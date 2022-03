Lauterbach: Corona-Lage ist objektiv viel schlechter als die Stimmung

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat vor einer weiteren deutlichen Zunahme von Corona-Infektionen gewarnt und die Länder aufgefordert, sich auf eine Anwendung der neuen gesetzlichen Regelungen in sogenannten Hotspots einzurichten. Eine allgemeine Impfpflicht sei ohne Alternative. "Die Lage ist objektiv viel schlechter als die Stimmung", sagte Lauterbach bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Wir sind in einer Situation, die ich als kritisch bezeichnen möchte." Dass die Omikron-Variante milder sei, stimme nur begrenzt.

Jeden Tag würden 200 bis 250 Menschen sterben, und die Perspektive sei, "dass in wenigen Wochen mehr Menschen daran versterben". Auf die Situation werde man reagieren müssen, forderte Lauterbach. Die Stimmung in der Bevölkerung und auch in Teilen der politischen Landschaft sei so, "dass wir die Pandemie schon bewältigt hätten", doch dem liege die Fehleinschätzung zugrunde, dass Omikron niemanden mehr wirklich tödlich gefährde. Lauterbach verteidigte ausdrücklich die neuen Regelungen im Infektionsschutzgesetz gegen Kritik. Mit Maßnahmen unabhängig von Inzidenz und Krankenhausbelastung wäre man vor dem Verfassungsgericht gescheitert, meinte der SPD-Politiker.

Lauterbach forderte die Landesregierungen dazu auf, sich nicht mit der Kritik am Gesetz aufzuhalten, sondern dessen Nutzung vorzubereiten. "Wir werden dieses Gesetz sehr schnell einsetzen müssen", sagte er. Dann könnten alle bisherigen Maßnahmen greifen außer Kontaktbeschränkungen. Nach der nun bevorstehenden Öffnung könne es sein, dass die Inzidenz wieder steige, Inzidenzen etwa von 2.000 dürften aber nicht hingenommen werden.

"Bei der Entwicklung der Fallzahlen erwarte ich Hotspots in zahlreichen Bundesländern", erklärte Lauterbach. Als Beispiel nannte er Köln, wo offenbar nach dem Karneval deutlich steigende Zahlen verzeichnet würden. Zudem drang der Gesundheitsminister weiterhin auf eine allgemeine Impfpflicht, ohne die man Corona im Herbst nicht in den Griff bekommen werde. "Wir brauchen die allgemeine Impfpflicht unbedingt", mahnte Lauterbach.

