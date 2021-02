Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIENMÄRKTE (18:53 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

EuroStoxx50 3.685,28 -0,56% +3,73%

Stoxx50 3.172,98 -0,64% +2,08%

DAX 13.879,33 -0,69% +1,17%

FTSE 6.651,96 -0,11% +3,07%

CAC 5.783,89 -0,24% +4,19%

DJIA 31.516,50 -1,39% +2,97%

S&P-500 3.846,19 -2,02% +2,40%

Nasdaq-Comp. 13.195,14 -2,96% +2,38%

Nasdaq-100 12.902,62 -3,00% +0,11%

Nikkei-225 30.168,27 +1,67% +9,93%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 172,63 -162

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,56 63,22 +0,5% 0,34 +30,5%

Brent/ICE 67,03 67,04 -0,0% -0,01 +29,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.774,86 1.805,33 -1,7% -30,47 -6,5%

Silber (Spot) 27,56 27,98 -1,5% -0,42 +4,4%

Platin (Spot) 1.232,63 1.270,40 -3,0% -37,78 +15,2%

Kupfer-Future 4,26 4,29 -0,8% -0,03

Die Ölpreise bewegen sich nach dem kräftigen Vortagesplus kaum. Die Blicke seien bereits auf das Treffen der Gruppe Opec+ in der kommenden Woche gerichtet. Diese verfügt über rund 8 Millionen Barrel pro Tag an freien Produktionskapazitäten und erwägt laut einem Bericht eine Lockerung der Produktionskürzungen. Der Goldpreis fällt mit den weiter steigenden Renditen zurück. Das zinslose Edelmetall werde dadurch unattraktiver, heißt es.

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Steigende Rentenrenditen belasten am Donnerstag die Wall Street. Händler sprechen von Umschichtungen in den Anleihemarkt. Hintergrund sind steigende Inflationserwartungen bei gleichzeitig weiter lockerer Geldpolitik in den USA. Positive US-Konjunkturdaten befeuern die Inflationssorgen in diesem Umfeld zusätzlich. Auftragseingänge für Januar, die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten wie auch die BIP-Daten für das vierte Quartal in zweiter Lesung sind besser als prognostiziert ausgefallen. Nach den Rekordständen des Vortages steigt zudem die Bereitschaft, Gewinne einzustreichen. Unter den Einzelwerten steht mal wieder die Gamestop-Aktie im Fokus. Nachdem der Kurs am Vortag um 103 Prozent in die Höhe geschossen war, geht es nun um weitere 65 Prozent nach oben. Der Einzelhändler für Videospiele hatte am Dienstag nachbörslich mitgeteilt, dass der Finanzchef zum 26. März das Unternehmen verlassen werde. Laut Unternehmensangaben hat dieser Schritt nichts mit Meinungsverschiedenheiten im Unternehmen zu tun. Gemäß einem Bericht wurde der Finanzchef allerdings auf Druck von Investoren vor die Tür gesetzt, vor allem des Aktionärs Ryan Cohen, der seit kurzem im Verwaltungsrat sitzt. Die Nvidia-Aktie bricht um 6,8 Prozent ein. Der digitale Grafikkartenhersteller hat starke Ergebnisse für das vierte Quartal vorgelegt. Der Ausblick auf wichtige Geschäft mit Datenzentren enttäusche bei der Marge, sagt ein Börsianer.

Die Renditen am US-Anleihemarkt legen kräftig zu. Die Rendite zehnjähriger Papiere steigt um 10,7 Basispunkte auf 1,49 Prozent und damit auf ein Jahreshoch. Die Commerzbank merkt an, die steigenden US-Renditen reflektierten auch die berechtigte Annahme des Marktes, dass die US-Staatsverschuldung weiter anschwelle und deswegen ein höheres Angebot von US-Staatspapieren zu erwarten sei.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:05 US/HP Inc, Ergebnis 1Q, Palo Alto

22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 4Q, San Francisco

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Schwächer - Die Aktienmärkte wurden einmal mehr hin- und hergerissen zwischen der Erwartung einer starken Wirtschaftserholung im laufenden Jahr und der Sorge vor steigender Inflation. Bessere US-Daten setzten daher keine nachhaltigen Akzente. Die Rendite der zehnjährigen US-Treasuries markierte mit 1,47 Prozent ein neues Jahreshoch, was auf die Kurse drückte. Der jüngste Renditeanstieg festigte die neue Favoritenstellung der Banken in Europa neben Rohstoffwerten. Der Banken-Sektor notiert seit Jahresbeginn rund 15 Prozent im Plus. Am Donnerstag gewann er weitere 0,6 Prozent. Für Deutsche Bank ging es um 3,9 Prozent nach oben. Im Rohstoffsektor, der 1 Prozent gewann, stachen Anglo American nach besseren Zahlen mit plus 3,9 Prozent hervor. Von "mauen" Zahlen sprach ein Teilnehmer mit Blick auf Bayer. Der Konzern ist 2020 wegen milliardenschwerer Rückstellungen und Wertminderungen überwiegend im Zusammenhang mit dem übernommenen Monsanto-Konzern massiv in die roten Zahlen gerauscht. Bayer verloren 6,4 Prozent. Die Aktionäre der Munich Re (+1,5%) können sich trotz des deutlichen coronabedingten Gewinnrückgangs im vergangenen Jahr über eine stabile Dividende freuen. Für Telefonica ging es in Madrid um 0,8 Prozent nach oben. Der Telekomkonzern hat für das vierte Quartal wieder einen Gewinn ausgewiesen. Als ordentlich angesichts der Corona-Folgen wurden die Zahlen des französischen Versicherers Axa (+4,2%) im Handel eingestuft. Standard Chartered (-6,2%) standen unter Druck, nachdem die britische Bank im vergangenen Jahr einen Gewinneinbruch verzeichnete.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:36 Mi, 17:20 % YTD

