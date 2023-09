Lauterbach informiert über Corona-Herbst - Angepasster Impfstoff

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) äußert sich nach zuletzt gestiegenen Infektionszahlen am Montag (10.15 Uhr) zur Corona-Lage vor dem Herbst. Die Situation einordnen will auch der amtierende Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lars Schaade. Nach dem Sommer nehmen Ansteckungen üblicherweise in der kälteren Jahreszeit zu. Von Montag an soll auch der an aktuelle Virusvarianten angepasste Impfstoff von Biontech in den Praxen zu bekommen sein. Für diese Impfsaison werden insgesamt 14 Millionen Dosen davon erwartet. Es handelt sich um ein an die Omikron-Sublinie XBB.1.5 angepasstes Präparat, das besser gegen kursierende Varianten schützen soll./sam/DP/nas