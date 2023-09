Lauterbach ruft über 60-Jährige und Risikogruppen zu Corona-Impfung auf

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat alle über 60-Jährigen und Risikopatienten zu einer Impfung gegen das Coronavirus aufgerufen, wie dies die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt. "Ich habe mich gerade impfen lassen mit dem angepassten Impfstoff", sagte er bei einem Statement vor dem Bundeswehrkrankenhaus. Die Covid-Infektion sei "keine Erkältung", für Menschen über 60 oder Menschen mit Risikofaktoren seien auch schwere Verläufe möglich und könnten auch weiterhin bleibende Schäden entstehen. "Wir haben Impfstoff, ich rufe alle auf, die nach der Empfehlung der Stiko für die Impfung infrage kommen, diese auch in Anspruch zu nehmen", sagte Lauterbach.

Der Gesundheitsminister erwartet für den Herbst "wieder sehr viele Fälle" einer Corona-Infektion. "Aber wir sind sehr viel besser vorbereitet." Das Infektionsgeschehen werde viel klarer monitoriert, und es gebe eine breite Immunität in der Bevölkerung. "Somit werden wir das im Griff haben", erwartete er. "Wir brauchen auch keine Maßnahmen im Sinne von Kontaktbeschränkungen nach allem, was wir derzeit wissen." Wie viele Arbeitskräfte im Herbst ausfallen würden, sei nicht abzuschätzen. Es könne sein, "dass es viele sind", denn man gehe erstmals ohne Maskenempfehlungen, Kontaktbeschränkungen, Test-Vorgaben oder andere Schutzmaßnahmen in einen Corona-Herbst hinein.

Bereits seit einigen Wochen werde ein Anstieg an Atemwegserkrankungen beobachtet, sagte der kommissarische Leiter des Robert-Koch-Instituts, Lars Schaade. "Wir sehen dabei natürlich auch eine Zunahme von Covid-19-Erkrankungen in etwa zur gleichen Zeit wie im Vorjahr." Die Indikatoren zur Messung des Krankheitsgeschehens befänden sich "aber insgesamt zurzeit auf einem niedrigen Niveau". Derzeit zirkulierten in Deutschland fast nur Covid-19-Viren der XBB-Sublinien. "Die Sublinie BA2.86 wurde bisher nur ein Mal nachgewiesen", betonte Schaade. Auch gebe es keine Hinweise, dass die zirkulierenden Virusvarianten "mit schwereren Erkrankungsmustern verknüpft" wären.

