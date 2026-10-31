Laureate Education A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

31.10.26 06:35 Uhr

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,20 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 485,1 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 400,2 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,73 USD. Im Vorjahresviertel hatte Laureate Education A 0,230 USD je Aktie erwirtschaftet.

Laureate Education A hat am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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