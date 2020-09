Lauterbach erwartet Anstieg der Corona-Todesfälle

BERLIN (Dow Jones)--Der SPD-Gesundheitsexperte und Bundestagsabgeordnete Karl Lauterbach erwartet ab November mehr Corona-Todesfälle und rät dazu, die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie im Herbst wieder zu verschärfen. Er befürchtet eine zweite Welle. "Von einer Steigerung der Todesfälle gehe ich in sechs bis acht Wochen aus", sagte Lauterbach in einem Interview mit dem Spiegel. Wie in Frankreich und Spanien werde es auch in Deutschland zuerst die Jüngeren treffen, bevor das Virus dann auf die Älteren übergehe und es wieder mehr schwere Verläufe geben werde.

Lauterbach erwartet, dass die Menschen sich wieder vorsichtiger verhalten werden, sobald die Zahlen erneut deutlich steigen. "Das Schutzverhalten in der Bevölkerung wird sich anpassen, sobald die Not da ist." Gleichzeitig lobte der Gesundheitsexperte Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Regierung, weil sie bei der Bekämpfung des Virus von Anfang an "grundlegend anders vorgegangen" seien als der amerikanische Präsident Donald Trump: "Sie haben die Wissenschaft, so gut wie ich es noch nie erlebt habe, unmittelbar in die Entscheidungsprozesse mit einbezogen." Hätte sich Trump mehr verhalten wie Merkel, hätte es in den USA "auf jeden Fall" weniger Todesfälle gegeben, sagte Lauterbach.

