KÖLN (dpa-AFX) - Entgegen Klagen von Hausärzten über fehlenden Grippe-Impfstoff ist nach Ansicht des früheren Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach (SPD) ausreichend Impfstoff vorhanden. "Insgesamt ist für Deutschland genug Impfstoff vorhanden. 20 Millionen Dosen wurden bestellt und werden auch geliefert werden", sagte Lauterbach dem "Kölner Stadt-Anzeiger".

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Die Verzögerung bei der Auslieferung gehe darauf zurück, dass die Impfstoffe hätten angepasst werden müssen. "Die späte Auslieferung ist kein politisches Versagen, sondern der relativ späten Entwicklung der neuen Impfstoffe geschuldet."

Hausärztinnen und Hausärzte beklagen Mangel

Zuvor hatte die Bundesvorsitzende des Deutschen Hausärztinnen- und Hausärzteverbandes, Nicola Buhlinger-Göpfarth, einen Mangel in zahlreichen Praxen beklagt. "Teilweise wurde der Impfstoff viel zu spät geliefert, teilweise nicht in der bestellten Menge", sagte sie der "Augsburger Allgemeinen". Impftermine würden deshalb verschoben.

Hintergrund ist eine Verzögerung bei der Produktion und Freigabe der Impfstoffe durch das Paul-Ehrlich-Institut (PEI). Ein Sprecher des Instituts bestätigte der Zeitung, dass in diesem Jahr später mit der Prüfung und Freigabe der Chargen begonnen worden sei. Einen bundesweiten Lieferengpass sehe er aber nicht. Nach einer Online-Grafik des PEI sind inzwischen 20,2 Millionen Dosen freigegeben. Damit hat die Zahl der geprüften Dosen das Niveau der Vorjahre erreicht.

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Lauterbach: Noch genug Zeit für die Impfung

Lauterbach rief vor allem ältere Menschen auf, sich impfen zu lassen. Die Grippesaison gehe erst mit den Feiertagen und in den Januar hinein richtig los, sagte er. Es sei deshalb noch genug Zeit. "Menschen über 60 sollten jetzt dringend Termine machen, bei Hausärzten oder in den Apotheken." Falls der gewünschte Impfstoff nicht vorhanden sei, könne man gut auf einen anderen ausweichen. "Alle Impfstoffe sind hochwirksam."

Es gebe kaum eine einfachere und billigere Art, Todesfälle oder schwere Herz-Kreislauf-Komplikationen zu vermeiden, als die Grippeimpfung, sagte Lauterbach. In der vergangenen Saison seien 16.000 Menschen gestorben, "von denen wir die meisten hätten retten können". Über 60-Jährige und Jüngere mit Risikofaktoren sollten sich deshalb auf jeden Fall impfen lassen.

Das Robert Koch-Institut empfiehlt, sich zwischen Oktober und Mitte Dezember gegen Grippe impfen zu lassen. Die Empfehlung gilt unter anderem für alle Menschen ab 60 Jahren, chronisch Kranke, Schwangere, Bewohner von Alten- und Pflegeheimen und medizinisches Personal./mjm/DP/zb