Bundesstaat Victoria nach einem Ausbruch einer Coronavirus-Mutation. Daraufhin gerieten Aktien aus dem Reisesektor unter Druck. Quantas Airways knickten um 4,8 Prozent ein. Flight Centre, Corporate Travel und Webjet gaben zwischen 2,7 und 3,9 Prozent nach.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

RWE hält sich Gas-Option für AKW Grundremmingen offen

Auch nach der Niederlage in einer Auktion hält es sich der Energieversorger RWE offen, das Atomkraftwerk Gundremmingen in Bayern auf Gas umzurüsten. Der Dax-Konzern hatte mit Grundremmingen zuvor vergeblich an einer Ausschreibung des Übertragungsnetzbetreibers Amprion für ein "besonderes netztechnisches Betriebsmittel" - also ein Reservekraftwerk - teilgenommen.

Thyssenkrupp-Stahlchef fordert zusätzlichen Stellenabbau

Thyssenkrupp-Stahlchef Bernhard Osburg pocht auf einen zusätzlichen Stellenabbau und stellt die bisher vereinbarte Beschäftigungssicherung in Frage.

Dermapharm baut Kapazitäten für Biontechs Covid-19-Impfstoff aus

Dermapharm rechnet bei der Herstellung des Covid-19-Impfstoffes von Biontech/Pfizer im laufenden Jahr mit einem Beitrag zum Konzernumsatz im hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich.

Steag will schnelleren Wandel von Kohle zu Ökostrom

Der Energieversorger Steag will jenseits des Kohlegeschäfts künftig verstärkt auf Ökostrom und die Digitalisierung setzen.

