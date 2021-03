Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIENMÄRKTE (18:28 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

EuroStoxx50 3.867,54 +0,46% +8,86%

Stoxx50 3.296,68 +0,44% +6,06%

DAX 14.775,52 +1,23% +7,70%

FTSE 6.782,50 +0,29% +4,68%

CAC 6.062,79 +0,13% +9,21%

DJIA 33.162,23 +0,44% +8,35%

S&P-500 3.958,54 -0,39% +5,39%

Nasdaq-Comp. 13.332,83 -1,42% +3,45%

Nasdaq-100 12.977,40 -1,70% +0,69%

Nikkei-225 30.216,75 +1,01% +10,10%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 170,79 -55

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 60,95 64,60 -5,7% -3,65 +25,2%

Brent/ICE 64,54 68,00 -5,1% -3,46 +24,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.734,52 1.747,62 -0,7% -13,10 -8,6%

Silber (Spot) 26,27 26,36 -0,3% -0,09 -0,5%

Platin (Spot) 1.222,75 1.218,03 +0,4% +4,73 +14,2%

Kupfer-Future 4,11 4,12 -0,2% -0,01 +16,7%

Die Ölpreise setzen ihre Abwärtstendenz fort und verbuchen die höchsten Tagesverluste seit dem 6. November 2020. Händler verweisen auf den zur Wochenmitte vermeldeten überraschend starken Lagerbestandsaufbau in den USA. Dazu gesellen sich anhaltende Sorgen, dass im Zuge der Impfverzögerungen in Europa eine steigende Nachfrage erst einmal ausbleiben dürfte. Trotz steigender Inflationsaussichten verliert der Goldpreis 1 Prozent auf 1.729 Dollar pro Feinunze - belastet von den hohen Marktzinsen.

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Nach der Rekordjagd belastet am Donnerstag ein erneuter Anstieg der Rentenrenditen die Wall Street. Die Ankündigung der US-Notenbank, weiter an ihrer ultralockeren Geldpolitik festzuhalten, hatte den Dow-Jones-Index am Vortag erstmals über die Marke von 33.000 Punkten getrieben. Gestützt von Finanzwerten markiert der Dow das nächste Allzeithoch. Der S&P-500 und der technologielastige Nasdaq-Composite geben dagegen nach. Die Fed hat die Wachstumsprognose kräftig erhöht und ein mögliches mittelfristiges Überschießen der Inflation bis auf 2,4 Prozent eingeräumt. Dagegen und auch gegen die anziehenden Marktzinsen vorgehen will sie aber nicht, weil US-Notenbankgouverneur Jerome Powell die Inflationsentwicklung als temporär einstuft. Doch Anleger befallen angesichts der Inflationserwartungen der Fed Zweifel, ob es mittelfristig bei der ultralockeren Geldpolitik bleiben werde. Mit diesen Aussichten steigt die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen auf ein 14-Monatshoch. Im Technologiesektor fallen die Aktien der Branchengrößen Apple, Microsoft, Amazon und der Google-Mutter Alphabet um bis zu 2,2 Prozent. Dagegen sind die Bankentitel mit steigenden Marktzinsen die klaren Gewinner: der Branchenindex zieht um über 4 Prozent an. Im Dow steigen JP Morgan und Goldman Sachs um 3,8 bzw. 3,1 Prozent. Tesla fallen um 3,6 Prozent. Die Behörden untersuchen einen weiteren Unfall mit einem Tesla-Fahrzeug, bei dem möglicherweise der Autopilot des Fahrzeugs im Einsatz war.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

21:15 US/Nike Inc, Ergebnis 3Q

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Die US-Notenbank hat am Donnerstag ein Kursfeuerwerk an den Börsen in Europa ausgelöst. Sie hatte am Vorabend ihre US-Wachstumsprognose für 2021 kräftig erhöht, will allerdings gleichzeitig nichts gegen den Inflationsanstieg unternehmen und die Zinsen vor 2024 nicht erhöhen. Dazu zeichnet der aktualisierte Wachstumsausblick laut Marktteilnehmern "ein rosiges Bild" für 2021. Der DAX markierte im Verlauf bei 14.804 Punkten ein neues Allzeithoch. Mit 1,75 Prozent erreichte die Rendite für zehnjährige US-Anleihen ein neues Jahreshoch, was den Bankensektor in Europa stützte. Dieser gewann 2 Prozent. Der Astrazeneca-Impfstoff ist laut der EU-Gesundheitsbehörde EMA sicher und wirksam. Die Nachricht positiv aufgenommen, war aber erwartet worden. Astrazeneca verloren 0,1 Prozent. Nach der massiven Rally der vergangenen Tagen schlossen VW Vorzüge mit Gewinnmitnahmen 3,4 Prozent niedriger. Für VW Stämme ging es um weitere 6 Prozent nach oben. Europaweit stieg der Autosektor um weitere 1,1 Prozent. Bei Nokia (-5,7%) belastete der Ausblick.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:13 Mi, 17:09 % YTD

