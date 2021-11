Lauterbach für Maskenpflicht an Schulen - Kinderärzte für Lehrer-2G

BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts der vierten Corona-Welle in Deutschland wird zunehmend darüber debattiert, wie ungeimpfte Kinder vor Infektionen geschützt und zugleich Schulschließungen verhindert werden können. Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach sieht Forderungen nach einer Impfpflicht für Mitarbeiter an Schulen und Kitas kritisch und befürwortet stattdessen die Maskenpflicht. "Die Impfpflicht in Altenheimen ist richtig, weil sie besonders gefährdete Menschen schützt. Aber an Schulen wäre sie nicht unbedingt notwendig, weil die Kinder und Jugendlichen durch eine Covid-19-Infektion eher nicht so stark getroffen werden", sagte er der "Rheinischen Post" (Montag).

Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte forderte in der "Rheinischen Post" Nachweise über die Impfung oder Genesung von Lehrern und Erziehern. "Wir haben noch keine Impfung für unter Zwölfjährige. Um sie zu schützen, müssen wir also nach Möglichkeit alle Personen impfen, die mit ihnen zu tun haben", sagte Verbandssprecher Jakob Maske. Der Berufsverband hatte am Sonntag zudem eine allgemeine Impfpflicht für Erwachsene gefordert.

SPD-Chefin Saskia Esken appellierte an Eltern, ihre Kinder regelmäßig zu testen und bei der Maskenpflicht zu bleiben, auch wenn diese lästig sei. Die Disziplin von Erwachsenen beim Befolgen von Corona-Schutzmaßnahmen sei nun gefragt, betonte sie gegenüber der "Rheinischen Post" (Montag), nachdem "Familien, Kinder und Jugendliche seit vielen Monaten auf verlässliche Betreuung, auf vollwertige Bildungsangebote und auf vieles mehr verzichten mussten".

"Die Maskenpflicht wird wahrscheinlich über den gesamten Winter benötigt werden", sagte Lauterbach im Podcast "Die Schulstunde" des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND, Montag). Die Aufhebung der Maskenpflicht an Schulen in Nordrhein-Westfalen Anfang November nannte er "vollkommen unnötig" und "verantwortungslos". Dort hätten sich viele Kinder infiziert.

Kinder könnten trotz milderer Covid-Verläufe ebenfalls Langzeitfolgen bekommen, warnte Lauterbach. "Wir müssen damit rechnen, dass ungefähr vier bis sieben Prozent der Kinder, die an Covid symptomatisch erkranken, also Symptome bekommen, Long Covid entwickeln", sagte er. "Es wird Kinder geben, die haben Covid und sind danach nicht mehr so schwungvoll und auch nicht mehr so gut in der Schule wie vorher."/cpe/DP/zb