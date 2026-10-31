Laureate Education A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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Laureate Education A hat am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,73 USD. Im Vorjahresviertel hatte Laureate Education A 0,230 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,20 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 485,1 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 400,2 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.08.19
|Laureate Education A Outperform
|Barrington Research
|14.05.18
|Laureate Education A Outperform
|Barrington Research
|20.11.17
|Laureate Education A Equal Weight
|Barclays Capital
|09.11.17
|Laureate Education A Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|03.03.17
|Laureate Education A Outperform
|BMO Capital Markets