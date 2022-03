Lauterbach: Angriff auf Kliniken absoluter Tiefpunkt der: Kriegsführung

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat den Beschuss auf Gesundheitseinrichtungen in der Ukraine als "absoluten Tiefpunkt der Kriegsführung" kritisiert. "Ich möchte es als Minister und Arzt verurteilen, dass der hasserfüllte und unentschuldbare Krieg hier so geführt wird, dass gezielt medizinische Einrichtungen angegriffen werden", sagte Lauterbach am Freitag in Berlin.

Durch Kampfmaßnahmen könne und wolle Deutschland nicht eingreifen. "Aber wir werden zumindest alles tun, was wir können, um Flüchtlinge, Versehrte, Verwundete hier in Deutschland so gut, wie wir es können, medizinisch zu behandeln", sagte er. Deutschland wolle eine führende Rolle bei der medizinischen Versorgung von Kriegsopfern und geflüchteten Menschen aus der Ukraine spielen, bekräftigte Lauterbach.

Bei einem Angriff auf das Gebäude einer Geburtsklinik in Mariupol am Mittwoch wurden nach Angaben der Stadt drei Menschen getötet. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte am Dienstag mitgeteilt, dass bis dahin 16 Berichte über Attacken auf das Gesundheitswesen in der Ukraine bestätigt wurden und weitere überprüft würden./bw/sam/DP/ngu