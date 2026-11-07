Latigo Biotherapeutics: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
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Latigo Biotherapeutics hat am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie lag bei 0,37 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,370 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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