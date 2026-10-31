Latinoamericana Seguros präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

31.10.26 06:35 Uhr

Der Umsatz wurde auf 362,3 Millionen MXN beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 270,8 Millionen MXN umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,14 MXN beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,030 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.

Latinoamericana Seguros hat am 29.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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