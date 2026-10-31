Latinoamericana Seguros präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Latinoamericana Seguros hat am 29.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,14 MXN beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,030 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 362,3 Millionen MXN beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 270,8 Millionen MXN umgesetzt worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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