EUR/USD 1,2224 +0,48% 1,2171 1,2129 +0,1%

EUR/JPY 129,92 +0,88% 129,03 128,54 +3,0%

EUR/CHF 1,1053 +0,20% 1,1030 1,1022 +2,3%

EUR/GBP 0,8687 +0,99% 0,8608 0,8602 -2,7%

USD/JPY 106,29 +0,39% 106,03 105,98 +2,9%

GBP/USD 1,4069 -0,51% 1,4138 1,4099 +3,0%

USD/CNH (Offshore) 6,4737 +0,39% 6,4504 6,4537 -0,5%

Bitcoin

BTC/USD 49.736,25 +1,88% 50.479,50 49.667,75 +71,2%

Der Dollar steht unter Druck, der Dollar-Index büßt 0,4 Prozent ein und liegt damit fast auf einem Siebenwochentief. Der Euro steigt von 1,2160 Dollar am Vorabend auf ein Sechswochenhoch von 1,2226. Marktteilnehmer sehen die Dollar-Schwäche im Zusammenhang mit den am Vortag von US-Notenbankpräsident Powell wiederholten Aussagen, dass die Geldpolitik solange locker bleiben werde, bis es substanzielle Fortschritte mit Blick auf die Ziele bei Inflation und Beschäftigung gebe.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Die Börsen in Ostasien und Australien haben sich am Donnerstag von ihren Vortagesverlusten deutlich erholt. Die Märkte folgten der Wall Street nach oben. Dort hatten die Kurse am Mittwoch stärker ins Plus gedreht, nachdem US-Notenbankpräsident Jerome Powell während seiner Anhörung vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses erneut versichert hatte, die Zinsen noch längere Zeit niedrig zu halten. Damit zerstreute er Befürchtungen, dass die zuletzt stark gestiegenen US-Anleihezinsen und eine mögliche Überhitzung der Wirtschaft die Notenbank zu Zinserhöhungen veranlassen könnten. Unter den Einzelwerten fielen Standard Chartered um rund 2 Prozent, nachdem die Bank einen Gewinneinbruch im vergangenen Jahr gemeldet hatte. Foxconn stiegen um 1,0 Prozent, gestützt von einer geplanten Zusammenarbeit mit dem US-Startup Fisker bei Elektrofahrzeugen. SK Hynix gewannen 9,2 Prozent. Der Chiphersteller erwirbt EUV-Scanner der niederländischen ASML für rund 4,3 Milliarden US-Dollar, wie am Mittwoch nach Börsenschluss in Seoul mitgeteilt wurde. Gesucht waren die Aktien von Unternehmen der Rohstoffbranche, nachdem die Preise für Öl und Metalle zuletzt kräftig zugelegt hatten.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

Wirtschaftsprüfer EY bestätigt Ablösung von Deutschlandchef Barth

Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft EY tauscht die Führung im Deutschlandgeschäft aus. Wie das Unternehmen mitteilte, bekommt Hubert Barth eine neue Rolle im Unternehmen auf europäischer Ebene. Die Führung des Deutschlandgeschäfts übernehmen Henrik Ahlers und Jean-Yves Jégourel gemeinsam. Der Führungswechsel ist auch eine Konsequenz aus dem Wirecard-Skandal.

Basler schließt 2020 am oberen Ende der Prognose ab

Die Basler AG hat 2020 in einem rückläufigen Marktumfeld Umsatz und Ergebnis gesteigert. Die Einnahmen legten um 5 Prozent auf 170,5 Millionen Euro zu, wie der Kamerahersteller mitteilte. Der Auftragseingang bewegte sich mit 181,6 Millionen Euro deutlich über dem Vorjahreswert von 166,5 Millionen Euro. Das Vorsteuerergebnis stieg überproportional um 21 Prozent auf 20,4 Millionen Euro.

SMT Scharf-Aktien ab 3. März nicht mehr im Regulierten Markt Frankfurt

Die Aktien der SMT Scharf AG werden ab dem 3. März nicht mehr im Regulierten Markt und im Segment Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Der Widerruf der Zulassung werde mit Ablauf des 2. März 2021 wirksam, teilte das Unternehmen mit. Die Xetra-Notierung der Aktien bleibe davon unabhängig bestehen. Bereits seit dem 17. Februar 2021 seien die Aktien der SMT Scharf AG in das Segment m:access des Freiverkehrs der Börse München einbezogen. Ab dem 3. März würden die Aktien ferner in das Quotation Board des Freiverkehrs der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen, hieß es in der Mitteilung weiter.

Luxus-Marktplatz Mytheresa verdoppelt 2Q-Gewinn - Lockdown-Rückenwind

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 25, 2021 12:58 ET (17:58 GMT)