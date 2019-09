Lautenschläger erklärte offenbar: Rückzug für mich die beste Option

FRANKFURT (Dow Jones)--EZB-Direktorin Sabine Lautenschläger zieht sich offenbar nicht aus persönlichen Gründen aus dem Direktorium der Europäischen Zentralbank (EZB) zurück. In einer E-Mail an Mitarbeiter, in die die Nachrichtenagentur Reuters Einblick hatte, schrieb Lautenschläger: "Sie können sich wahrscheinlich vorstellen, dass das für mich eine sehr schwierige Entscheidung war, aber ich befinde mich in einer Lage, in der das die beste Handlungsoption ist."

Lautenschläger hatte am Mittwoch mitgeteilt, dass sie das Direktorium am 31. Oktober verlassen werde - zwei Jahre vor dem Ende ihrer offiziellen Amtszeit. Medienberichten zufolge gehörte Lautenschläger zu jenen neun von 25 EZB-Ratsmitgliedern, die am 12. September gegen die Senkung des Einlagenzinses und die Wiederaufnahme von Nettoanleihekäufen stimmten.