Lauterbach: Cannabis-Gesetz kommt nur nach Zustimmung Brüssels

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung will ihren Plan für eine Legalisierung von Cannabis auf der Grundlage nun erarbeiteter Eckpunkte nur nach einem positiven Votum der EU-Kommission weiterverfolgen. Das kündigte Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) bei einer Pressekonferenz zur Vorstellung der Eckpunkte an. Diese würden Brüssel mit der Bitte um eine "Vorabprüfung" zugeleitet. "Wenn eine solche Vorabprüfung klar ergeben würde, dass dieser Weg für die Europäische Kommission nicht gangbar ist, dann würden wir auf dieser Grundlage auch keinen Gesetzentwurf entwickeln", sagte Lauterbach. Bei einzelnen Bedenken würden die Pläne angepasst.

Die vom Kabinett gebilligten Eckpunkte sehen vor, Erwerb und Besitz "bis zu einer Höchstmenge von 20 bis 30 Gramm Genusscannabis zum Eigenkonsum im privaten und öffentlichen Raum" straffrei zu ermöglichen. Der private Eigenanbau wird in begrenztem Umfang erlaubt. "Die Produktion, die Lieferung und der Vertrieb von Genusscannabis werden innerhalb eines lizenzierten und staatlich kontrollierten Rahmens zugelassen." Für Abgabe von Cannabis an Menschen ab 21 Jahren soll es keine Obergrenze für den THC-Gehalt geben, für jüngere Erwachsene wird eine solche Maßnahme geprüft.

Der Vertrieb soll nach dem Plan mit Alterskontrolle in lizenzierten Fachgeschäften und gegebenenfalls Apotheken erfolgen. Lauterbach nannte Sachkunde als Voraussetzung. Auch dürften die Geschäfte nicht Alkohol oder Tabakprodukte verkaufen und nicht in der Nähe von Schulen und Kindergärten sein. Werbung für Cannabisprodukte solle untersagt werden, und eine "Cannabissteuer" sei vorgesehen. "Die Einführung einer kontrollierten Abgabe von Genusscannabis an Erwachsene verfolgt das Ziel, zu einem verbesserten Jugendschutz und Gesundheitsschutz für Konsumentinnen und Konsumenten sowie zur Eindämmung des Schwarzmarktes beizutragen", heißt es in den Eckpunkten.

Gegenüber der EU-Kommission will die Bundesregierung laut Lauterbach hierauf Bezug nehmen. "Wir interpretieren den Inhalt der bestehenden Verträge so, dass das Ziel der bestehenden Verträge mit unserem Ansatz besser verfolgt werden kann", sagte er. Diese "Interpretationslösung" wolle man in Brüssel vortragen. "Wir kämpfen da mit offenem Visier", sagte er. Bei entsprechend schneller Prüfung sei die Koalition in der Lage, im ersten Quartal 2023 einen Gesetzentwurf vorzulegen. "Ich kann mir gut vorstellen, dass, wenn alles gut läuft, 2024 die Legalität erreicht wird", sagte Lauterbach, der mit der Vorlage ein Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag umsetzt.

Die Unionsfraktion übte allerdings scharfe Kritik. "Die gravierenden gesundheitlichen Gefahren des Cannabiskonsums werden in den Eckpunkten nur ungenügend berücksichtigt", sagte ihr gesundheitspolitischer Sprecher Tino Sorge der Funke-Mediengruppe. Irreversible Schäden würden billigend in Kauf genommen. "Hier wird Ideologie vor Gesundheit gestellt." Auch beim Schutz von Kindern und Jugendlichen gebe es eklatante Lücken, erklärte Sorge. Wie bei einem straffreien Eigenanbau zu Hause verhindert werden solle, dass Kinder Zugang zu den Cannabispflanzen haben, bleibe völlig offen. "Cannabis ist offenbar der Kitt, der die Ampelkoalition zusammenhält", meinte er.