EUR/USD 1,1926 -0,44% 1,1988 1,1902 -2,4%

EUR/JPY 130,00 -0,31% 130,48 130,03 +3,1%

EUR/CHF 1,1061 +0,09% 1,1054 1,1041 +2,3%

EUR/GBP 0,8559 -0,23% 0,8564 0,8573 -4,2%

USD/JPY 109,00 +0,13% 108,84 109,25 +5,5%

GBP/USD 1,3935 -0,21% 1,3999 1,3880 +2,0%

USD/CNH (Offshore) 6,5053 +0,28% 6,4909 6,5098 +0,0%

Bitcoin

BTC/USD 59.358,87 +1,65% 58.773,75 55.200,75 +104,3%

Der Dollar erholt sich mit dem Renditeanstieg von den Vortagesabgaben. Der Dollar-Index legt um 0,3 Prozent zu. Am Vortag hatte die Fed den US-Dollar auf Talfahrt geschickt, am Donnerstag holt er die Verluste fast komplett wieder auf. Der Euro geht bei 1,1922 Dollar um nach einem Vortageshoch bei rund 1,1985. Die aktuellen Wechselkurse bewegen sich fast wieder auf dem Niveau, bevor die Fed den Greenback nach unten gedrückt hatte.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Erneut im Bann der Wall Street haben sich die Aktienmärkte in Ostasien am Donnerstag bewegt. Nach den "taubenhaften" Äußerungen von Fed-Chef Jerome Powell hatten sich die Anleger dort ermutigt gezeigt und Aktien gekauft, während der Dollar unter Druck geriet. Powell sicherte Unterstützung für die Wirtschaft zu, bis sie sich von den Corona-Folgen erholt habe. Zuvor gehegte Befürchtungen erwiesen sich als unbegründet, denn die Währungshüter ließen sich von den höheren Anleiherenditen nicht zu einer Kursänderung bei ihrer extrem lockeren Geldpolitik verleiten. In Japan schmolzen noch höhere Gewinne am Gesamtmarkt im Tagesverlauf ab. Laut einem Bericht will die Bank of Japan auf ihrer Sitzung am morgigen Freitag eine Ausweitung ihrer Zielspanne für die Renditen diskutieren könnte - dies wird als denkbarer Auftakt für höhere Leitzinsen gedeutet.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

Deutsche Telekom erwartet Marktkonsolidierung

Die Deutsche Telekom rechnet mit einer Marktkonsolidierung in Europa. "Wer als Ökonom auf den zersplitterten Markt in Europa schaut, sieht, dass es einer europäischen Marktkonsolidierung bedarf", sagte Dominique Leroy, für das Europa-Geschäft zuständiger Vorstand des Konzerns, dem Bonner General-Anzeiger und der Rheinischen Post. "In den USA haben wir drei nationale Mobilfunkfirmen, in Europa sind es rund 100 Unternehmen in 27 Ländern."

Aufsichtsratschef von Adler Modemärkte legt Amt nieder

Der Aufsichtsrat der Adler Modemärkte AG verliert gleich zwei Mitglieder. Wie das Unternehmen mitteilte, legen sowohl der Aufsichtsratsvorsitzende Massimiliano Monti als auch das Mitglied Giorgio Mercogliano ihre Mandate vorzeitig nieder und scheiden zum 20. April aus dem Gremium aus.

AT&S beruft Peter Schneider in den Vorstand

AT&S-Vorstand Heinz Moitzi geht Ende Mai 2021 in den Ruhestand. Nachfolger im Führungsgremium werde Peter Schneider, teilte der Leiterplattenhersteller mit.

Deutsche Bahn wendet ab April Tarifeinheitsgesetz in ihren Betrieben an

Die Deutsche Bahn will zum April das Tarifeinheitsgesetz (TEG) in ihren Betrieben umsetzen und hat ihre dafür notwendige Erhebung der Mitgliederzahlen der konkurrierenden Bahngewerkschaften EVG und GDL abgeschlossen. Wie der Konzern mitteilte, kommt das TEG ab 1. April in 71 seiner 300 Betriebe zur Anwendung. Dann gelten in 55 davon nur noch Mehrheitstarifverträge mit der mitgliederstärkeren EVG.

Deutsche Familienversicherung erreicht Wachstumsziele 2020

Die DFV Deutsche Familienversicherung AG hat im vergangenen Jahr zwar unter der Pandemie bei Auslandsreisekrankenversicherungen gelitten, konnte dies jedoch in anderen Produktbereichen mehr als ausgleichen. Der Vertragsbestand wuchs um 7,7 Prozent auf gut 550.000 Verträge, wie der Online-Versicherer mitteilte. Die Schadenquote (netto) stieg 2020 aufgrund von Zuführungen in die Alterungsrückstellungen leicht von 60,6 auf 63,0 Prozent.

Rheinmetall will Kolbengeschäft bis Juli verkaufen

Rheinmetall verzeichnet ein hohes Interesse an dem zur Veräußerung gestellten Geschäft mit Kolben, und rechnet bis etwa Juli mit einer Verkaufsentscheidung. "Ende zweites Quartal, Anfang drittes Quartal gehen wir davon aus, dass wir einen Käufer haben", sagte Rheinmetall-CEO Armin Papperger während der Jahrespressekonferenz. "Es gibt über 100 Interessenten", ergänzte der Manager. Die den Verkaufsprozess leitende Investmentbank Goldman Sachs werde diesen Kreis auf 25 potenzielle Käufer reduzieren.

Varta-Chef sieht großen Bedarf für schnell aufladbare Batteriezelle

Der Chef des schwäbischen Batterieherstellers Varta, Herbert Schein, sieht großen Bedarf für die neue Batteriezelle 21700, für die Varta zurzeit am Standort Ellwangen eine Pilotlinie aufbaut. "Ich gehe davon aus, dass wir in diesem Jahr noch die ersten Kunden präsentieren können", sagte Schein der Wirtschaftswoche.

Eli Lillys Covid-19-Mittel in 3 US-Staaten nicht mehr eingesetzt

