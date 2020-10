Lauterbach fordert zeitlich begrenzten "Teil-Shutdown"

BERLIN (Dow Jones)--Angesichts der stark steigenden Zahlen der Covid-19-Infektionen hat SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach einen bundesweiten Teil-Shutdown "für eine begrenzte Zeit" gefordert. "Wir brauchen einen Wellenbruch wie ihn auch Virologe Christian Drosten in die Diskussion gebracht hat, in ganz Deutschland und zwar so schnell wie möglich", sagte Lauterbach dem Kölner Stadt-Anzeiger. Sonst stünde Deutschland "in drei Wochen so da wie Frankreich oder Spanien", warnte er.

Lauterbach plädierte dafür, den Betrieb in Bars, Restaurants sowie das kulturelle Leben "für begrenzte Zeit auszusetzen". Schulen, Betriebe und "andere essenzielle Geschäfte" sollten indes geöffnet bleiben. Die Infektionen breiteten sich flächendeckend im ganzen Land aus. "Es ist eine Illusion zu glauben, dass die Pandemie nur von den großen Städten ausgeht. Sie verbreitet sich überall", sagte der Gesundheitsexperte weiter. "Es reicht nicht mehr aus, auf vereinzelte Superspreader-Ereignisse zu schauen". Den Hauptgrund für die steigenden Infektionszahlen sah Lauterbach in der Sorglosigkeit der Menschen im privaten Bereich.

