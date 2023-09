Lauterbach plant zusätzliche Kompetenzen für Pflegekräfte

Heute im Fokus

Daimler Truck baut größtes Logistikzentrum in Halberstadt. Rheinmetall-Joint Venture in der Ukraine erhält Freigabe. Porsche hält an Gewinnziel fest. Birkenstock zeiht US-Börsengang wohl trotz Regierungsstillstand in Betracht. Nordex zieht Aufträge über 135 MW in Italien an Land. Neuer Finanzchef bei Uber gefunden. Tesla hat bisher schon 26 Umwelt-Vorfälle in Grünheide gemeldet.