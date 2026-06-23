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Launischer Sektor

KI-Schwäche erfasst Quantensektor: Dennoch erholen sich die Aktien von D-Wave Quantum, IonQ & Rigetti

KI-Schwäche erfasst Quantensektor: Dennoch erholen sich die Aktien von D-Wave Quantum, IonQ & Rigetti

Nach dem kräftigen Kursrutsch vom Dienstag können sich die Quantentitel IonQ, D-Wave und Rigetti am Mittwoch erholen. Das sind die Gründe.

Werte in diesem Artikel
Aktien
D-Wave Quantum
17.97 EUR -1.26 EUR -6.53 %
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Rigetti Computing Inc Registered Shs
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  • D-Wave Quantum, IonQ und Rigetti brechen im Sog der KI-Schwäche kräftig ein
  • Auch Quantum Computing und Infleqtion geraten spürbar unter Druck
  • Ein unternehmensspezifischer Auslöser für den Ausverkauf fehlt bislang
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Die Aktien von IonQ, D-Wave Quantum und Rigetti Computing können sich am Mittwoch etwas erholen und pausieren damit ihren Kursrutsch vom Vortag. Bereits am Dienstag hatten die Quantentitel spürbar nachgegeben, ohne dass ein unternehmensspezifischer Auslöser erkennbar war. Grund für die neuerliche Schwäche ist offenbar die allgemeine Zurückhaltung bei KI- und Chipwerten, die auf die ohnehin launische Quantencomputer-Branche überschwappt.

Breiter Ausverkauf: KI-Ausverkauf oder Branchenschwäche?

Am Dienstag erwischte es die gesamte Branche gleichermaßen: D-Wave Quantum sackte um kräftige 6,65 Prozent auf 21,06 US-Dollar ab, IonQ ermäßigte sich um 7,18 Prozent auf 45,36 US-Dollar und Rigetti verlor 7,85 Prozent auf 16,55 US-Dollar. Quantum Computing Inc. und Infleqtion folgten mit ähnlich kräftigen Verlusten.

Wie TipRanks berichtete, spreche die Breite der Bewegung dafür, dass der Druck "nicht auf ein einzelnes Unternehmen zurückzuführen" sei. Ein konkreter negativer Nachrichtenpunkt zu einem der fünf Werte lag demnach nicht vor.

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KI-Schwäche schwappt auf Quantencomputer über

Vielmehr geht der Rücksetzer laut TipRanks vor allem auf die Schwäche bei KI- und Halbleiterwerten zurück, die sich auf risikoreichere Marktsegmente ausweitet. Quantentitel würden häufig wie KI-nahe Wachstumswerte gehandelt, besonders wenn Anleger bereit seien, für langfristiges Technologiepotenzial hohe Bewertungen zu zahlen. Genau das kehrt sich um, sobald Investoren bei stark bewerteten Technologiewerten Gewinne mitnehmen. Die Quantenbranche hatte zuvor von Förderzusagen der öffentlichen Hand, wachsendem kommerziellen Interesse und der Erwartung künftiger Rechenleistungsnachfrage profitiert und war entsprechend stark gelaufen.

Bewertung bleibt der wunde Punkt

Die meisten Unternehmen der Branche stehen laut TipRanks noch am Anfang der Kommerzialisierung, was die Aktien besonders empfindlich für Stimmungsschwankungen, Förderaussichten und den Zeitplan für echtes Umsatzwachstum macht. Das könne an starken Tagen für teils sehr kräftige Kursgewinne sorgen, kehre sich aber ebenso schnell um, sobald sich der breitere Technologiehandel abkühle.

So auch am Mittwoch: Die anhaltende Schwäche bei KI- und Chip-Werten drückte noch weiterhin auf das Sentiment. Entsprechend fielen vorbörslichen die Kurse auch im Quantencomputing-Sektor. Im regulären Handel dreht sich jedoch der Wind. D-Wave Quantum gewinnt an der NYSE stellenweise 1,19 Prozent auf 21,31 US-Dollar, während für IonQ zeitweise ein Plus von 0,62 Prozent auf 45,64 US-Dollar an der Kurstafel steht. Auch Rigetti kann sich dem übergeordneten Trend entziehen und gewinnt 2,18 Prozent auf 16,92 US-Dollar.

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Ob sich die Schwäche bei Quantentiteln in den kommenden Handelstagen fortsetzt oder ob die Branche nach dem jüngsten Rücksetzer wieder Tritt fasst, dürfte sich auch an der weiteren Entwicklung bei KI- und Chipwerten entscheiden, an die die Quantencomputer-Aktien derzeit eng gekoppelt sind - insbesondere dann, wenn konkrete Unternehmensnachrichten ausbleiben.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com, PJ McDonnell / Shutterstock.com

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